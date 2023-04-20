Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит в отставкуОн отработал на своем посту один срок и будет трудиться на «федеральном уровне»
Губернатор Красноярского края Александр Усс досрочно уходит в отставку. Его первый губернаторский срок истекал в 2023 г.
«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, – написал он в своем Telegram-канале. – Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России».
Утром 20 апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Усс уже написал заявление о сложении полномочий. Ожидается, что он станет сенатором от заксобрания Красноярского края (губернатора региона в Совете Федерации представляет Андрей Клишас).
Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» сказал, что 19 апреля Усс был в Москве. Два источника «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорят, что регион до сих пор не провел защиту предвыборной стратегии, которые последние два месяца власти субъектов, где пройдут выборы, представляют в администрации президента.
О возможной отставке Усса «Ведомости» писали в феврале. Но решение было принято только сейчас.
При этом с фамилией Усса в последнее время были связаны важные международные события. Сына губернатора Красноярского края Артема задержали в Милане 17 октября 2022 г. по запросу минюста США. Его подозревают в нарушении режима санкций и отмывании денег. Итальянский суд одобрил экстрадицию Усса-младшего в США, после чего задержанный был переведен под домашний арест.
23 марта стало известно, что Усс-младший сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, где находился по решению суда. А 9 апреля Усс записал видеообращение, в котором поблагодарил всех причастных к возвращению его сына в Россию. Он подтвердил, что Артем Усс находится на родине. Сам губернатор верил, что, «несмотря на сложность» и даже «безысходность ситуации», так и будет.
Среди кандидатов в качестве врио главы региона собеседники «Ведомостей» называли замминистра финансов Михаила Котюкова, сенатора от Ростовской области Андрея Яцкина и замминистра науки и высшего образования – статс-секретаря ведомства Петра Кучеренко. Котюков и Кучеренко заканчивали «школу губернаторов» – обучались по программе кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.
Усс был назначен врио губернатора в 2017 г. В 2018 г. он выиграл губернаторские выборы. До этого, с 1998 по 2017 г., он был бессменным председателем красноярского заксобрания. В 2002 г. Усс боролся за пост главы Красноярского края, но проиграл во втором туре Александру Хлопонину, который до этого был губернатором Таймыра.
Один из собеседников «Ведомостей» отмечает, что ситуация сложилась довольно удивительная. У Усса к концу подошел только первый срок. До прихода на нынешнюю должность он долгое время возглавлял законодательное собрание региона, и его назначение врио главы края выделялось на волне выдвижений губернаторов-«варягов».