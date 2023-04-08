В правительстве назначили ответственного за регионы

Анохин был назначен врио губернатора Смоленской области 17 марта. Путин провел встречу с ним по видео-конференц-связи, в ходе которой врио главы региона подтвердил, что ситуация в области ему знакома. В 2015 г. он перешел на работу в Смоленскую область. Он год был первым замруководителя, а затем и руководителем представительства администрации Смоленской области при правительстве России. В 2016-2018 гг. работал вице-губернатором Смоленской области. Анохин также является участником IV потока программы кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов». Среди самых насущных вопросов в области он назвал темы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения. Он пообещал главе государства в течение месяца подготовить детальный план развития региона.