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Замминистра финансов сменил Александра Усса во главе Красноярского края

Владимир Путин отметил, что Михаил Котюков знает регион
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Красноярский край возглавил бывший замминистра финансов и экс-руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Указ о его назначении врио главы региона подписал президент Владимир Путин. В этом же указе говорится, что Александр Усс, возглавлявший регион, подал в отставку по собственному желанию. Назначение Котюкова на этот пост было очень давно ожидаемым – еще в 2017 г., когда в отставку уходил Виктор Толоконский, Котюкова называли одним из кандидатов на пост главы региона.

Путин провел встречу с Котюковым по видеоконференцсвязи. Президент начал общение с того, что отметил: Котюков сам родом из Красноярского края, много лет там работал и дорос до заместителя губернатора региона (в 2007-2010 гг.), поэтому ему «не нужно рассказывать, что такое Красноярский край». Котюков сказал, что он весь свой потенциал и возможности будет применять для решения насущных для жителей края вопросов.

«Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, [обеспечения] всей необходимой инфраструктурой», – сказал он. Особо подчеркнул Котюков тему экологии, поскольку в регионе неоднократно вводили режим черного неба, и развитие социальной сферы. Президент сказал, что он «только что разговаривал» с Александром Уссом, который «многое сделал для развития края». Поэтому Путин уверен, что передача дел «пройдет в деловом, товарищеском ключе».

Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит в отставку

Он отработал на своем посту один срок и будет трудиться на «федеральном уровне»

Президент сказал, что он «только что разговаривал» с Александром Уссом, который «многое сделал для развития края». Поэтому Путин уверен, что передача дел «пройдет в деловом, товарищеском ключе».

Отставка Усса планировалась давно, говорили собеседники, близкие к администрации президента («Ведомости» писали о том, что она готовится, 6 февраля). Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» говорит, что 19 апреля Усс был в Москве. Регион до сих пор не провел защиту предвыборной стратегии, которые последние два месяца власти субъектов, где пройдут выборы, представляют в администрации президента, отмечали два источника «Ведомостей», близкие к Кремлю. Один из источников «Ведомостей» отмечает, что до прихода на нынешнюю должность Усс долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».

Один из источников «Ведомостей» отмечает, что до прихода на нынешнюю должность Усс долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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