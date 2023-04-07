Песков назвал переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона очень важными

«Безусловно, это очень важные контакты, и конечно мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но вы знаете, что нас связывают с КНР свои отношения, очень богатый комплекс этих отношений, и это то, на чем мы концентрируемся главным образом», – сказал он.