В Госдуму внесены поправки о пожизненном наказании за госизмену

В Госдуму внесены поправки о пожизненном наказании за госизменуДепутаты также хотят ужесточить наказание для террористов
Госдума рассмотрит поправки о пожизненном заключении за госизмену, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что «они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволит рассмотреть их оперативно».
Изменения в Уголовный кодекс, к которым предлагаются поправки, были предложены в ноябре и одобрены в декабре 2022 г. Таблица поправок ко второму чтению, о которой говорит Пискарев, на момент публикации материала не была опубликована на сайте Госдумы. Но депутат описал все поправки:
предлагается усилить максимальную ответственность за теракты, которые создают угрозы гибели людей или направлены на дестабилизацию ситуации (ч. 1 ст. 205 УК): с 15 до 20 лет;
минимальный срок за вербовку (ч. 1 ст. 205.1 УК) в совершение террористических преступлений может вырасти с 5 до 7 лет, за пособничество (ч. 3 ст. 205.1 УК) такой деятельности – с 10 до 12 лет;
за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4) – наказание будет от 10 до 15 лет вместо 5-10 лет;
по ч. 1 ст. 281 УК (диверсия) можно будет сесть не на 15, как сейчас, а на 20 лет – за действия, направленные на повреждение объектов инфраструктуры и на нанесение вреда здоровью «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны»;
за акт международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК) и сейчас можно сесть на пожизненное, но тут депутаты повысят нижнюю планку наказания с 10 до 12 лет лишения свободы.
Председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев в ходе доклада по итогам работы судов за 2022 г. заявил, что за преступления террористической направленности (к ним относится большинство перечисленных статей, кроме диверсии и госизмены) осуждено 875 человек.
Новый порог
«Увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения», – отметил Пискарев.
Согласно ст. 57 УК, пожизненное заключение устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Введение такой меры наказания как пожизненное заключение в контексте данных поправок касается в первую очередь обвиняемых в госизмене. Сейчас наказание по ст. 275 УК предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
При этом в 2022 г. статью уже корректировали. Если раньше под этим деянием понимали выдачу гостайны, шпионаж и оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ, то теперь к ней добавили переход на сторону противника.
Впрочем, пожизненное заключение – это весьма редкий вид наказания. За первое полугодие 2022 г. (более поздних данных нет) в России к пожизненному лишению свободы были приговорены 29 человек, следует из данных на сайте судебного департамента ВС.
Зачем нужны поправки
Еще в сентябре 2022 г. с предложением о пожизненном сроке выступал депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР). Нынешние поправки вносятся через несколько дней после убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), похороны которого пройдут 8 апреля на Троекуровском кладбище.
Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в баре «Патриот» на Университетской набережной произошел теракт. По данным Минздрава, несколько десятков человек пострадали, 10 из них – в тяжелом состоянии. По делу о теракте задержана 26-летняя Дарья Трепова, по версии следствия, ее курировали украинские спецслужбы.
После этого член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил сажать женщин пожизненно. Сейчас такой запрет содержится в ст. 57 УК. Но Пискарев сообщил в своем Telegram, что «уточняется и ряд других статей УК», кроме названных им.
«Общество, а также политики, депутаты Госдумы считают, что за те или иные поступки в тот или иной период времени существует недостаточно жесткое наказание», – говорит юрист Антон Рудаков. Ужесточение УК требует основательного подхода к юридическому анализу целесообразности и необходимости вмешательства в нормы закона, отметил юрист Key Consulting Group Владислав Радов.