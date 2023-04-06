Участники спецоперации регистрируются для участия в праймериз «Единой России»

Среди этих 100 участников примерно 40% – это военнослужащие, большинство из которых уже вернулись с передовой, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Остальные, по его словам, – это волонтеры «в широком смысле слова, которые участвовали в гуманитарной миссии от партии на новых территориях». У участников праймериз из зоны спецоперации есть возможность ведения агитации в онлайне, поскольку у них есть доступ в интернет, говорит Перминов: «Схожая ситуация была в пандемию, когда агитация на предварительном голосовании тоже велась онлайн». Кроме того, есть волонтеры, которые готовы им помогать вести кампанию, в том числе и технологи, которые в этом году участвуют в партийном проекте «Политстарт», добавляет он. Еще один собеседник в партии говорит, что единороссы также планируют обеспечить право на агитацию и голосование в том числе и в военных подразделениях на новых территориях, где находятся военнослужащие, изъявившие желание участвовать в праймериз.