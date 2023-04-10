11 апреля Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета

11 апреля Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учетаЭлектронные и бумажные повестки получат одинаковую юридическую силу, сказал депутат Андрей Картаполов
Госдума 11 апреля рассмотрит во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе», которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. Об этом 10 апреля после заседания совета нижней палаты парламента заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Если депутаты сразу поддержат инициативу и в третьем чтении, то уже 12 апреля закон может быть одобрен и Советом Федерации – сенаторы собираются на заседания каждую среду.
В частности, законопроектом, как заявил Картаполов, «предусматривается изменение в порядок оповещения граждан». Оповещение можно будет получить, как и сейчас, через бумажные повестки и через работодателя, но также еще и заказными письмами и в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», заявил председатель комитета Госдумы по обороне.
Еще в 2022 г. представители власти просили усовершенствовать работу военкоматов. Об этом стали говорить после проведения частичной мобилизации, которая выявила проблемы в сфере воинского учета и соответствующих баз данных (к примеру, повестки присылали тем, кому не должны были присылать, и наоборот). 28 октября 2022 г. Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу говорил, что нужно «модернизировать» всю эту систему.
25 ноября президент подписал указ о создании государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. «В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учета постановляю <...> до 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», – говорилось в документе. Важной задачей называлось создание базы учета и цифровизация соответствующего процесса.
По словам Картаполова, новая система «ориентирована на человека» и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военными комиссариатами. Поправки потребуют создания единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, «что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными».
«Законопроектом предусматривается внесение некоторых изменений в порядок оповещения граждан. Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения – через бумажные повестки, через работодателя. А также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал «Госуслуги», либо в МФЦ», – сказал Картаполов.
Военнообязанный будет меньше ходить в военные комиссариаты, «многие операции будут производиться дистанционно без необходимости его личного присутствия», говорит Картаполов: «Включая, кстати, и первичную постановку на учет, снятие с учета или внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медицинской комиссии и профессиональный отбор необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повестки».
Эти изменения будут способствовать и установлению «социальной справедливости», считает Картаполов. «Служба в рядах Вооруженных сил – это не только священный долг и почетная конституционная обязанность, – говорит он. – Поэтому, наверное, те, кто этот долг отдает и исполняет, не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется». Для «уклонистов» предусмотрен ряд «обеспечительных мер», сказал единоросс.
Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат, сказал Картаполов. «Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что в отношении него может вводиться ограничение на выезд, а также предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключения сделок с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем, брать кредиты, займы и т. д.», – сказал Картаполов. Но если человек считает, что такие меры введены несправедливо или что он по объективным причинам не мог явиться в военный комиссариат, он сможет обжаловать их дистанционно через «Госуслуги» в течение пяти дней, добавил депутат.
Законопроект, о котором говорит Картаполов, изначально был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под расписку добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России».
Законопроект уже рассматривали во втором чтении 22 февраля 2022 г. (после чего он лежал без движения). Это значит, что для реализации инициативы депутатам оставалось поддержать его в третьем чтении, чтобы закон отправился в Совет Федерации для рассмотрения сенаторам, формально на этой стадии смысловые изменения в документы уже не вносятся. Но чтобы внести поправки по поводу «Госуслуг», законопроект 6 апреля вернули к процедуре первого чтения. С таким предложением на Совете Госдумы 5 апреля выступил Картаполов.
31 марта в Telegram-канале Минобороны появилось видео брифинга начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирала Владимира Цимлянского. В нем он заявил, что повестки в рамках весеннего призыва (начался 1 апреля) будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги».
Позже в интервью Ura.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению. Удаление приложения «Госуслуги» или аккаунта в нем будет считаться уклонением от службы, отметил он.