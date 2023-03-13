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Новым министром обороны Китая стал попавший под санкции США генерал

Ли Шанфу подписывал контракты с Россией и имеет большой опыт работы с иностранными коллегами
Владимир Кулагин
Министр обороны КНР – четвертое лицо в военной иерархии страны (Ли Шанфу на фото справа) / NOEL CELIS / AFP

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило 12 марта новым министром обороны Китая и членом Госсовета 65-летнего генерала Ли Шанфу. В октябре 2022 г. Ли стал членом Центрального военного совета (ЦВС) ЦК КПК – главного военного органа, который полностью контролирует управление армией (совпадает по составу с ЦВС КНР, оба возглавляет генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин).

Министр обороны КНР – четвертое лицо в военной иерархии страны (после председателя ЦВС и двух его заместителей), так как ведомство не имеет прямых полномочий по управлению армией и ее и развитию. Минобороны лишь представляет Народно-освободительную армию (НОАК) на международном уровне и координирует связи между военными и гражданскими ведомствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных