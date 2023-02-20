В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

За отмену прямых выборов в Новосибирской области проголосовали 49 депутатов, против – 12. Среди сторонников отмены был губернатор Андрей Травников. «Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна, откладывать ее принятие никаких оснований нет», – сказал он. Те, кто проголосовали против отмены, указывают на высокие коррупционные риски непрямых выборов.