Новым министром обороны Китая стал попавший под санкции США генерал

Министр обороны КНР – четвертое лицо в военной иерархии страны (после председателя ЦВС и двух его заместителей), так как ведомство не имеет прямых полномочий по управлению армией и ее и развитию. Минобороны лишь представляет Народно-освободительную армию (НОАК) на международном уровне и координирует связи между военными и гражданскими ведомствами.