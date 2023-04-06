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Госдума снова рассмотрит вопрос об оповещении о призыве

Усовершенствовать систему военкоматов поручал президент
Елена Мухаметшина
Госдума вернется к рассмотрению вопроса о системе оповещения граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу / Лев Федосеев / ТАСС

Совет Госдумы 5 апреля принял решение вернуть во второе чтение законопроект об оповещении граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника на Охотном Ряду. О том, что совет согласился с соответствующим предложением комитета по обороне, сообщила также и пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под роспись добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России»: направление повесток заказным письмом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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