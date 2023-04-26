В КПРФ назвали возможных кандидатов на выборах новосибирского губернатора

За полтора мэрских срока электоральная привлекательность Локотя уже далеко не та, что принесла в свое время ему победу на первых выборах в 2014 г., полагает политолог Виталий Иванов. Сейчас Локоть, по его словам, не слишком успешный муниципальный руководитель, к которому и у жителей, и у вышестоящих властей накопилось много претензий по состоянию города, транспортной сети, благоустройству и т. д. А кроме Локотя у КПРФ в регионе ярких фигур нет, сказал эксперт «Ведомостям».