У Красноярского края появился новый местный губернатор

У Красноярского края появился новый местный губернаторАлександра Усса на этом посту сменил Михаил Котюков
Красноярский край возглавил 46-летний замминистра финансов Михаил Котюков. Указ о назначении врио был опубликован поздно вечером 20 апреля, но еще до этого разговор с ним по видеоконференцсвязи Владимир Путин провел уже как с новым руководителем региона. Президент отметил: его собеседник «в материале», знает, что «такое Красноярский край для России».
Котюков оказался первым из четырех назначенных в 2023 г. врио, родившимся и начавшим работу в регионе, который ему доверил президент. Врио губернатора начинал политическую карьеру при главе края Александре Хлопонине. Когда в 2010 г. тот ушел с должности и переехал в Москву, Котюков также начал делать уже федеральную карьеру, хотя и в значительной степени автономную (см. врез).
А вот его назначение на пост врио губернатора Красноярского края в той или иной степени ожидаемо. Во всяком случае еще в 2017 г., когда в отставку уходил тогдашний губернатор-тяжеловес Виктор Толоконский, его (в тот момент руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО), созданного под реформу РАН), называли одним из кандидатов на этот пост.
Котюков – технократ, он вписывается в тренд последних лет, говорит политолог Александр Кынев. Он выпускник «школы губернаторов» – проходил обучение по программе кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС, которую создал внутриполитический блок администрации президента при Сергее Кириенко.
Это «федерализированный местный»: с одной стороны, не чужд региону, а с другой – является своим для Москвы, отмечает Кынев.
Путину Котюков пообещал, что весь свой потенциал и возможности будет применять для решения насущных для жителей края вопросов. «Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, [обеспечения] всей необходимой инфраструктурой», – сказал он. Отметил врио развитие социальной сферы и тему экологии, поскольку в регионе неоднократно вводили режим черного неба.
Президент сказал, что он «только что разговаривал» с Александром Уссом, который «многое сделал для развития края». Поэтому, как отметил глава государства, он уверен, что передача дел «пройдет в деловом, товарищеском ключе».
По словам федерального чиновника, Красноярский край – важный регион, жизнью которого интересуется глава государства, поскольку на его территории реализуются перспективные инвестиционные проекты. Выбор кандидата в главы такого региона всегда происходит тщательно, добавляет он.
«К примеру, Котюков [как и его предшественник Усс] тоже местный, с опытом работы в правительстве региона, и при этом продолживший карьерный путь в федеральном центре, – отметил политолог Ростислав Туровский. – То есть он совмещает знание родного региона и понимание положения дел».
О том, что отставка Усса планируется, «Ведомости» писали 6 февраля. Близкий к властям региона собеседник «Ведомостей» говорит, что 19 апреля губернатор края был в Москве. Одним из признаков того, что власть сменится, стало то, что регион не провел защиту предвыборной стратегии в администрации президента, говорили источники «Ведомостей».
Чем известен Михаил Котюков
Котюков родился в 1976 г. в Красноярске, в 1999 г. окончил экономический факультет Красноярского государственного университета (КГУ).
С 1997 по 2000 г. работал в администрации Красноярского края, куда попал по приглашению губернатора и преподавателя экономического факультета КГУ Валерия Зубова.
С 2003 по 2007 г. Котюков работал в краевой администрации, начав с должности заместителя начальника главного финансового управления, которое тогда возглавлял Александр Новак (с 2012 по 2020 г. Новак был министром энергетики, с 2020 г. – вице-премьер РФ).
С 2007 по 2008 г. Котюков работал заместителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. В 2008 г. Котюков сменил Новака на посту министра финансов края. Там он проработал до 2010 г., являясь одновременно заместителем председателя правительства Красноярского края.
В 2010 г. Котюков попал в Минфин России, возглавил департамент бюджетной политики в отраслях соцсферы и науки, в 2012 г. стал замминистра финансов.
С 2013 по 2018 г. руководил ФАНО, созданным в ходе реформы РАН для контроля работы ее научных учреждений и управления их имуществом.
Агентство организовало перевыборы директоров более 200 академических институтов. Избранный в сентябре 2017 г. президент РАН Александр Сергеев заявлял, что руководство ФАНО вмешивается в управление научными исследованиями. 15 мая 2018 г. указом президента РФ агентство было ликвидировано.
С 2018 по 2020 г. возглавлял министерство науки и высшего образования в правительстве Дмитрия Медведева.
С 2020 г. Котюков занимал должность заместителя министра финансов РФ, курировал департамент проектного управления и развития персонала.
Усс сообщил в Telegram-канале, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне», но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития края. РБК писал, что речь пойдет о его назначении сенатором от заксобрания региона (должность занимает Валерий Семенов): парламентом на протяжении 19 лет руководил сам Усс.
Осенью 2022 г. сын губернатора предприниматель Артем Усс был задержан в Милане по запросу США, где он обвиняется в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег. В Италии Усса-младшего поместили под домашний арест до завершения разбирательства об экстрадиции в США. 28 октября 2022 г. МВД России объявило Артема Усса в международный розыск по обвинению в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере. Расследованием уголовного дела занимается Следственный департамент МВД, по решению Мещанского суда Москвы Артем Усс заочно арестован. 23 марта, через день после удовлетворения итальянским судом экстрадиции сына красноярского губернатора в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста. 19 апреля карточка Усса-младшего пропала из базы розыска МВД.
9 апреля Усс записал видеообращение, в котором поблагодарил всех причастных к возвращению его сына в Россию. Он подтвердил, что Артем Усс находится на родине. Сам губернатор верил, что, «несмотря на сложность» и даже «безысходность ситуации», так и будет.