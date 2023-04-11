Европа ищет безопасное место между США и Китаем

Европа ищет безопасное место между США и КитаемВизит Макрона в Пекин вскрыл трансатлантические противоречия
Заявления французского лидера о желании «не втягиваться в чужие конфликты» вызвали резко негативную реакцию у американского истеблишмента и одобрение со стороны Пекина. Вернувшийся со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем». «Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая», – сказал президент Франции в интервью Les Echos 9 апреля. Макрон отметил необходимость обретения Европой «стратегической автономии».
Реакцией КНР стало заявление официального представителя МИД страны Ван Вэньбиня 10 апреля о том, что Пекин надеется на «осознание сути тайваньского вопроса» и другими странами, в частности принципа «единого Китая».
Публичной реакции на слова Макрона со стороны Белого дома и госдепартамента США не последовало. Но 10 апреля сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио заявил, что, если французский лидер представляет позицию всех европейцев, то США могут прекратить оказывать им поддержку в украинском конфликте и сосредоточиться на решении тайваньского вопроса.
8 апреля, т. е. еще до публикации интервью Макрона, издание The Hill сообщило, что визит Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай 5–7 апреля «вскрыл» противоречия между США и ЕС по поводу позиции в отношении КНР. По данным собеседников издания, Макрон считает возможным уговорить Пекин сыграть роль в урегулировании украинского кризиса, а США смотрят на китайскую политику как на стремление перестроить мир в соответствии с «авторитарной моделью». Визит Макрона и фон дер Ляйен в КНР прошел параллельно с частной, якобы «транзитной» на пути в Латинскую Америку, встречей президента Тайваня Цай Инвэнь с председателем палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти 6 апреля на американской территории. Пекин пообещал ответить на подобное событие и «наказать сепаратистов», несмотря на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал неофициальный статус пребывания Цай (Вашингтон с 1979 г. не имеет официальных дипотношений с Тайбэем, но оказывает ему военную помощь).
Еще до окончания визита высших европейских руководителей в КНР South China Morning Post писала, что на неформальной встрече с Макроном Си заявил о готовности Китая поддержать любое предложение Франции, ведущее к политическому разрешению конфликта на Украине. Но, как писало Politico со ссылкой на источник, Макрону не удалось убедить Си сократить экономическую поддержку России. Сам Китай еще в канун годовщины начала российской военной операции на Украине опубликовал свой «мирный план» в 12 пунктах, в числе которых как уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, так и немедленное прекращение боевых действий и возобновление переговоров, а также отказ от санкций. Москва, в свою очередь, не видит во Франции потенциального посредника в украинском кризисе, так как она «фактически занимает сторону одного из участников конфликта», заявил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В заявлениях Макрона действительно можно увидеть «голлистские» ноты в плане отношений с Вашингтоном, в частности упоминание «стратегической автономии» и отказ вовлекаться в новые конфликты под американским началом: здесь можно вспомнить и холодную войну, и вопрос вторжения в Ирак в 2003 г. , говорит завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Но на деле ни о каком «антиатлантистском бунте» речи не идет, уверен эксперт.
С ним согласен и директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Он подчеркнул, что де-факто внешнеполитический курс Франции строится в русле курса Вашингтона, что видно по поведению Парижа в украинском кризисе и участии в поставках вооружений Киеву. Макрон только изображает «фронду», считает Рогулев. В то же время европейские экономики зависят в торговом плане больше от Китая, чем от США, от которых они зависят политически, подчеркивает американист. Эскалация американо-китайского противостояния вокруг Тайваня бьет в первую очередь по ЕС – Макрон это понимает, не случайно он привез с собой «капитанов» европейского бизнеса и только Airbus подписал контрактов на 300 млрд евро, говорит Рогулев. Париж лавирует и продолжает калибровку своего европейского курса и места в конфликте Пекина и Вашингтона в тайваньском вопросе, чтобы найти максимально безопасное положение, заключает Тимофеев.