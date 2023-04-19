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Политика

Стороны гражданской войны в Судане согласились на предложенное США перемирие

Оно может получиться кратковременным
Илья Лакстыгал Софья Шапошник
OMER ERDEM / Anadolu Agency via AFP

Мятежники в Судане впервые за четыре дня боев с вооруженными силами страны заявили о готовности к суточному перемирию после призывов «США и других дружественных стран», включая Россию. Об этом сообщил в Twitter лидер одной из сторон конфликта Мухаммед Хамдан Дагло – командующий Силами оперативной поддержки (RSF) – вооруженных формирований, выросших из арабского ополчения «Джанджавид». Это произошло после разговора Дагло с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 14 апреля RSF вступили в конфликт с Вооруженными силами Судана, которые возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он занимает пост председателя Суверенного совета, высшего органа администрации страны, а Дагло являлся его заместителем.

Генерал суданской армии Шамс ад-Дин Кабаши заявил телеканалу Al Arabiya, что 24-часовое перемирие начнет действовать с 18.00 по местному времени (19.00 мск) 18 апреля и продлеваться не будет. Обе стороны сообщают о своих победах на поле боя, независимых подтверждений которым в большинстве случаев нет. Ранее аль-Бурхан заявил о признании RSF мятежной организацией, возврат к довоенному статус-кво с которой невозможен.

Военный конфликт в Судане перерастает в новую гражданскую войну

Без вмешательства внешних игроков его не остановить

Перед этим в Судане начались нападения на западных дипломатов. Утром 18 апреля, по словам Блинкена, неизвестные лица обстреляли дипломатический конвой под флагом США. Совершено нападение и на посла Евросоюза Эйдана О’Хару в его доме в Хартуме, сообщил в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Перед заключением перемирия 18 апреля обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нежелании прекращать огонь.

Намерения ввязываться в конфликт у Запада нет, он понимает невозможность определять ситуацию и осознает репутационные издержки срыва перемирия, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Но взятая на себя роль гаранта глобальной безопасности вынуждает Вашингтон к действиям, он может оперировать силой авторитета и обещаниями финансовой помощи, отмечает эксперт. Последний фактор решающий: в Судане нет внутренних ресурсов для развития, любая сила, желающая удержать власть в стране, нуждается во внешних средствах. Пока аль-Бурхан и Дагло были союзниками, они активно торговались и за помощь США, и за помощь России в обмен на обещания предоставить пункт материально-технического обеспечения для ВМФ на Красном море, а также за китайскую помощь, перечисляет Лукьянов. В борьбе за помощь Запада Дагло пытается представить аль-Бурхана как сторонника исламистов, а аль-Бурхан демонстрирует внешним силам миролюбие и обещает RSF амнистию, хотя не победил противника, говорит Лукьянов. Запад ранее настаивал на допуске к власти гражданских политиков, но они дистанцируются от конфликта, не желая нести ответственность за неизбежное обострение социально-экономической ситуации, считает эксперт.

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подтвержденных случаев гибели людей, по данным ООН, зафиксировано с начала конфликта в Судане

Египет, несмотря на захват RSF в плен своих военнослужащих на авиабазе Мероэ в первый день боев, заявил о невмешательстве во внутренние дела Судана. Египетский президент Абдель Фаттах Ас-Сиси 17 апреля подчеркнул, что Каир поддерживает связь с обеими сторонами конфликта с целью начала переговоров. По словам Лукьянова, египтяне де-факто ставят на аль-Бурхана как на более стабильного и адекватного игрока. У Египта существуют долгосрочные интересы в стране, связанные с водопользованием из Нила, говорит доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова.

С призывами к миру в Судане также выступили Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский союз (АС). У ЛАГ и АС есть возможность повлиять на ситуацию, говорит Пискунова. Из ближневосточных стран за мирное урегулирование ситуации в Судане кроме Египта выступают ОАЭ и Турция, напоминает эксперт. Деэскалации противостояния будет содействовать и пограничная Эфиопия, заинтересованная в недопущении скопления беженцев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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