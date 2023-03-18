Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области

Анохин участник IV потока программы кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов». Собеседник, близкий к властям Смоленской области, рассказывает, что в 2015 г. Анохин назначался в регион «по просьбе и временно»: «Как эффективный менеджер себя не продемонстрировал, но Островский его [все равно] побаивался». К ЛДПР отношения врио не имеет. Сам Островский был назначен губернатором еще в 2012 г. До этого был депутатом Госдумы, а второй срок его полномочий истекал только в 2025 г. Второй руководитель региона от ЛДПР на данный момент – глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.