Последний город-миллионник страны начал дискуссию об отмене прямых выборов мэра

В 2023 г. в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. Участвовать в них Локоть, судя по всему, не будет. В декабре 2022 г. на вопросы о такой перспективе Локоть говорил, что сейчас у него «есть более актуальные задачи». В 2018 г., когда нынешний губернатор Андрей Травников избирался, они с Локтем заключили «пакт» – популярный тогда коммунист не стал бороться с единороссом на губернаторских выборах, а «Единая Россия» в обмен на это в 2019 г. не выдвигала кандидата против на мэрских выборах.