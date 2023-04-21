У Красноярского края появился новый местный губернатор

Чем известен Михаил Котюков

Котюков родился в 1976 г. в Красноярске, в 1999 г. окончил экономический факультет Красноярского государственного университета (КГУ).

С 1997 по 2000 г. работал в администрации Красноярского края, куда попал по приглашению губернатора и преподавателя экономического факультета КГУ Валерия Зубова.

С 2003 по 2007 г. Котюков работал в краевой администрации, начав с должности заместителя начальника главного финансового управления, которое тогда возглавлял Александр Новак (с 2012 по 2020 г. Новак был министром энергетики, с 2020 г. – вице-премьер РФ).

С 2007 по 2008 г. Котюков работал заместителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. В 2008 г. Котюков сменил Новака на посту министра финансов края. Там он проработал до 2010 г., являясь одновременно заместителем председателя правительства Красноярского края.

В 2010 г. Котюков попал в Минфин России, возглавил департамент бюджетной политики в отраслях соцсферы и науки, в 2012 г. стал замминистра финансов.

С 2013 по 2018 г. руководил ФАНО, созданным в ходе реформы РАН для контроля работы ее научных учреждений и управления их имуществом.

Агентство организовало перевыборы директоров более 200 академических институтов. Избранный в сентябре 2017 г. президент РАН Александр Сергеев заявлял, что руководство ФАНО вмешивается в управление научными исследованиями. 15 мая 2018 г. указом президента РФ агентство было ликвидировано.

С 2018 по 2020 г. возглавлял министерство науки и высшего образования в правительстве Дмитрия Медведева.

С 2020 г. Котюков занимал должность заместителя министра финансов РФ, курировал департамент проектного управления и развития персонала.