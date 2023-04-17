В Москву прибыл новый министр обороны Китая

65-летнего генерала Ли, аэрокосмического инженера по образованию, утвердили на посту главы минобороны КНР по итогам парламентской сессии 12 марта этого года. При этом он лишь четвертое лицо в военной иерархии страны (после председателя Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпина и двух его заместителей), так как ведомство не имеет прямых полномочий по управлению армией. С 2003 по 2013 г. он занимал должность начальника китайского космодрома «Сичан», на котором в общей сложности проработал 31 год – с 1978 г. В 2016 г. Ли стал замначальника штаба созданных в 2015 г. в ходе военной реформы войск стратегической поддержки (отвечают за киберпространство, космос и другие высокотехнологичные военные отрасли). В 2017–2022 гг. возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС. В 2018 г. минфин США ввел санкции против этого подразделения и лично Ли за военное сотрудничество с Россией, в частности за сделку по покупке Пекином 24 российских истребителей Су-35 на $2,5 млрд и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на $1,9 млрд (контракты заключены в 2015 и 2016 гг. соответственно).