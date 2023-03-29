Депутаты и сенаторы придумали правила выборов на новых территориях

Депутаты и сенаторы придумали правила выборов на новых территорияхДля участия в голосовании помимо паспорта РФ можно будет использовать «иные документы»
В Госдуму внесен законопроект, прописывающий правила выборов на новых территориях. Для участия в голосовании помимо паспорта РФ можно будет использовать «иные документы»
Сенаторы и депутаты внесли поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законопроект направлен «на дальнейшее совершенствование» законодательства о выборах и референдумах.
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