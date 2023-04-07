У России и Белоруссии появится совместная концепция безопасности

У России и Белоруссии появится совместная концепция безопасностиВ Москве прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства
В Кремле прошло заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главный интерес встреча вызвала в свете новостей о размещении в Белоруссии ядерного оружия России.
Что обсуждали
Лукашенко заявил в открытой части встречи, что накануне обсудил с президентом России вопросы безопасности, развития военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. Он отметил, что ключевое направление в двусторонних отношениях – производственная кооперация, интеграция в энергетической сфере, программы импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий.
Запад начал оказывать давление в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО у границ, сказал Лукашенко: «Особенно их сейчас волнует Калининградская область». При этом он отметил, что сейчас в Россию с территории Украины потоком пошло оружие, которое затем через Брянскую область идет в его страну.
Лукашенко также сказал, что нужно создать «союзный медиахолдинг», поскольку нельзя проиграть еще и «битву за умы и сердца наших граждан» на полях «медиасражений».
Путин же отметил, что сейчас сообща реализуются меры по минимизации ущерба от санкций. Эффективность этих мер подтверждается растущими показателями взаимной торговли. В 2021 г. товарооборот между странами увеличился на 35% до $40 млрд, а в 2022 г. вырос еще на 12% до $45 млрд.
Создана Единая интегрированная система администрирования косвенных налогов, также реализуется соглашение 2022 г. о признании технологических операций, что позволило перевести деятельность промпредприятий двух стран на общие стандарты. Продолжается создание объединенных рынков нефти и газа двух стран и к подписанию готовится договор о формировании единого электроэнергетического рынка, сказал Путин.
Россия и Белоруссия наращивают взаимодействие в сфере обороны, безопасности и военно-технического сотрудничества. «И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов, по-настоящему важно – с учетом непростой международной обстановки – именно сегодня», – отметил Путин.
Он сказал, что принято решение подготовить концепцию безопасности Союзного государства, где будут сформулированы задачи «взаимодействия в свете растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны».
Всего в повестке ВГС, который прошел за закрытыми дверями, было семь вопросов, сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, в их числе была и резолюция о подготовке концепции безопасности. «Россия должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь о размещении в Белоруссии стратегического ядерного оружия вслед за тактическим на ВГС не шла. О такой возможности Лукашенко говорил 31 марта в своем послании белорусскому народу.
Контекст встречи
5 апреля Путин с Лукашенко уже общались в Кремле. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что встреча завершилась в 2.15 ночи. «Мы точно отработали зарплату, которую нам платят», – сказал Лукашенко.
Заседанию ВГС предшествовала долгая подготовка.
В частности, 27 марта состоялось заседание Совета министров Союзного государства. 4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны заявил, что вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может «использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении». По его словам, с 3 апреля на одном из российских полигонов стартовало обучение белорусских военных работе с комплексом. В этот же день глава СВР Сергей Нарышкин посетил Минск, где на встрече с Лукашенко они обсудили сотрудничество в сфере безопасности.
А Путин 25 марта в интервью телеканалу «Россия 24» говорил, что к июлю Россия завершит строительство хранилища для размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По его словам, Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. Россия оружие не передаст, но разместит его на территории Белоруссии, сказал Путин.
Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не усматривают стремления Москвы к ядерной эскалации. В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил Белоруссии санкциями, если та разместит на своей территории российские ядерные боеприпасы.
При этом перед заседанием ВГС Лукашенко в интервью «России 24» заявил, что в отношении ядерного оружия он «радикал». «Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить», – сказал он.
Зачем нужно такое общение
Россия заинтересована в Белоруссии как в своем союзнике, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. «Белорусы требуют открытия российского рынка. В условиях спецоперации для них открываются большие возможности. Для России же Белоруссия – условный северный фронт, который не факт, что будет создан, но нависает над Украиной», – добавляет он.
Задачи высшего совета
Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии является высшим органом Союзного государства, куда входят главы государств и правительств, руководители палат парламентов двух государств. Среди задач ВГС – решение вопросов развития Союзного государства, назначение выборов в палату представителей парламента Союзного государства, утверждение бюджета и годовых отчетов о его исполнении, а также утверждение международных договоров.
Одна из ключевых тем переговоров – организация совместного импортозамещения, говорит руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич. По его мнению, не нужно недооценивать экономический потенциал Белоруссии, для которой Россия – «это как минимум 150-миллионный рынок». Что же касается темы военной интеграции, то Москва и Минск стоят почти перед одинаковыми внешними вызовами, добавляет он.
Белорусскому руководству важно закрепить выгодное получение энергоносителей от России, а также устойчивый транзит своих калийных удобрений через российский порты на Балтике, говорит проректор ГАУГН Вячеслав Сутырин. Кроме того, продолжается обсуждение экономических дорожных карт, в том числе доработка таможенных договоренностей. В сфере безопасности решающую роль играют тактические вопросы размещения ядерного оружия на территории Белоруссии, что укрепляет ее оборонный союз с Россией.