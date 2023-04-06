Politico: Макрон не смог добиться изменения позиции Китая по Украине

Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине сегодня, 6 апреля. Французский лидер выразил надежду на посредничество Китая в урегулировании украинского конфликта. Он также выступил за мирные переговоры между РФ и Украиной. Председатель КНР отметил, что республика будет стремиться к продвижению мирного диалога. Он добавил, что Китай готов вместе с Францией обратиться к мировому сообществу с призывом «сохранять сдержанность» и придерживаться международного гуманитарного права.