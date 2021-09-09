Поручение Путина провести прямые линии в регионах исполнили более трети губернаторов

Поручение Путина провести прямые линии в регионах исполнили более трети губернаторовСреди основных тем для общения с населением были вопросы здравоохранения и дороги
За два месяца 31 из 85 российских губернаторов успел провести прямые линии с жителями своих регионов, которые транслировались по телевидению, подсчитали «Ведомости». 30 июня президент Владимир Путин во время собственной прямой линии заявил, что «никому не помешает» общаться с гражданами напрямую. 6 июля рекомендации Путина были оформлены в виде президентских поручений, на его администрацию была возложена обязанность при необходимости оказывать помощь в организации мероприятий.
В июле в телеобщении с гражданами приняли участие девять губернаторов, а пик их активности пришелся на август (19 глав регионов). У глав Сахалинской области Валерия Лимаренко, Ростовской области Василия Голубева и Красноярского края Александра Усса прямые линии запланированы на период с 8 по 10 сентября, следует из сообщений на сайтах их администраций и в региональных СМИ. То есть к середине сентября количество пообщавшихся с гражданами в телеформате губернаторов будет доведено до 34.