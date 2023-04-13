Глава ЛНР Леонид Пасечник впервые провел прямую линию с гражданами

Конституции ДНР и ЛНР предполагают, что главы регионов будут избираться не прямым голосованием, а депутатами заксобраний. Вероятно, такой же механизм будет действовать в случае с губернаторами Запорожской и Херсонской областей, хотя законодательно это пока не урегулировано. Действующие руководители присоединенных территорий еще не объявили о намерении выдвинуться на этот пост после сентябрьских выборов депутатов заксобраний. В любом случае, по мнению доцента кафедры политологии Донецкого государственного университета Кирилла Черкашина, прямое общение с гражданами – нормальная практика для руководителей российских регионов. Член общественной палаты ЛНР Александр Проценко добавил, что проведение прямой линии – это новшество для ЛНР. Такой шаг должен «продемонстрировать готовность республиканской власти вести открытый диалог» с людьми.