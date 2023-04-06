Путин сообщил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Россия и Белоруссия разработают концепцию безопасности Союзного государства, заявил российский президент Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.
«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня и рассмотренный вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства... Нам безусловно стоило бы предметно заняться стратегическим планированием, и мы будем и далее укреплять систему безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития», – рассказал он.
В концепции будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия Москвы и Минска в условиях растущей напряженности на внешних границах двух государств и развязанной против РФ и Белоруссии санкционной и информационной войны, подчеркнул президент.
Наращивание взаимодействия в сфере безопасности и обороны отвечает коренным интересам народов России и Белоруссии, добавил Путин.
Как отметил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, начать работу по концепции безопасности поручено совбезам двух стран.
«Меры, которые президенты наших стран предпринимают, особенно в последнее время, с учетом беспрецедентного набора вызовов и угроз, это в том числе те условия, которые будут учтены при формировании комплексного масштабного документа», – сказал он (цитата по «БелТА»).
4 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских расчетов порядку его применения. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации ВВС Белоруссии получили возможность применять средства поражения в ядерном оснащении для ударов по объектам противника, отметил Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что меры по усилению безопасности Союзного государства принимаются в связи с повышением НАТО боевой готовности Объединенных вооруженных сил, а также активизацией разведывательной деятельности вблизи границ России и Белоруссии.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. По его словам, строительство такого хранилища завершится 1 июля.
В размещении российского ядерного оружия в республике нет ничего необычного, указал российский президент, отметив, что в США делают то же самое в течение десятилетий: американское ядерное оружие разместили на территории стран НАТО в Европе. Путин также подчеркнул, что само ядерное оружие Москва не передает.