Поручение Путина провести прямые линии в регионах исполнили более трети губернаторов

В июле в телеобщении с гражданами приняли участие девять губернаторов, а пик их активности пришелся на август (19 глав регионов). У глав Сахалинской области Валерия Лимаренко, Ростовской области Василия Голубева и Красноярского края Александра Усса прямые линии запланированы на период с 8 по 10 сентября, следует из сообщений на сайтах их администраций и в региональных СМИ. То есть к середине сентября количество пообщавшихся с гражданами в телеформате губернаторов будет доведено до 34.