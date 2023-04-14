Президент Бразилии Лула да Силва встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Кроме того, по словам ученого, дополнительным фактором выбора Бразилией юаня для расчетов стало то, что по итогам 2022 г. и санкционных ограничений в отношении России (а еще раньше – Ирана и ряда других стран) стало ясно, что операции в долларах несут риски отслеживания, а затем и блокировок средств в долларах. Китай же давно вкладывал огромные деньги в Бразилию, в том числе в инфраструктуру, в рамках инициативы «Пояс и путь» и обе стороны заинтересованы в том, чтобы обезопасить как текущие, так и будущие инвестиции, заключает Розенталь.