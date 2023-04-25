В Москве пройдет встреча министров и шефов разведок четырех стран

В Москве пройдет встреча министров и шефов разведок четырех странПредставители Сирии, России, Турции и Ирана встретятся 25 апреля
Первая в этом году встреча глав оборонных ведомств и разведслужб Турции, России, Ирана и Сирии пройдет в Москве 25 апреля, рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар. Сообщение об этом размещено на сайте министерства. Предыдущая встреча в похожем составе, но без участия Ирана проходила в российской столице в конце декабря 2022 г. Целью новой, расширенной по составу встречи Акар назвал «решение [сирийской] проблемы путем переговоров, [чтобы] как можно скорее принести мир и спокойствие в регион». «Мы ожидаем, что после встречи произойдут некоторые положительные сдвиги», – передает пресс-служба слова турецкого министра. В заявлении отмечается, что Турция сохраняет «решимость в борьбе с терроризмом», «не желает дополнительной миграции, стремится обеспечить, чтобы находящиеся в Турции сирийцы вернулись на свои земли добровольно и безопасно после выполнения необходимых условий». «У нас есть сирийские братья и сестры, с которыми мы вместе. Не может быть и речи о том, чтобы принять какое-либо решение или ситуацию, которые навлекут на них беду. Пусть им будет комфортно», – сказал Акар.
10 апреля стало известно, что запланированную встречу министров иностранных дел России, Ирана, Турции и Сирии пришлось перенести из-за позиции Дамаска. Сирийское правительство требует вывода турецкой армии с сирийской территории, включая провинцию Идлиб и часть населенных курдами районов, прежде чем участвовать в переговорах с Анкарой на уровне МИДов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявлял, что министры иностранных дел четырех стран теперь встретятся в начале мая в Москве – до назначенных на 14 мая всеобщих парламентских и президентских выборов в Турции.
Первая встреча министров обороны и шефов разведок Сирии, Турции и России в декабре 2022 г. в Москве произошла после предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстановить дипломатические отношения с Сирией, а также встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом. Подразумевалось, что саммит на высшем уровне может пройти после встреч министров обороны, а затем и министров иностранных дел двух стран.
Повестка встречи 25 апреля продиктована тем, что именно военные должны по существу обсудить сирийские требования о выводе турецких войск, а также тем, что Сирия может предложить взамен, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Задача российских и иранских посредников – добиться того, чтобы стороны начали разговаривать не лозунгами, а обсуждали конкретные уступки, компромиссы и технические детали, которые бы привели к итоговой нормализации отношений, уточняет эксперт. Предстоит обсудить вопрос о зоне безопасности на территории Сирии вдоль турецкой границы, судьбу сирийских беженцев, ситуацию с курдскими вооруженными формированиями, не подконтрольными Дамаску, говорит Семенов.
Другая проблема в повестке переговоров – разъединение военных вдоль линии столкновения интересов разных сторон и перспективы возврата контроля Дамаска над утерянными северными областями, продолжает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. «Ситуация в стране пока патовая. Сирийские власти не в состоянии решить эту проблему самостоятельно, а внешние участники процесса с «сирийской стороны» – Россия и Иран – не обладают достаточными военными и политическими ресурсами для выдавливания Турции из региона», – говорит эксперт. Если Сирия в ближайшее время вернет членство в Лиге арабских государств, то турецко-сирийский процесс, возможно, получит новый импульс. «В таком случае Дамаск, вероятно, сможет рассчитывать на поддержку Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов», – добавил востоковед.
Анкара, скорее всего, поднимет вопрос об активизации курдских вооруженных формирований на сирийско-турецкой границе, согласен старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков. «Для Турции сирийский вопрос в первую очередь курдский вопрос. Их беспокоит наличие курдских вооруженных группировок у своих границ», – продолжает эксперт. Курды же пока не демонстрируют готовности к переговорам с правительством Асада, отметил Сурков: «С 2011 г. они живут самостоятельной жизнью. Предложение об ограниченной автономии в составе Сирии их не интересует. На большее Дамаск пойти не готов, учитывая, что автономизация курдских регионов может создать опасный прецедент и вдохновить на сепаратистские выступления и друзов на юге страны».