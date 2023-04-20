Губернатор Красноярского края Александр Усс уходит в отставку

Усс был назначен врио губернатора в 2017 г. В 2018 г. он выиграл губернаторские выборы. До этого, с 1998 по 2017 г., он был бессменным председателем красноярского заксобрания. В 2002 г. Усс боролся за пост главы Красноярского края, но проиграл во втором туре Александру Хлопонину, который до этого был губернатором Таймыра.