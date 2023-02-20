В Новосибирске отменили прямые выборы мэра
Законодательное собрание Новосибирской области приняло законопроект об отмене прямых выборов на пост мэра Новосибирска и наукограда Кольцово, передает «Интерфакс».
Уточняется, что законопроект был внесен на рассмотрение в начале февраля. Комитет регионального заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект 14 февраля и рекомендовал принять его в двух чтениях. В первом чтении документ был принят ранее сегодня, 20 февраля.
Согласно принятому закону, выборы на пост главы двух городских округов будут проводиться представительным органом. Предполагается, что кандидатов на пост мэров будет назначать конкурсная комиссия. Закон вступит в силу по истечении полномочий действующих мэров Новосибирска и наукограда Кольцово Анатолия Локтя и Николая Красникова. Следующие выборы должны состояться в 2024 г.
За отмену прямых выборов в Новосибирской области проголосовали 49 депутатов, против – 12. Среди сторонников отмены был губернатор Андрей Травников. «Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна, откладывать ее принятие никаких оснований нет», – сказал он. Те, кто проголосовали против отмены, указывают на высокие коррупционные риски непрямых выборов.
До сих пор Новосибирск оставался последним городом-миллионником в России, в котором проходили прямые выборы. Сейчас они сохранились только в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В октябре 2022 г. законодательная дума Томской области отменила прямые выборы областного центра, теперь главу города будет выбирать конкурсная комиссия.