Чем известен новый губернатор Чукотки

Чем известен новый губернатор ЧукоткиРаботавший в «Сибуре» и ЛНР Владислав Кузнецов сменил преемника Романа Абрамовича
Президент Владимир Путин поздно вечером 15 марта сменил первого губернатора в 2023 г., отправив в отставку по собственному желанию главу Чукотки Романа Копина. Вместо него исполнять обязанности главы региона будет Владислав Кузнецов, который чуть меньше года занимал пост первого зампредседателя правительства Луганской народной республики (ЛНР).
На встрече c Путиным по видеоконференцсвязи (вероятно, до подписания указа) Кузнецов доложил президенту, что в ЛНР формируется план социально-экономического развития региона до 2030 г. – «хорошо проработанный» документ, где изложены и куда интегрированы все цели и задачи с приоритетами. «Интеграция в правовую сферу Российской Федерации, в налоговое законодательство будет идти определенное время, но большую часть проблематики мы прошли», – сказал он.
Уже после обсуждения судьбы западных территорий президент уточнил у Кузнецова, знает ли он о «возможных административно-кадровых решениях, связанных с предложениями, которые могут быть вам сделаны». Кузнецов догадывался и ответил: «Готов послужить родине там, где я нужен». Путин отметил большой опыт работы на разных направлениях – в бизнесе, административных структурах и представительных органах – и пожелал ему удачи на новой должности. После чего Кузнецова отправили служить на Чукотку.
У врио руководителя Чукотки большой послужной список. 53-летний Кузнецов с 1990-х гг. работал в различных банковских и бизнес-структурах. С 2005 до 2013 г. Кузнецов работал в структурах нефтегазохимического холдинга «Сибур», в том числе на руководящих должностях, к примеру заместителем генерального директора «Сибур-моторс», гендиректором «Сибур-полиэф», «Сибур-ПЭТФ» и др. При этом в его биографии ничего не говорится о его связи с регионом, которым предстоит теперь руководить.
Политическую карьеру Кузнецов делал в разных регионах. В 2013 г. был избран депутатом от «Единой России» курултая (заксобрания) Башкирии, но и после этого сохранял связи с «Сибуром» – был советником его гендиректора, а после этого с 2018 г. – руководителем благотворительного фонда поддержки социальных проектов «Сибур холдинга» «Формула хороших дел». В январе 2019 г. был назначен вице-губернатором Курганской области и проработал на этой должности до декабря 2021 г. В июне 2022 г., еще до референдумов о присоединении к России, указом главы ЛНР Леонида Пасечника был назначен первым зампредседателя правительства республики.
Перспективы кадрового роста у Кузнецова были. Он выпускник IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов, которую курирует администрация президента России. В ЛНР же, как рассказывает осведомленный собеседник «Ведомостей», он был одним из самых профессиональных кадров и отвечал за широкий круг вопросов, связанных с разработкой и реализацией программы социально-экономического развития республики. В частности, именно Кузнецов курировал промышленность, экономику, сельское хозяйство, рассказывает источник «Ведомостей».
На Чукотке Кузнецов сменил Копина, о возможной отставке которого «Ведомости» писали со ссылкой на источники 3 февраля. Тогда собеседники «Ведомостей» говорили, что губернатор Чукотки давно хочет уйти со своего поста, но решение полностью зависело от поиска «достойной замены», поскольку «регион непростой».
При этом Копина уже можно было считать губернатором-старожилом, несмотря на молодой возраст – ему всего 49 лет. Еще в 1999 г. он был назначен советником главы региона, а в 2001 г., когда Чукотку возглавил Роман Абрамович, был избран главой Чаунского района, в 2003 г. – главой Билибинского района Чукотки. В апреле 2008 г. занял должность вице-губернатора региона. В июле того же года, после досрочного прекращения полномочий Абрамовича, сменил его в должности.
У Копина кончался срок полномочий и надо было что-то решать, говорит политолог Михаил Виноградов: «Стартово он считался переходной фигурой после ухода Абрамовича, но оказался старожилом – в условиях, когда Абрамович перестал быть очевидным интересантом по региону, а никто особенно не претендовал». Назначение Кузнецова показывает, как может выглядеть карьерный лифт для работавших на новых территориях, но с оглядкой на то, что у Чукотки население всего 50 000 человек.
Назначение Кузнецова на эту должность вполне логично: оно полностью отражает механику и традиции, которые сформированы составом внутриполитического блока – так называемые «ставленники Кириенко», говорит доцент Финансового университета при правительстве Александр Немцев. «Его работа на территории Донбасса говорит о том, что он человек, который не боится сложных задач. Исходя из этого его назначение на Чукотку логично: в Донбассе он был вторым человеком, а сейчас будет первым», – отмечает эксперт.
С учетом работы Кузнецова на тех предприятиях в прошлом, видно, что он ставленник в том числе «серьезных лоббистских групп», добавляет Немцев. Эксперт отмечает, что практически не осталось губернаторов, которые бы находились во власти около 15 лет.