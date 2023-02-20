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Политика

В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Ведомости

Законодательное собрание Новосибирской области приняло законопроект об отмене прямых выборов на пост мэра Новосибирска и наукограда Кольцово, передает «Интерфакс».

Уточняется, что законопроект был внесен на рассмотрение в начале февраля. Комитет регионального заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект 14 февраля и рекомендовал принять его в двух чтениях. В первом чтении документ был принят ранее сегодня, 20 февраля.

Согласно принятому закону, выборы на пост главы двух городских округов будут проводиться представительным органом. Предполагается, что кандидатов на пост мэров будет назначать конкурсная комиссия. Закон вступит в силу по истечении полномочий действующих мэров Новосибирска и наукограда Кольцово Анатолия Локтя и Николая Красникова. Следующие выборы должны состояться в 2024 г.

За отмену прямых выборов в Новосибирской области проголосовали 49 депутатов, против – 12. Среди сторонников отмены был губернатор Андрей Травников. «Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна, откладывать ее принятие никаких оснований нет», – сказал он. Те, кто проголосовали против отмены, указывают на высокие коррупционные риски непрямых выборов.

Ранее по теме: Последний город-миллионник страны начал дискуссию об отмене прямых выборов мэра

До сих пор Новосибирск оставался последним городом-миллионником в России, в котором проходили прямые выборы. Сейчас они сохранились только в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В октябре 2022 г. законодательная дума Томской области отменила прямые выборы областного центра, теперь главу города будет выбирать конкурсная комиссия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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