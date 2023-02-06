Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку

Подбор этих кадров связывали с новым (с осени 2016 г.) кремлевским куратором внутренней политики Сергеем Кириенко. А Усс уже был опытным политиком – 20 лет (с 1998 г.) руководил законодательным собранием, а возглавил его после того, как его собственный избирательный блок «Наши» взял значительное число кресел в парламенте края. В отличие от большинства назначенцев 2017 г. Усс не впервые претендовал и на губернаторскую должность. В 2002 г. он боролся за пост руководителя Красноярского края, но проиграл Александру Хлопонину, на тот момент возглавлявшему Таймырский автономный округ.