Один из основателей «Справедливой России» Олег Шеин сдал пост, но не партбилет

Олег Шеин впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу №61 и вошел в состав депутатской группы «Регионы России», был переизбран спустя четыре года по Астраханскому одномандатному округу №63. В выборах 2003 г. он участвовал как самовыдвиженец при поддержке «Родины» (после избрания вошел во фракцию этого блока). В 2006 г. Олег Шеин вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». В 2007 г. как лидер списка СР в региональной группе №35 (Калмыкия, Астраханская область) был избран в пятый созыв Госдумы. На парламентских выборах 2011 г. в Думу не прошел.