Европа ищет безопасное место между США и Китаем

С ним согласен и директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Он подчеркнул, что де-факто внешнеполитический курс Франции строится в русле курса Вашингтона, что видно по поведению Парижа в украинском кризисе и участии в поставках вооружений Киеву. Макрон только изображает «фронду», считает Рогулев. В то же время европейские экономики зависят в торговом плане больше от Китая, чем от США, от которых они зависят политически, подчеркивает американист. Эскалация американо-китайского противостояния вокруг Тайваня бьет в первую очередь по ЕС – Макрон это понимает, не случайно он привез с собой «капитанов» европейского бизнеса и только Airbus подписал контрактов на 300 млрд евро, говорит Рогулев. Париж лавирует и продолжает калибровку своего европейского курса и места в конфликте Пекина и Вашингтона в тайваньском вопросе, чтобы найти максимально безопасное положение, заключает Тимофеев.