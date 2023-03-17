«Единая Россия» столкнулась со сложностями при отмене выборов мэра Новосибирска

«И это по гораздо менее политически принципиальным вопросам. Поэтому, я думаю, у коллег из блока внутренней политики [губернатора Новосибирской области Андрея] Травникова найдутся «аргументы» и для коммунистов, и для независимых. В конце концов, отчитываться перед избирателями за это решение им придется только через несколько лет при переизбрании, а кара за «неправильное» голосование, не отвечающее духу политического момента, может настигнуть немного быстрее», – сказал Дамов «Ведомостям».