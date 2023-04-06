Госдума снова рассмотрит вопрос об оповещении о призыве

Госдума снова рассмотрит вопрос об оповещении о призывеУсовершенствовать систему военкоматов поручал президент
Совет Госдумы 5 апреля принял решение вернуть во второе чтение законопроект об оповещении граждан о мероприятиях, связанных с призывом на военную службу. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника на Охотном Ряду. О том, что совет согласился с соответствующим предложением комитета по обороне, сообщила также и пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен группой депутатов от «Единой России» 12 января 2018 г. В нем говорилось, что повестки гражданам, подлежащим призыву на военную службу, можно направлять по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания. Такие повестки авторы инициативы предлагали считать полученными в день доставки. То есть к прежнему способу вручения повесток под роспись добавился новый способ, отмечали депутаты «Единой России»: направление повесток заказным письмом.