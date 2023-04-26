Среди участников праймериз «Единой России» 18% действующих депутатов

Среди участников праймериз «Единой России» 18% действующих депутатовПартия завершает регистрацию кандидатов на предварительное голосование
Только 18% участников праймериз «Единой России» (в 2023 г. регистрация на них закончится 27 апреля) являются действующими депутатами различных уровней. Об этом «Ведомостям» сказал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Эта статистика свидетельствует о «кадровой перезагрузке партии», которая может повлиять на региональную политику вплоть до 2030-х гг. Такой вывод содержится в докладе «Единая Россия»: предварительное голосование в условиях патриотической консолидации», подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), с которым ознакомились «Ведомости».
В ходе праймериз единороссы решают не только тактические задачи, такие как «мобилизация лояльного и привлечение колеблющегося избирателя накануне старта кампании, обновление депутатского корпуса», но и долгосрочные вроде повышения эффективности взаимодействия с локальными сообществами, говорится в докладе АПЭК. В докладе отмечается, к примеру, что женщины-кандидаты (их 44%) более плотно взаимодействуют с местным активом и работают с социальными инициативами.
Среди участников праймериз 29% – представители малого и среднего бизнеса, что позволяет работать с «антибюрократической повесткой», но есть и традиционный для партии костяк – к примеру, 21% участников праймериз – представители сферы образования.
В качестве долгосрочных задач праймериз и выборов в докладе АПЭК называют перезагрузку элит с включением в их состав участников спецоперации (81 ветеран участвует в предварительном голосовании), волонтеров, а также работу над программой, ряд положений из которой могут быть использованы во время кампании по выборам президента в 2024 г.
52%
заявившихся на предварительное голосование – это сторонники партии и общественники, а не члены «Единой России», говорит Перминов
У партии высокий конкурс на выдвижение – более пяти человек на место, говорит Перминов: «В Крыму на довыборы в Госдуму по округу уже 18 кандидатов на праймериз, на пост мэра Хабаровска – 12 человек. Высокая конкуренция объясняет невысокую долю действующих депутатов [среди номинантов]. В прошлом году она была на уровне 15%, в нынешнем – 18%». Кроме того, на праймериз перед выборами в госсобрание Башкирии борется семь человек на место, на выборах в парламенты Калмыкии и Ульяновской области – по шесть человек на место, говорится в докладе АПЭК.
Повышение конкуренции на праймериз в этом году может быть связано с ростом интереса к региональной и муниципальной проблематике на фоне усталости от внешнеполитических тем, а также приближения президентских выборов, что мотивирует политиков стремиться к укреплению своего статуса, отмечается в докладе. Но на ход праймериз влияют те же факторы, что и на другие составляющие политической жизни страны, – это, в частности, общественная консолидация на фоне спецоперации, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Из-за этого, а также приближающейся федеральной кампании многие внутриэлитные региональные конфликты сейчас отложены».
Единый день голосования пройдет 10 сентября 2023 г. Это будут последние региональные выборы перед президентскими выборами в марте 2024 г. Выборы разного уровня осенью будут проходить в 54 регионах – всего 78 кампаний, где замещаются более 34 000 мандатов. В том числе выборы пройдут в 20 законодательных собраний.