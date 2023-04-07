Песков назвал переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона очень важными
В Кремле следили за сообщениями о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что эти переговоры были очень важными.
«Безусловно, это очень важные контакты, и конечно мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но вы знаете, что нас связывают с КНР свои отношения, очень богатый комплекс этих отношений, и это то, на чем мы концентрируемся главным образом», – сказал он.
По словам Пескова, Китай обладает «серьезной позицией», которая не будет быстро меняться под внешним влиянием. «Китай – это очень серьезная, большая держава со суверенной позицией, и это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», – добавил он.
Накануне, 6 апреля, Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном, позже к этой встрече присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам этих переговоров китайский лидер сообщил, что Пекин готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению процесса мирного урегулирования ситуации на Украине.
Газета Politico писала, что Макрон прибыл в Китай в надежде убедить Пекин повлиять на Москву, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Также президент Франции хотел заставить КНР выступить против размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако это не привело к изменению позиции Китая.