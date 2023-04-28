Один из основателей «Справедливой России» Олег Шеин сдал пост, но не партбилет

Один из основателей «Справедливой России» Олег Шеин сдал пост, но не партбилетДепутат Госдумы пяти созывов объявил о несогласии с курсом Сергея Миронова
Глава фракции «Справедливой России» (СР) в думе Астраханской области Олег Шеин, стоявший у истоков создания партии и неоднократно избиравшийся в Госдуму, объявил об отставке с поста председателя совета регионального отделения. Должность Олег Шеин занимал с момента основания СР в результате слияния в 2006 г. партий «Родина», где он около года был членом политсовета, Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров.
О причинах отставки с поста руководителя астраханского регионального отделения СР Шеин рассказал в своем Telegram-канале. Политик заявил, что еще в прошлом году поставил перед лидером партии Сергеем Мироновым вопрос «о своей пересменке». «Некоторое время назад возникли события, последствия которых будут влиять на жизнь даже не годами, а десятилетиями», – отметил Шеин. Свое решение он объяснил тем, что он «человек с советскими взглядами», для которого «важность интернационализма и международной солидарности работающего класса, необходимость политических свобод для эффективной защиты социальных прав» не подлежит обсуждению.
Также депутат сообщил, что четыре года назад на съезде «Справедливой России» предложил выставить самостоятельного кандидата на президентских выборах (22 февраля 2023 г. Сергей Миронов заявил, что уступит основному кандидату) и напомнил, что является «сторонником парламентской республики». С той поры прошли события, укрепившие его в этом мнении, сказал Олег Шеин: «Как известно, позиция партии отличается [от позиции партийца], и реализовывать ее в качестве местного руководителя мне представляется невозможным».
После серии встреч с Сергеем Мироновым они нашли «полное взаимопонимание». Теперь астраханский политик намерен сосредоточиться «на обычной работе в пользу избирателей, профсоюзной и научной деятельности».
Сергей Миронов рекомендовал президиуму СР рассмотреть в качестве нового председателя совета регионального отделения партии депутата думы Астрахани Марию Лиджиеву, которую Шеин назвал своим «другом и товарищем». Она работает в партии с 2006 г., политик пообещал оказать ей «максимальное содействие». Также Олег Шеин заявил о готовности «оказывать интеллектуальное содействие федеральным коллегам в вопросах социальной политики, пенсионного обеспечения, трудовых прав, ЖКХ, защиты исторического наследия, экологии и других понимаемых мной профессионально задачах в той степени, которая будет необходима».
Политик сообщил «Ведомостям», что остается членом СР.
Чем известен Олег Шеин
Олег Шеин впервые избрался в Госдуму в 1999 г. по Астраханскому одномандатному округу №61 и вошел в состав депутатской группы «Регионы России», был переизбран спустя четыре года по Астраханскому одномандатному округу №63. В выборах 2003 г. он участвовал как самовыдвиженец при поддержке «Родины» (после избрания вошел во фракцию этого блока). В 2006 г. Олег Шеин вошел в состав президиума центрального совета новой партии «Справедливая Россия». В 2007 г. как лидер списка СР в региональной группе №35 (Калмыкия, Астраханская область) был избран в пятый созыв Госдумы. На парламентских выборах 2011 г. в Думу не прошел.
Широкую известность Олег Шеин получил в 2012 г., когда участвовал в выборах мэра Астрахани. Глава регионального отделения СР, по данным избиркома, занял второе место с результатом 29,96% голосов, победителем был объявлен действующий на тот момент вице-мэр Михаил Столяров (60%). Олег Шеин не признал итоги выборов, его сторонники обвиняли единоросса в многочисленных грубых нарушениях избирательного законодательства.
Вместе с рядом астраханских депутатов-справороссов занявший второе место кандидат объявил голодовку, которая продолжалась с 16 марта по 24 апреля. Занимавший на тот момент пост главы Центризбиркома (ЦИК) Владимир Чуров 19 апреля 2012 г. признал наличие нарушений на 138 из 202 избирательных участков, но заявил, что они не могли повлиять на результаты голосования. Суд отказал кандидату в мэры Астрахани от СР отменить результаты голосования.
Михаил Столяров в ноябре 2013 г. был задержан за взятку в размере 10 млн руб., спустя год суд приговорил его к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. 2 марта 2021 г. чиновник вышел на свободу. Прямые выборы мэра Астрахани были отменены в 2014 г.
13 апреля 2016 г. Олег Шеин вернулся в Госдуму, получив депутатский мандат петербургского товарища Сергея Миронова Николая Левичева, перешедшего на работу в Центризбирком. 18 сентября того же года астраханский политик избрался в седьмой созыв Госдумы. На парламентских выборах 2021 г. избраться в Госдуму Олегу Шеину не удалось. В сентябре 2021 г. был избран в думу Астраханской области, где заседает до сих пор.
Сигнал для партии
Уход Олега Шеина с поста главы астраханского регионального отделения СР свидетельствует о продолжении системного кризиса в отношениях между федеральным руководством «Справедливой России» и ее региональным отделениями, говорит политолог Константин Костин. «Идеологическое противоречие между риторикой некогда второй партии власти и классическим евросоциализмом объективно является малопреодолимым», – считает он. По мнению эксперта, у партии, которая «появилась, формировалась и развивалась в качестве объединения довольно разных политических сил левого фланга», до сих пор нет четких идеологических рамок.
Логичной отставку Олега Шеина называет политолог Евгений Минченко: «Партия в последнее время разрывалась между ура-патриотическим и умеренно социалистическим полюсами, Сергей Миронов сделал выбор в пользу ура-патриотического». По мнению политолога Ростислава Туровского, это негативный сигнал для СР, поскольку Шеин был одним из самых известных и успешных ее региональных лидеров. «И это реакция на идеологическую трансформацию партии, поскольку люди левых убеждений, как Шеин, не видят в ней места. Но Миронову в каком-то смысле будет проще менять партию по своему усмотрению», – полагает эксперт.
«Справедливая Россия» сильно изменилась с момента основания в 2006 г., напоминает политолог Алексей Макаркин. «Изначально это была левоцентристская партия, которую приняли в социалистический интернационал. Сейчас это национально-патриотическая, если угодно, партия. Соответственно, это совсем другая партия и по своему позиционированию, идеям, которые она продвигает», – отмечает он.
Взгляды астраханского политика «оказались в явном противоречии с новым обликом партии», говорит эксперт. Уход Шеина с поста регионального отделения СР ослабляет позиции партии в Астраханской области, поскольку именно он отождествлялся в этом регионе с этой политической силой, добавил Макаркин.
Это не первый демарш в СР за последнее время: 6 апреля члены ее фракции в заксобрании Санкт-Петербурга заявили о выходе из партии в полном составе. Политолог Александр Кынев отмечает, что были и менее заметные на федеральном уровне локальные выходы, в частности, в Алтайском и Пермском краях. Все эти события наносят сильный удар по партии, считает эксперт: «Партия исторически поднималась на теме того, что в нее стекались люди, которые не пришлись ко двору в других организациях. Нарратив поменялся абсолютно радикально – СР стала партией, из которой начинают массово уходить»