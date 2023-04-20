Замминистра финансов сменил Александра Усса во главе Красноярского края

Замминистра финансов сменил Александра Усса во главе Красноярского краяВладимир Путин отметил, что Михаил Котюков знает регион
Красноярский край возглавил бывший замминистра финансов и экс-руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Указ о его назначении врио главы региона подписал президент Владимир Путин. В этом же указе говорится, что Александр Усс, возглавлявший регион, подал в отставку по собственному желанию. Назначение Котюкова на этот пост было очень давно ожидаемым – еще в 2017 г., когда в отставку уходил Виктор Толоконский, Котюкова называли одним из кандидатов на пост главы региона.
Путин провел встречу с Котюковым по видеоконференцсвязи. Президент начал общение с того, что отметил: Котюков сам родом из Красноярского края, много лет там работал и дорос до заместителя губернатора региона (в 2007-2010 гг.), поэтому ему «не нужно рассказывать, что такое Красноярский край». Котюков сказал, что он весь свой потенциал и возможности будет применять для решения насущных для жителей края вопросов.
«Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, [обеспечения] всей необходимой инфраструктурой», – сказал он. Особо подчеркнул Котюков тему экологии, поскольку в регионе неоднократно вводили режим черного неба, и развитие социальной сферы. Президент сказал, что он «только что разговаривал» с Александром Уссом, который «многое сделал для развития края». Поэтому Путин уверен, что передача дел «пройдет в деловом, товарищеском ключе».
Президент сказал, что он «только что разговаривал» с Александром Уссом, который «многое сделал для развития края». Поэтому Путин уверен, что передача дел «пройдет в деловом, товарищеском ключе».
Отставка Усса планировалась давно, говорили собеседники, близкие к администрации президента («Ведомости» писали о том, что она готовится, 6 февраля). Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» говорит, что 19 апреля Усс был в Москве. Регион до сих пор не провел защиту предвыборной стратегии, которые последние два месяца власти субъектов, где пройдут выборы, представляют в администрации президента, отмечали два источника «Ведомостей», близкие к Кремлю. Один из источников «Ведомостей» отмечает, что до прихода на нынешнюю должность Усс долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».
Один из источников «Ведомостей» отмечает, что до прихода на нынешнюю должность Усс долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».