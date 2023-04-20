Замминистра финансов сменил Александра Усса во главе Красноярского края

Отставка Усса планировалась давно, говорили собеседники, близкие к администрации президента («Ведомости» писали о том, что она готовится, 6 февраля). Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» говорит, что 19 апреля Усс был в Москве. Регион до сих пор не провел защиту предвыборной стратегии, которые последние два месяца власти субъектов, где пройдут выборы, представляют в администрации президента, отмечали два источника «Ведомостей», близкие к Кремлю. Один из источников «Ведомостей» отмечает, что до прихода на нынешнюю должность Усс долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».