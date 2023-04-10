11 апреля Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета

Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат, сказал Картаполов. «Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что в отношении него может вводиться ограничение на выезд, а также предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключения сделок с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем, брать кредиты, займы и т. д.», – сказал Картаполов. Но если человек считает, что такие меры введены несправедливо или что он по объективным причинам не мог явиться в военный комиссариат, он сможет обжаловать их дистанционно через «Госуслуги» в течение пяти дней, добавил депутат.