Новым министром обороны Китая стал попавший под санкции США генерал

Новым министром обороны Китая стал попавший под санкции США генералЛи Шанфу подписывал контракты с Россией и имеет большой опыт работы с иностранными коллегами
Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило 12 марта новым министром обороны Китая и членом Госсовета 65-летнего генерала Ли Шанфу. В октябре 2022 г. Ли стал членом Центрального военного совета (ЦВС) ЦК КПК – главного военного органа, который полностью контролирует управление армией (совпадает по составу с ЦВС КНР, оба возглавляет генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин).
Министр обороны КНР – четвертое лицо в военной иерархии страны (после председателя ЦВС и двух его заместителей), так как ведомство не имеет прямых полномочий по управлению армией и ее и развитию. Минобороны лишь представляет Народно-освободительную армию (НОАК) на международном уровне и координирует связи между военными и гражданскими ведомствами.
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