В Госдуму внесены поправки о пожизненном наказании за госизмену

При этом в 2022 г. статью уже корректировали. Если раньше под этим деянием понимали выдачу гостайны, шпионаж и оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, то теперь к ней добавили переход на сторону противника.