Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области

Владимир Путин сменил губернатора Смоленской областиВместо соратника Владимира Жириновского регион возглавил чиновник Белого дома
Владимир Путин заменил второго губернатора за неделю. Вслед за главой Чукотки Романом Копиным (его сменили на экс-бизнесмена с опытом работы чиновником в ЛНР Владислава Кузнецова) президент отправил в отставку по собственному желанию губернатора пограничной Смоленской области Алексея Островского – одного из двух глав субъектов Федерации, избранных от ЛДПР. Вместо Островского врио главы региона назначен начальник департамента регионального развития правительства России Василий Анохин.
Путин провел встречу с Анохиным по видеоконференцсвязи и спросил, как тот оценивает ситуацию в Смоленской области, поскольку она для него не «чужая». Анохин подтвердил, что ситуация в регионе ему знакома: «Я там, действительно, работал, жил, я создал семью на Смоленщине и курировал такие важные вопросы, как финансы, бюджет, развитие экономики». Среди самых насущных вопросов в области он назвал темы здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения. Он пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития региона.
38-летний Анохин родился в Москве, с 2004 по 2008 гг. служил в органах внутренних дел, но уже в 2008 г. начал карьеру чиновника, работая сначала специалистом-экспертом, а затем консультантом отдела по взаимодействию с палатами парламента правового департамента правительства. В 2011-2012 гг. работал в ООО «Энергострим» и в ОАО «Российские коммунальные системы». Затем год работал замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития, а с 2013 по 2015 гг. – начальником управления систематизации и классификации информации в социально-экономической области Федерального казначейства.
В 2015 г. Анохин перешел на работу в Смоленскую область. Он год был первым замруководителя, а затем и руководителем представительства администрации Смоленской области при правительстве России. А в 2016-2018 гг. работал вице-губернатором Смоленской области. В 2018 г. вернулся в правительство, где был сначала замруководителя секретариата вице-премьера Виталия Мутко, а затем после ухода Мутко – Марата Хуснуллина. Оба – кураторы регионов от кабмина. С 2021 г. возглавил профильный департамент Белого дома.
Анохин участник IV потока программы кадрового управленческого резерва, так называемой «школы губернаторов». Собеседник, близкий к властям Смоленской области, рассказывает, что в 2015 г. Анохин назначался в регион «по просьбе и временно»: «Как эффективный менеджер себя не продемонстрировал, но Островский его [все равно] побаивался». К ЛДПР отношения врио не имеет. Сам Островский был назначен губернатором еще в 2012 г. До этого был депутатом Госдумы, а второй срок его полномочий истекал только в 2025 г. Второй руководитель региона от ЛДПР на данный момент – глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Островский был главой региона дольше всех в ЛДПР, это стало итогом пакта между [лидером партии Владимиром] Жириновским и Кремлем образца 2012 г., говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Тогда это было первое назначение нового губернатора от системной оппозиции, что укрепило ее лояльность, напоминает эксперт. Островский никогда не был особенно удачным губернатором, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. У ЛДПР вообще было мало «удачных губернаторов», считает он, а в качестве исключения такого публичного политика вспоминает Фургала: «Это ему не очень карьерно помогло».
Виноградов также напомнил, что с 2012 г. создавалась правящая коалиция с участием КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – их представителям давали посты губернаторов. «Теперь этот пакт не действует, а на место Островского приходит чиновник-исполнитель с опытом работы в правительстве России, что больше соответствует современным реалиям», – говорит Туровский. После того, как умер Жириновский, прежняя конфигурация в ЛДПР, которая позволяла Островскому еще быть на плаву, перестала работать, говорит политолог Александр Кынев. Виноградов предположил, что Островский не смог и «не факт, что был способен» преодолеть объективно периферийное положение Смоленской области.