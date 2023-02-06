Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставкуЗамена ему пока не найдена
Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 г., сказали «Ведомостям» три собеседника, близких к администрации президента. Усс работает в этой должности с 2017 г. – тогда спикер регионального заксобрания сменил в качестве врио, а затем и губернатора варяга из Новосибирска, бывшего полпреда президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского.
Как сообщали «Ведомости» 3 февраля, отставки губернаторов в 2023 г. будут точечными. Окончательные же решения будут приниматься по итогам опроса «Георейтинг» ФОМа: в феврале-марте социологи будут изучать социально-экономическую и политическую ситуацию в регионах, отмечал один из источников «Ведомостей». Среди кандидатов «на выход» (в апреле-мае) источники «Ведомостей» называли главу Чукотки Романа Копина, а также коммуниста Валентина Коновалова – тот, правда, по одному из сценариев, может потерять пост в результате конкурентной борьбы с кандидатом партии власти.
При назначении Усса в 2017 г. эксперты отмечали, что 62-летний красноярский политик легко вольется в работу на новой должности и выполнит главную задачу федерального центра – проведет президентские выборы 2018 г. после не самых успешных для власти региональных и думских выборов. Но назначение Усса в 2017 г. выбивалось на общем фоне: тогда на смену губернаторам, обладающим серьезным политическим весом в регионах, приходили в первую очередь так называемые молодые технократы.
Как изменился Красноярский край при Александре Уссе
Население: 2017 г. – 2,875 млн человек, 2023 г. – 2,849 млн человек (-0,9%);
безработица: 2017 г. – 5,3%, 2022 г. – 2,4% (-2,9%);
средняя зарплата: 2017 г. – 40 929 руб., 2023 г. – 68 538 руб. (+21% в реальном исчислении);
промпроизводство: +0,2%.
Подбор этих кадров связывали с новым (с осени 2016 г.) кремлевским куратором внутренней политики Сергеем Кириенко. А Усс уже был опытным политиком – 20 лет (с 1998 г.) руководил законодательным собранием, а возглавил его после того, как его собственный избирательный блок «Наши» взял значительное число кресел в парламенте края. В отличие от большинства назначенцев 2017 г. Усс не впервые претендовал и на губернаторскую должность. В 2002 г. он боролся за пост руководителя Красноярского края, но проиграл Александру Хлопонину, на тот момент возглавлявшему Таймырский автономный округ.
Сам Усс говорил «Коммерсанту» после подписания указа президента о назначении его врио, что его «стратегическая цель – вывести Красноярский край на лидерские позиции в Сибири».
Красноярский край всегда считался одним из самых ценных регионов России из-за мощного индустриального комплекса, присутствия в регионе «Норникеля», «Русала», угледобывающих и нефтяных компаний, а также разработки ими новых проектов, в том числе арктических проектов, отмечает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Губернатор должен понимать и учитывать интересы экономических гигантов», – говорит политолог.
Кроме того, по словам источников «Ведомостей», близких к администрации президента, у Усса низкие рейтинги. Туровский отмечает, что внутри больших регионов неизбежно возникают «огромные внутренние контрасты» с учетом их размеров и разных потребностей у муниципалитетов.
Близкий к полпредству в Сибирском федеральном округе собеседник «Ведомостей» сказал, что говорить о сменщике Усса пока рано.
Политолог Евгений Минченко в своем рейтинге политической устойчивости глав регионов из тех, у кого заканчивается срок полномочий в 2023 г., поместил в «красную зону» Копина, Усса и Коновалова. «Сейчас уже больше двух третей глав регионов – губернаторы кириенковского призыва», – говорит Минченко и полагает, что у руководителей регионов, которые не прошли кремлевскую «школу губернаторов», возникает дополнительный риск. «По тем, кто в красной зоне, уже позиция сформирована, но всегда бывают неожиданности, когда президента могут попросить оставить того или иного человека на своем посту», – добавляет он.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов