Участники спецоперации регистрируются для участия в праймериз «Единой России»Партийцы планируют обеспечить право на агитацию и голосование в военных подразделениях на территориях
Все больше заявлений в региональные оргкомитеты праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на региональные выборы поступает от военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Ребята, которые сегодня находятся в зоне СВО и выполняют боевые задачи, хотят стать кандидатами и представлять «Единую Россию» на выборах осенью. Кто-то из них уже депутат и планирует пойти на новый срок. Но больше тех, кто впервые идет в политику», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Турчака, для таких участников предусмотрен полностью дистанционный формат подачи документов. Военнослужащему будет достаточно подать заявление в электронной форме, а «дальше все необходимые моменты докрутят оргкомитеты в индивидуальном порядке», уточнил единоросс. Он добавил, что около 100 участников праймериз в регионах – это вернувшиеся домой после участия в спецоперации военнослужащие или волонтеры, участвующие в гуманитарной миссии «Единой России». Период подачи документов продлится до 27 апреля.
Среди этих 100 участников примерно 40% – это военнослужащие, большинство из которых уже вернулись с передовой, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Остальные, по его словам, – это волонтеры «в широком смысле слова, которые участвовали в гуманитарной миссии от партии на новых территориях». У участников праймериз из зоны спецоперации есть возможность ведения агитации в онлайне, поскольку у них есть доступ в интернет, говорит Перминов: «Схожая ситуация была в пандемию, когда агитация на предварительном голосовании тоже велась онлайн». Кроме того, есть волонтеры, которые готовы им помогать вести кампанию, в том числе и технологи, которые в этом году участвуют в партийном проекте «Политстарт», добавляет он. Еще один собеседник в партии говорит, что единороссы также планируют обеспечить право на агитацию и голосование в том числе и в военных подразделениях на новых территориях, где находятся военнослужащие, изъявившие желание участвовать в праймериз.
Политолог Ростислав Туровский считает, что «военнослужащие будут ограничены в своей возможности вести публичную кампанию объективными обстоятельствами». «Но думаю, что тем из них, кого будут продвигать в депутаты реально, позволят проводить встречи с избирателями на территории, хотя и не столь частые. Важнее другое: их образы и заявления могут без труда продвигаться в соцсетях, СМИ и наружной агитации», – отметил он. Туровский прогнозирует «эксперименты с онлайн-форматами с подключением из зоны спецоперации», а политологи, по его мнению, могут работать с такими кандидатами дистанционно. «Поэтому большой проблемы с агитационной кампанией не вижу, просто она будет по-своему оригинальной и креативной», – считает Туровский.
Проблем с агитацией из-за удаленности кандидатов от места проведения праймериз также не видит политолог Евгений Минченко: «Во-первых, очень многое делается онлайн, во-вторых, есть агитационная сетка». «Более того, само голосование проводится в электронном виде, поэтому все совершенно спокойно можно делать через интернет», – сказал он «Ведомостям».