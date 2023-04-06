Politico: Макрон не смог добиться изменения позиции Китая по Украине
Визит президента Франции Эммануэля Макрона не изменил позицию Китая по Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ходом переговоров.
«Президент призвал Си Цзиньпина не оказывать военную помощь России, которая помогла бы ей в конфликте на Украине. Си сказал, что эта война — не его дело», — сказал собеседник издания.
Politico отмечает, что Макрон прибыл в Китай в надежде убедить Пекин повлиять на Москву, чтобы урегулировать ситуацию на Украине. Также президент Франции хотел заставить КНР выступить против размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Макрон встретился с Си Цзиньпином в Пекине сегодня, 6 апреля. Французский лидер выразил надежду на посредничество Китая в урегулировании украинского конфликта. Он также выступил за мирные переговоры между РФ и Украиной. Председатель КНР отметил, что республика будет стремиться к продвижению мирного диалога. Он добавил, что Китай готов вместе с Францией обратиться к мировому сообществу с призывом «сохранять сдержанность» и придерживаться международного гуманитарного права.
Ранее китайские власти неоднократно подчеркивали, что страна занимает нейтральную позицию по отношению к спецоперации России на Украине. Также Пекин не раз призывал стороны к мирным перегороам. Позиция Китая ранее подверглась критике западных лидеров. В частности, в начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Пекин «не может быть посередине».
МИД Китая ранее отмечал, что ответственность за кризис на Украине также несут США и страны НАТО. Ранее посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что правительство КНР считает, что причины начала конфликта сложнее, чем их пытается преподнести Запад.
24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др.