В Москве пройдет встреча министров и шефов разведок четырех стран

Первая в этом году встреча глав оборонных ведомств и разведслужб Турции, России, Ирана и Сирии пройдет в Москве 25 апреля, рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Сообщение об этом размещено на сайте министерства. Предыдущая встреча в похожем составе, но без участия Ирана проходила в российской столице в конце декабря 2022 г. Целью новой, расширенной по составу встречи Акар назвал «решение [сирийской] проблемы путем переговоров, [чтобы] как можно скорее принести мир и спокойствие в регион». «Мы ожидаем, что после встречи произойдут некоторые положительные сдвиги», – передает пресс-служба слова турецкого министра. В заявлении отмечается, что Турция сохраняет «решимость в борьбе с терроризмом», «не желает дополнительной миграции, стремится обеспечить, чтобы находящиеся в Турции сирийцы вернулись на свои земли добровольно и безопасно после выполнения необходимых условий». «У нас есть сирийские братья и сестры, с которыми мы вместе. Не может быть и речи о том, чтобы принять какое-либо решение или ситуацию, которые навлекут на них беду. Пусть им будет комфортно», – сказал Акар.