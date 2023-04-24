Президент Владимир Путин встретится с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком

Президент Владимир Путин встретится с секретарем генсовета «Единой России» Андреем ТурчакомОни обсудят работу координационной группы по вопросам спецоперации
В ближайшее время президент Владимир Путин проведет встречу с секретарем генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Об этом «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента, а также собеседник в «Единой России». «Встреча [с Турчаком] ожидается», – подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам двух источников «Ведомостей», Турчак доложит главе государства о работе координационной группы по вопросам спецоперации, которой он руководит, а также они обсудят доклады, направленные Путину от имени группы.
Распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в спецоперации, и их семей Путин подписал 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты и военные корреспонденты. Возглавил группу Турчак. Первое ее заседание прошло 28 декабря 2022 г. в Минобороны. Группа должна готовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере своей деятельности и контролировать их исполнение. Ежемесячно доклад о работе группы предоставляется президенту, он состоит из открытой и закрытой частей, говорил Турчак.
Рабочая группа ведет подготовку к третьему докладу, писал Турчак в своем Telegram-канале 7 апреля. Первый доклад группа направила президенту 16 февраля, второй – 17 марта.
«Защитникам Отечества» задали направление
21 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, возглавляющий набсовет фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», провел его первое заседание. Вместе с ним в нем участвовали председатель фонда Анна Цивилёва и вице-премьер Татьяна Голикова – заместитель Кириенко в набсовете.
На встрече были утверждены основные направления деятельности фонда и перечень мероприятий по запуску фонда в регионах, подготовка социальных координаторов и программы психологической помощи участникам спецоперации. Кремль сообщил, что региональные филиалы фонда начнут работу с 1 июня 2023 г.
В мае фонд проведет в Москве образовательную программу для руководителей подразделений.
В первый доклад включили информацию об обращениях граждан. Среди тем этого доклада были усовершенствование системы воинского учета, создание центров комплексной реабилитации участников спецоперации в регионах, сокращение сроков признания военнослужащих пропавшими без вести и др. Во второй доклад вошли законодательные предложения о прекращении кредитных обязательств родителям-созаемщикам погибших на фронте бойцов спецоперации, об установлении дополнительных надбавок срочникам, которые проходят службу в приграничных регионах, о совершенствовании порядка заключения контрактов и прохождения военно-врачебных комиссий добровольцами. Также в доклад вошел блок предложений по совершенствованию правовой базы в области гособоронзаказа и повышению привлекательности работы на предприятиях ОПК. В третий доклад планировалось включить, к примеру, предложение по выравниванию денежного довольствия для участников спецоперации вне зависимости от их статуса.
Собеседник, близкий к администрации президента, говорил «Ведомостям», что изначально встреча с Турчаком у президента планировалась в феврале перед посланием президента Федеральному собранию – после встречи с лидерами думских фракций, в частности с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Но с Васильевым встреча была перенесена. Кремль сообщил, что встреча Путина с Васильевым состоялась лишь 22 марта. «После Васильева с докладом к президенту был приглашен Турчак. Но из-за того, что задержалась встреча с Васильевым, перенеслась и встреча с Турчаком», – говорил источник «Ведомостей».
Учитывая значительные усилия, предпринятые Турчаком по организации работы рабочей группы по вопросам спецоперации, можно ожидать оценки президентом этой деятельности и конкретных решений по предложениям, которые содержались в ее докладах, говорит гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Не исключено, что оценка может быть дана и активности «Единой России» по интеграции участников спецоперации в политический процесс в рамках праймериз партии», – добавляет он.