Президент Владимир Путин встретится с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком

В первый доклад включили информацию об обращениях граждан. Среди тем этого доклада были усовершенствование системы воинского учета, создание центров комплексной реабилитации участников спецоперации в регионах, сокращение сроков признания военнослужащих пропавшими без вести и др. Во второй доклад вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаемщикам погибших на фронте бойцов спецоперации, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами. Также в доклад вошел блок предложений по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК. В третий доклад планировалось включить, к примеру, предложение по выравниванию денежного довольствия для участников спецоперации вне зависимости от их статуса.