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Политика

Песков назвал переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона очень важными

Ведомости

В Кремле следили за сообщениями о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что эти переговоры были очень важными. 

«Безусловно, это очень важные контакты, и конечно мы отслеживали все сообщения на этот счет. Но вы знаете, что нас связывают с КНР свои отношения, очень богатый комплекс этих отношений, и это то, на чем мы концентрируемся главным образом», – сказал он. 

По словам Пескова, Китай обладает «серьезной позицией», которая не будет быстро меняться под внешним влиянием. «Китай – это очень серьезная, большая держава со суверенной позицией, и это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет», – добавил он. 

Накануне, 6 апреля, Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном, позже к этой встрече присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам этих переговоров китайский лидер сообщил, что Пекин готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению процесса мирного урегулирования ситуации на Украине. 

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Газета Politico писала, что Макрон прибыл в Китай в надежде убедить Пекин повлиять на Москву, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Также президент Франции хотел заставить КНР выступить против размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако это не привело к изменению позиции Китая. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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