В Москву прибыл новый министр обороны Китая

В Москву прибыл новый министр обороны КитаяРоссия синхронизирует свои учения на Дальнем Востоке с китайскими
Назначенный в марте министр обороны Китая и член Госсовета генерал Ли Шанфу 16 апреля прибыл в Москву с визитом, который продлится по 18 апреля. Прибыв в Москву, китайский министр встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Генерал Ли Шанфу впервые официально встречается с Путиным и со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Как сообщала пресс-служба российского Минобороны, планируется обсуждение «состояния и перспектив двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности». Кроме того, Ли посетит российские военные учебные учреждения.
На Западе визит министра обороны КНР вызвал ожидаемое беспокойство. 14 апреля его попытался развеять министр иностранных дел Китая Цинь Ган на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, заявив, что Пекин не будет поставлять оружие ни России, ни Украине. Он заверил, что власти КНР регулируют экспорт товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Тем не менее 12 апреля США ввели санкции против китайской компании China Aerospace Technology Company – как пояснили в госдепе, за предоставление спутниковых снимков Украины посредникам, которые якобы связаны с ЧВК «Вагнер».
А в конце февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью СBS, что у Вашингтона есть информация о поставках Китаем нелетальных изделий для нужд российской армии в конфликте на Украине, а также основания полагать о готовности Пекина поставить РФ оружие и боеприпасы. Заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И назвал эти утверждения «ложными» и подчеркнул, что Пекин никогда не согласится «с тем, что США критикуют или даже оказывают давление на китайско-российские отношения» (цитата по «Синьхуа»).
65-летнего генерала Ли, аэрокосмического инженера по образованию, утвердили на посту главы минобороны КНР по итогам парламентской сессии 12 марта этого года. При этом он лишь четвертое лицо в военной иерархии страны (после председателя Центрального военного совета (ЦВС) Си Цзиньпина и двух его заместителей), так как ведомство не имеет прямых полномочий по управлению армией. С 2003 по 2013 г. он занимал должность начальника китайского космодрома «Сичан», на котором в общей сложности проработал 31 год – с 1978 г. В 2016 г. Ли стал замначальника штаба созданных в 2015 г. в ходе военной реформы войск стратегической поддержки (отвечают за киберпространство, космос и другие высокотехнологичные военные отрасли). В 2017–2022 гг. возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС. В 2018 г. минфин США ввел санкции против этого подразделения и лично Ли за военное сотрудничество с Россией, в частности за сделку по покупке Пекином 24 российских истребителей Су-35 на $2,5 млрд и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на $1,9 млрд (контракты заключены в 2015 и 2016 гг. соответственно).
Как полагает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, в ходе визита Ли предстоит очередное заседание российско-китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сопредседателями которой являются обычно министры обороны (иногда с китайской стороны это может быть заместитель председателя ЦВС).
ВТС с Китаем никогда не прекращалось и текущий вооруженный конфликт на Украине не может его остановить, уверен Кашин. Во-первых, отмечает эксперт, значительная часть этого ВТС – передача Китаю технологий, что на российские военные возможности не влияет. Во-вторых, значительная часть нужных Китаю вооружений мало применяется в СВО, в частности оружие для военно-морского флота.
«Поставок китайского оружия и военной техники для России, скорее всего, все равно не будет. При этом любые совместные проекты будут максимально засекречены, как было и в предыдущие годы после принятия американского закона CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 г. – «Ведомости»)», – считает Кашин. Накануне прибытия министра Ли в Москву, 14 апреля, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу началась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России. Кроме надводных кораблей и подразделений морской пехоты, базирующихся на Дальнем Востоке, в ней участвует и дальняя авиация – 16 апреля на его оперативные аэродромы были перебазированы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и тактические бомбардировщики Ту-22М3.
При этом в последние дни накаляется и обстановка около Тайваня. Сначала с 8 по 10 апреля военные учения «Объединенный острый меч» провела Народно-освободительная армия Китая, которые последовали за встречей президента Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля в Калифорнии со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. В ходе маневров была произведена имитация нанесения совместных высокоточных ударов по целям на острове. 11 апреля же начались крупнейшие за 30 лет совместные учения Филиппин и США Balikatan, в которых принимают участие более 17 000 военных.
Российская проверка войск на Дальнем Востоке вполне может быть связана с китайскими учениями севернее Тайваня, допускает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Не учитывать полностью китайский контекст при анализе маневров на Тихом океане невозможно, уверен он. Россия демонстрирует, что она – тихоокеанская держава, по-прежнему сохраняющая соответствующий потенциал, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Не исключено, что в ходе проверки или сразу после нее запланирован и ряд совместных мероприятий с китайскими партнерами, добавляет эксперт. Глобальное противостояние США и Китая на Тихом океане не может не затронуть так или иначе Россию вне зависимости от ее желания быть в стороне, говорит Стефанович. Визит Ли при этом наверняка был давно запланирован. Он призван продемонстрировать, что военно-политическое сотрудничество между странами развивается, несмотря на попытки стран Запада вбить клин в их отношения, заключает аналитик.