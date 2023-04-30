Воронежскому губернатору Гусеву разрешили переизбраться на второй срок

Выборы в регионе должны пройти 10 сентября 2023 г. Вопрос о том, будет ли экс-мэр Воронежа вновь баллотироваться на новый губернаторский срок, был «подвешен» до последнего времени. В пользу Гусева, по словам еще одного собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, сыграло то, что регион находится близко к границе, и в нынешней ситуации приняли решение лишний раз не проводить ротацию. Сыграло на руку и то, что у региона нет явных провалов.