У России и Белоруссии появится совместная концепция безопасности

Всего в повестке ВГС, который прошел за закрытыми дверями, было семь вопросов, сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, в их числе была и резолюция о подготовке концепции безопасности. «Россия должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.