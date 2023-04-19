Стороны гражданской войны в Судане согласились на предложенное США перемирие

Намерения ввязываться в конфликт у Запада нет, он понимает невозможность определять ситуацию и осознает репутационные издержки срыва перемирия, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Но взятая на себя роль гаранта глобальной безопасности вынуждает Вашингтон к действиям, он может оперировать силой авторитета и обещаниями финансовой помощи, отмечает эксперт. Последний фактор решающий: в Судане нет внутренних ресурсов для развития, любая сила, желающая удержать власть в стране, нуждается во внешних средствах. Пока аль-Бурхан и Дагло были союзниками, они активно торговались и за помощь США, и за помощь России в обмен на обещания предоставить пункт материально-технического обеспечения для ВМФ на Красном море, а также за китайскую помощь, перечисляет Лукьянов. В борьбе за помощь Запада Дагло пытается представить аль-Бурхана как сторонника исламистов, а аль-Бурхан демонстрирует внешним силам миролюбие и обещает RSF амнистию, хотя не победил противника, говорит Лукьянов. Запад ранее настаивал на допуске к власти гражданских политиков, но они дистанцируются от конфликта, не желая нести ответственность за неизбежное обострение социально-экономической ситуации, считает эксперт.