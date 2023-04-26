В КПРФ назвали возможных кандидатов на выборах новосибирского губернатора

В КПРФ назвали возможных кандидатов на выборах новосибирского губернатораЭтот регион не будет приоритетным для партии, несмотря на мэра-коммуниста
Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть не будет участвовать в выборах губернатора региона, которые пройдут осенью, рассказали «Ведомостям» два источника в компартии. «Зачем ему участвовать, если он мэр», – отметил собеседник, близкий к руководству партии.
Сам Локоть, выступая перед партийным активом 22 апреля по случаю дня рождения Владимира Ленина, заявил, что КПРФ будет участвовать в выборах губернатора. Он сообщил, что в партии проводятся консультации и вскоре будет предложена кандидатура. «Это будет консолидирующая фигура для всех левых сил, сторонников КПРФ», – добавил он.
КПРФ в течение месяца определится с кандидатом в губернаторы, сказал «Ведомостям» вице-мэр Новосибирска Артем Скатов. В числе возможных претендентов он назвал второго секретаря обкома, депутата Госдумы Рената Сулейманова, а также члена бюро обкома, журналиста Андрея Жирнова. Кроме того, по его словам, есть еще несколько молодых политиков в регионе, в том числе из депутатского корпуса регионального и муниципального уровня.
Сулейманов на звонки и сообщения «Ведомостей» не ответил.
Пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сказал «Ведомостям», что решение по кандидатуре будет принято после майских праздников. Он подтвердил, что партия будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области.
По словам собеседника «Ведомостей» в КПРФ, кандидатура уже определена, и это не федеральная фигура. Регион в этом году не является приоритетным в предвыборной стратегии партии, сказал он.
Ющенко назвал приоритетными выборы в Хакасии, которой руководит сейчас коммунист Валентин Коновалов.
За полтора мэрских срока электоральная привлекательность Локотя уже далеко не та, что принесла в свое время ему победу на первых выборах в 2014 г., полагает политолог Виталий Иванов. Сейчас Локоть, по его словам, не слишком успешный муниципальный руководитель, к которому и у жителей, и у вышестоящих властей накопилось много претензий по состоянию города, транспортной сети, благоустройству и т. д. А кроме Локотя у КПРФ в регионе ярких фигур нет, сказал эксперт «Ведомостям».
По его словам, последний шанс побороться у КПРФ был на прошлых губернаторских выборах в 2018 г., когда нынешний губернатор, единоросс Андрей Травников (уже заявил о желании участвовать в выборах. – «Ведомости») только заходил в регион: никто не понимал – есть у него потенциал или нет, не было накоплено столько недовольства к Локотю, и выборы проводились после пенсионной реформы, было много негатива, который можно было конвертировать в электоральные голоса.
Тогда электоральные перевороты случились в Хакасии, Хабаровском крае, Владимирской области, Приморье, напоминает Иванов. Сейчас, по мнению политолога, говорить о потенциале конкурентных выборов не приходится.
Новосибирск относится к числу регионов-середняков, губернатор не считается суперуспешным, но и каких-то очевидных проблем там не было, говорит политолог Михаил Виноградов. «Травников не является ни драйвером, ни аллергеном. Поэтому если ничего особенного не произойдет, будет инерционный сценарий, а выборы будут как у всех: с условной конкуренцией», – сказал он «Ведомостям».
Для самой КПРФ, по мнению Виноградова, «пока ценность системной работы на этих выборах важнее, чем собственная яркая позиция».