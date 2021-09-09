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Поручение Путина провести прямые линии в регионах исполнили более трети губернаторов

Среди основных тем для общения с населением были вопросы здравоохранения и дороги
Анна Нараева
По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который еще не успел провести телевизионную прямую линию после подписания поручения президента, но провел несколько прямых эфиров в Instagram, общение в социальных сетях может быть даже интереснее / РИА Новости

За два месяца 31 из 85 российских губернаторов успел провести прямые линии с жителями своих регионов, которые транслировались по телевидению, подсчитали «Ведомости». 30 июня президент Владимир Путин во время собственной прямой линии заявил, что «никому не помешает» общаться с гражданами напрямую. 6 июля рекомендации Путина были оформлены в виде президентских поручений, на его администрацию была возложена обязанность при необходимости оказывать помощь в организации мероприятий.

В июле в телеобщении с гражданами приняли участие девять губернаторов, а пик их активности пришелся на август (19 глав регионов). У глав Сахалинской области Валерия Лимаренко, Ростовской области Василия Голубева и Красноярского края Александра Усса прямые линии запланированы на период с 8 по 10 сентября, следует из сообщений на сайтах их администраций и в региональных СМИ. То есть к середине сентября количество пообщавшихся с гражданами в телеформате губернаторов будет доведено до 34.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных