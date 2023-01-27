Последний город-миллионник страны начал дискуссию об отмене прямых выборов мэра

Последний город-миллионник страны начал дискуссию об отмене прямых выборов мэраЗаксобрание Новосибирской области, скорее всего, поддержит решение общественной палаты региона
Дискуссию об отмене прямых выборов мэра начали в последнем городе-миллионнике, где они оставались. Общественная палата (ОП) Новосибирской области 26 января поддержала обращение в заксобрание об изменении порядка выборов мэра областного центра с прямого голосования на конкурс. Как пояснила «Ведомостям» председатель ОП региона Галина Гриднева, 13 комиссий провели обсуждения – «и ветераны сегодня выступали» – и «все пришли к тому, что та модель, которая действует сейчас, неоправданна».
«Все поддержали модель конкурсного назначения, потому что она наиболее подвижна, она позволяет сделать так, чтобы к руководству пришел действительно грамотный и профессиональный управленец», – заявила она. Среди плюсов она назвала и то, что мэра можно уволить раньше гарантируемого выборной системой пятилетнего срока. «Мы понимаем, что надо избирать президента, но мэр должен работать в одной команде с губернатором, он, по сути, заместитель губернатора», – добавила Гриднева.
На вопрос о том, почему ОП занялась нехарактерным для себя вопросом, Гриднева ответила, что палата «должна реагировать на все запросы»: «Ситуация политическая, экономическая, военная спецоперация требуют быстрых решений и оперативного управления. Не справляешься – уходи. А если его избрали, он справляется на 10%, но считает, что он народный избранник?» Заксобрание должно отреагировать в течение месяца.
Новосибирск возглавляет первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. В 2014 г. ему удалось победить на выборах единоросса Владимира Знаткова за счет помощи коалиции: шесть кандидатов снялись с выборов в его пользу, поддерживал Локтя и экс-губернатор Виктор Толоконский, на тот момент занимавший должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
Хотя следующие выборы мэра должны по плану состояться лишь в 2024 г., вопрос об их отмене подняли заранее не случайно, говорит близкий к администрации региона источник «Ведомостей»: «Еще несколько лет назад, когда в Новосибирской области отменяли выборы глав муниципальных образований (2015 г. – «Ведомости»), отмену выборов мэра облцентра воспринимали в штыки. Сейчас идеальное время, чтобы избавиться от рисков к 2024 г.». Собеседник в администрации считает, что падение рейтингов самого Локтя тоже способствовало тому, что «отмена выборов воспримется спокойнее».
Обычно ни одного значимого вопроса региональные ОП не поднимают, отмечает политолог Виктор Козодой. Инициатива формально передана ОП, чтобы губернатор не ассоциировался с потенциально спорным решением, говорит политолог Ростислав Туровский.
Где остались прямые выборы
Сейчас прямые выборы глав муниципалитетов сохранились в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В октябре 2022 г. законодательная дума Томской области отменила прямые выборы областного центра, теперь главу города будет выбирать конкурсная комиссия.
В 2023 г. в Новосибирской области пройдут выборы губернатора. Участвовать в них Локоть, судя по всему, не будет. В декабре 2022 г. на вопросы о такой перспективе Локоть говорил, что сейчас у него «есть более актуальные задачи». В 2018 г., когда нынешний губернатор Андрей Травников избирался, они с Локтем заключили «пакт» – популярный тогда коммунист не стал бороться с единороссом на губернаторских выборах, а «Единая Россия» в обмен на это в 2019 г. не выдвигала кандидата против на мэрских выборах.
Теперь ситуация иная, и будет иной пакт. 16 декабря 2022 г. губернатор Травников заявил, что считает возможной отмену прямых выборов мэра. «Прямые выборы – это в известном смысле лотерея. Губернатор может провести через выборы своего кандидата, а может и не провести», – поясняет политолог Виталий Иванов.
Сохранит ли Локоть кресло в случае перехода к назначению мэра конкурсной комиссией, источники в администрации региона не говорят. А два собеседника «Ведомостей» в новосибирском обкоме КПРФ полагают, что первый секретарь может уйти на год раньше положенного срока: он якобы не пойдет на губернаторские выборы против единоросса, получив в обмен кресло сенатора. Источник в партии власти полагает, что многое будет зависеть от личных договоренностей Локтя и Травникова.
В 2019 г. Локоть был достаточно крепким политиком и если бы он выдвинулся, то действительно мог бы создать Травникову проблемы, говорит Иванов. С тех пор, по его словам, ситуация изменилась.-
В подготовке статьи участвовали Анна Вергазова, Евгения Дубровина, Дарья Мосолкина и Елена Мухаметшина