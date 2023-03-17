«Единая Россия» столкнулась со сложностями при отмене выборов мэра Новосибирска

«Единая Россия» столкнулась со сложностями при отмене выборов мэра НовосибирскаИмеющегося у партии большинства недостаточно для изменения устава города
«Единая Россия» в горсовете Новосибирска формирует коалицию с участием внефракционных депутатов, чтобы внести изменения в устав для отмены выборов мэра. Для внесения поправок требуется квалифицированное большинство депутатов – 34 (две трети), тогда как единороссов в горсовете только 28.
Фракция КПРФ, состоящая из семи человек, не поддерживает отмену выборов мэра и будет голосовать против соответствующих поправок, сообщил «Ведомостям» председатель депутатского объединения Антон Тыртышный. «Других вариантов просто быть не может», – заявил он.
Председатель горсовета и фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев сказал «Ведомостям», что «позиции депутатов на настоящий момент уже понятны: кто поддерживает [отмену выборов мэра], кто не поддерживает». «По моим ощущениям, 34 голоса [в поддержку поправок] будет», – считает он.
Если голосование за отмену выборов мэра Новосибирска все-таки провалится, в дело вмешается суд, добавил Асанцев. «Мы, по сути, обязаны выполнить закон Новосибирской области. Если мы не проголосуем, нас принудят это сделать через суд. Тогда будет некая затяжка по времени, но самое позднее на сентябрьской сессии мы это сделаем», – пояснил председатель горсовета.
Заксобрание Новосибирской области еще 20 февраля приняло закон об отмене выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово. В Кольцове для принятия решения достаточно было простого большинства голосов, но единороссам все равно пришлось просить помощи у представителей других фракций.
По данным местных СМИ, отмену выборов поддержало большинство единороссов (двое представителей партии власти все же воздержались от голосования), ЛДПР, Партия пенсионеров, двое представителей КПРФ и ряд внефракционных депутатов. Против было большинство представителей фракции КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия».
Прежде чем рассмотреть поправки в устав Новосибирска об отмене выборов мэра, горсовет вынесет их на публичные слушания. Соответствующее решение планируется принять на заседании 22 марта. Сами публичные слушания запланированы на 11 апреля, следует из проекта решения горсовета. Они пройдут в большом зале мэрии Новосибирска, замечания и предложения местным жителям будет предложено направлять в оргкомитет до 5 апреля.
Политолог Александр Кынев считает, что проблем с обеспечением голосования за отмену выборов мэра Новосибирска в горсовете не будет: «Когда принято политическое решение, его обеспечат». С ним согласен политолог Ростислав Туровский. «Я думаю, что неизбежен торг с частью депутатов по поводу поддержки поправок. Возможны различные уступки. Но в конечном итоге нужное число голосов найти смогут, как это раньше смогли сделать в не менее сложном Томске», – сказал он «Ведомостям». Выборы мэра Томска были отменены 27 октября 2022 г.
Консультант Василий Дамов напоминает, что нынешний созыв горсовета «не раз демонстрировал, что разговоры разговорами, но, если родина скажет, что надо, значит, будет надо». В частности, два последних отчета мэра Анатолия Локотя «легко принимались» более чем 30 голосами, бюджет города на 2023 г. поддержал 41 депутат.
«И это по гораздо менее политически принципиальным вопросам. Поэтому, я думаю, у коллег из блока внутренней политики [губернатора Новосибирской области Андрея] Травникова найдутся «аргументы» и для коммунистов, и для независимых. В конце концов, отчитываться перед избирателями за это решение им придется только через несколько лет при переизбрании, а кара за «неправильное» голосование, не отвечающее духу политического момента, может настигнуть немного быстрее», – сказал Дамов «Ведомостям».
Новосибирск является последним городом-миллионником, где мэр избирается прямым голосованием жителей.