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В правительстве назначили ответственного за регионы

После ухода Василия Анохина в Смоленскую область эту работу поручили Светлане Ивановой
Анастасия Майер
Евгений Реутов / Росконгресс

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении директором департамента регионального развития правительства Светланы Ивановой. Об этом сообщается на сайте кабмина. Возглавлявший ранее департамент регионального развития Василий Анохин 17 марта был назначен врио губернатора Смоленской области.

«Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении. Анохин, ставший в марте врио губернатора Смоленской области, занимал должность директора департамента регионального развития с января 2021 г.

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Светлана Иванова родилась в 1981 г. В 2004 г. окончила Костромской государственный технологический университет по специальности «Юриспруденция». Работала на различных должностях в органах власти Костромской области. В 2012 г. Иванова пришла на работу в Министерство регионального развития, где прошла путь от начальника отдела до статс-секретаря – заместителя министра. В 2015-2019 гг. работала в администрации президента, с 2020 г. занимала должность заместителя директора департамента регионального развития и инфраструктуры. В марте 2021 г. заняла должность статс-секретаря – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Анохин был назначен врио губернатора Смоленской области 17 марта. Путин провел встречу с ним по видео-конференц-связи, в ходе которой врио главы региона подтвердил, что ситуация в области ему знакома. В 2015 г. он перешел на работу в Смоленскую область. Он год был первым замруководителя, а затем и руководителем представительства администрации Смоленской области при правительстве России. В 2016-2018 гг. работал вице-губернатором Смоленской области. Анохин также является участником IV потока программы кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов». Среди самых насущных вопросов в области он назвал темы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения. Он пообещал главе государства в течение месяца подготовить детальный план развития региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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