Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые провел прямую линию с гражданами

Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые провел прямую линию с гражданамиХотя прямых выборов руководителя региона не будет, решено опробовать этот формат общения
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник впервые провел прямую линию с гражданами. Руководитель ЛНР начал отвечать на вопросы жителей в 19.00, общение продлилось около полутора часов. За это время ему задали почти 5000 вопросов (заранее поступило 3200), над которыми будут вести работу региональные министерства и главы районов. Онлайн-трансляция велась на местном телеканале, в Telegram-канале Пасечника и его странице во «В контакте».
Конституции ДНР и ЛНР предполагают, что главы регионов будут избираться не прямым голосованием, а депутатами заксобраний. Вероятно, такой же механизм будет действовать в случае с губернаторами Запорожской и Херсонской областей, хотя законодательно это пока не урегулировано. Действующие руководители присоединенных территорий еще не объявили о намерении выдвинуться на этот пост после сентябрьских выборов депутатов заксобраний. В любом случае, по мнению доцента кафедры политологии Донецкого государственного университета Кирилла Черкашина, прямое общение с гражданами – нормальная практика для руководителей российских регионов. Член общественной палаты ЛНР Александр Проценко добавил, что проведение прямой линии – это новшество для ЛНР. Такой шаг должен «продемонстрировать готовность республиканской власти вести открытый диалог» с людьми.
Жители спрашивали Пасечника об оформлении выплат семьям погибших военнослужащих, паспортизации пожилых людей, возобновлении работы простаивающих предприятий, о начале действия льготной ипотеки, стабилизации цен, уборке мусора и получении полисов ОМС. Руководитель региона кроме прочего сообщил, что оформить документы на выплаты за погибших военнослужащих помогает Комиссия семей воинов Отечества, адресную же помощь можно будет также получить в недавно созданном президентом России Фонде поддержки участников военной спецоперации «Защитники Отечества».
Для паспортизации населения работает 30 отделений миграционной службы, на помощь которым прибыло около 300 сотрудников «миграционок» из других регионов страны. В отдаленные районы организованы выезды мобильных комплексов по приему документов. О льготной ипотеке Пасечник сообщил, что идет подбор участков для строительства и застройщиков, а действующий в регионе Промсвязьбанк уже практически сформировал ипотечный фонд. «Нами делается все, чтобы строительство началось уже в этом году», – подчеркнул врио главы ЛНР.
По восстановлению инженерных сетей принято решение о первоочередной замене подземных коммуникаций, затем – наземных и внутридомовых. По словам Пасечника, некоторые из них были проложены еще в 1930-х гг. В режиме онлайн для решения ряда вопросов Пасечник дал несколько поручений. Например, местным властям предписано в двухнедельный срок установить, сколько лиц возрастом старше 80 лет еще не получили паспорта, с тем чтобы организовать выездные приемы документов. Также главам местных администраций поручено в ближайшие недели ликвидировать стихийные свалки и отчитаться об уборке мусора.
«Проблем на самом деле очень много и решить их в одночасье по мановению волшебной палочки или щелчком пальцев у нас не получится», – резюмировал Пасечник. Вторя своим словам, он сообщил, что после майских праздников намерен провести общереспубликанские субботники, куда ждет всех жителей, включая работников министерств и ведомств, коммунальщиков, студентов. Всего врио главы ЛНР ответил на порядка двух десятков вопросов.
В ЛНР впервые прошло такое общение врио главы с гражданами в современном формате, говорит сенатор, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова: запрос на подобный контакт огромен, в том числе после ковида. На современные методы коммуникаций людей и власти перешли практически все регионы России, и он позволяет оперативно давать обратную связь и реагировать на проблемы людей, отметила она, хотя в ЛНР они и особенные, требуеют вдумчивого, глубокого и гибкого подхода. Некоторые из них связаны с запущенностью инфраструктуры на Украине и накопленными сложностями, которые теперь нужно решать, добавила Лантратова.
Коллега Пасечника по ДНР Денис Пушилин уже общался с гражданами в похожем формате. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 г., затем – в декабре 2019 г., июне, сентябре и декабре 2020 г. В октябре прошлого года он провел Telegram-эфир. Во время предыдущего общения с Пушилиным жителей интересовало возобновление паспортизации, которая на тот момент была временно приостановлена, начисление пенсий, компенсаций и других социальных выплат, порядок обмена водительских прав и автомобильных номеров на российские, планы по привлечению инвесторов на предприятия.