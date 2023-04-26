Среди участников праймериз «Единой России» 18% действующих депутатов

У партии высокий конкурс на выдвижение – более пяти человек на место, говорит Перминов: «В Крыму на довыборы в Госдуму по округу уже 18 кандидатов на праймериз, на пост мэра Хабаровска – 12 человек. Высокая конкуренция объясняет невысокую долю действующих депутатов [среди номинантов]. В прошлом году она была на уровне 15%, в нынешнем – 18%». Кроме того, на праймериз перед выборами в госсобрание Башкирии борется семь человек на место, на выборах в парламенты Калмыкии и Ульяновской области – по шесть человек на место, говорится в докладе АПЭК.