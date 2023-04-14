Президент Бразилии Лула да Силва встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент Бразилии Лула да Силва встретился с Си Цзиньпином в ПекинеВизит закрепляет экспансию юаня и китайской Huawei в Латинскую Америку
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в рамках государственного визита в Китай (крупнейший торговый партнер страны) 14 апреля встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщает китайское государственное агентство «Синьхуа».
Обе страны входят в неформальное экономическое объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка). Лозунгом китайской поездки бразильского лидера стало «освобождение развивающихся стран от гнета доллара», сотрудничество в области технологий, а также предложение собственного плана урегулирования конфликта России и Украины. Вслед за визитом бразильского президента в Китай Бразилию 17 апреля посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По итогам визита, как сообщает бразильский телеканал Globo, были подписаны 15 меморандумов о взаимопонимании. Как ранее анонсировала на своем сайте пресс-служба президента Бразилии, соглашения включают, в частности, создание спутника CBERS-6, используемого для мониторинга Амазонки, и разработку технологий для телекоммуникаций 5G, интернета и кибербезопасности, соглашения в области сотрудничества в сельском хозяйстве и торговле. Договоренности также будут включать совместные исследования и разработки между государственными, частными и академическими учреждениями, а также обмен учеными и научными работами.
Ранее американские власти пытались помешать Бразилии покупать оборудование 5G у телекоммуникационного гиганта Huawei (с 2019 г. находится под американскими экспортными санкциями). 13 апреля, в начале своего визита, Лула да Силва посетил исследовательский центр технологической компании в Шанхае.
По словам профессора СПбГУ Яны Лексютиной, сотрудничество Бразилии с Huawei уже имеет длительную историю. Она отмечает, что китайская компания активно присутствует на бразильском рынке еще с 2013 г., а новые договоренности свидетельствуют о прочности сотрудничества и его углублении.
Кроме того, 13 апреля на церемонии вступления в должность нового руководителя банка развития БРИКС Дилмы Руссефф в Шанхае Лула да Силва заявил о необходимости создать альтернативную доллару валюту для расчетов в международной торговле. Двумя неделями ранее, 30 марта, Бразилия и Китай достигли соглашения о двусторонней торговле в юанях, а также создали совместную клиринговую систему, что дает возможность вести трансграничные операции в будущем без использования доллара.
Тенденция к росту доли юаня в глобальной торговле проявилась в 2022 г. Как сообщала 12 апреля 2023 г. Financial Times на основе данных международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, доля транзакций в юанях в трансграничных операциях в феврале 2022 г., когда Россия начала СВО на Украине, составляла 2%. К февралю 2023 г. она увеличилась до 4,5%.
Ровно на те же 2,5% снизилась доля доллара в мировой торговле. В феврале 2022 г. в нем проводилось 86,8% торговых расчетов, а в феврале 2023 г. – уже 84,3%. Доля евро составляет 6% и существенно не меняется. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагали, что в значительной степени рост доли юаня в мировой торговли произошел благодаря «юанизации» российского экспорта на фоне санкционных ограничений. Но, отмечали они, использовать китайскую валюту как альтернативу доллару США все чаще начинают страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
КНР является главным торговым партнером Бразилии. В 2022 г. товарооборот двух стран достиг рекордных $150,5 млрд. В частности, Китай импортировал бразильских продуктов на сумму более $89,7 млрд (главным образом соевые бобы и руду). Статус приоритетного торгового партнера КНР сохраняет для этой латиноамериканской страны уже 13 лет.
Лула да Силва в 2022 г. вновь стал президентом с повесткой возвращения Бразилии в «большую политику», активного участия в международных делах, глобальных международных проблемах. Среди них и урегулирование конфликта на Украине (план КНР по этому вопросу президент Бразилии не критиковал), и идея создания единой валюты с Аргентиной, и технологическое развитие, говорит заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
Он отмечает, что экономическое сотрудничество Бразилии с Китаем углублялось и в предыдущее десятилетие, даже несмотря на иногда антикитайскую риторику предшественника Лулы да Силвы – правого президента Жаира Болсонару. Розенталь согласен, что расчеты между Бразилией и Китаем в юанях возможны, учитывая значительный товарооборот двух стран и то, что Китай является главным торговым партнером Бразилии.
Кроме того, по словам ученого, дополнительным фактором выбора Бразилией юаня для расчетов стало то, что по итогам 2022 г. и санкционных ограничений в отношении России (а еще раньше – Ирана и ряда других стран) стало ясно, что операции в долларах несут риски отслеживания, а затем и блокировок средств в долларах. Китай же давно вкладывал огромные деньги в Бразилию, в том числе в инфраструктуру, в рамках инициативы «Пояс и путь» и обе стороны заинтересованы в том, чтобы обезопасить как текущие, так и будущие инвестиции, заключает Розенталь.
Соглашение об использовании национальных валют в торговле, в данном случае юаня, соответствует современному тренду развивающихся стран диверсифицировать инструменты при осуществлении торговых операций, говорит Лексютина. Китай с 2008 г. предпринимает комплексные меры по их интернационализации, отмечает эксперт, тем более что Бразилия привлекает Пекин во многих аспектах, включая, но и не ограничиваясь сельхозпродукцией, минералами и углеводородами.
«Кроме того, стоит помнить, что в ходе недавнего визита Си в Россию Владимир Путин обозначил готовность РФ использовать юань в торговле с третьими странами. Можно предположить, что такое использование юаня может быть и в российско-бразильской торговле в перспективе», – заключает эксперт.