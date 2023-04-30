Воронежскому губернатору Гусеву разрешили переизбраться на второй срок

Воронежскому губернатору Гусеву разрешили переизбраться на второй срокПрезидент может встретиться с ним в ближайшее время
Губернатору Воронежской области Александру Гусеву разрешили переизбраться на второй срок. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента России. По их словам, в ближайшее время пройдет его встреча с президентом Владимиром Путиным (в режиме видео-конференц-связи). Это означает, что полномочия Гусева на новый губернаторский срок «переподтверждены», говорит один из источников. О том, что решение принято, говорит и второй собеседник «Ведомостей».
Выборы в регионе должны пройти 10 сентября 2023 г. Вопрос о том, будет ли экс-мэр Воронежа вновь баллотироваться на новый губернаторский срок, был «подвешен» до последнего времени. В пользу Гусева, по словам еще одного собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, сыграло то, что регион находится близко к границе, и в нынешней ситуации приняли решение лишний раз не проводить ротацию. Сыграло на руку и то, что у региона нет явных провалов.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора Воронежской области.
По словам политолога Владимира Слатинова, приграничный статус региона, близость к новым территориям – это серьезный аргумент для переизбрания. «И поскольку при этом в области удается сохранять и высокий уровень управляемости, и он довольно неплохо справляется с экономическими и социальными вызовами, а также с до сих пор конфликтными внутренними элитами, то вот этот набор обстоятельств сыграл в пользу Гусева», – говорит Слатинов.
У президента в апреле, согласно данным с сайта Кремля, уже состоялись встречи с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, Приморья Олегом Кожемяко, а также главой Московской области Андреем Воробьевым. В этом же месяце Путин принимал врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого, а также ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечника. В марте Путин встречался с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, до этого в феврале – с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в январе – с главой Новосибирской области Андреем Травниковым.
Все они будут участвовать в выборах в том или ином формате. Всего в сентябре будут избирать (прямым голосованием или через парламент) 25 руководителей регионов, если исходить из того, что главы всех четырех новых субъектов будут «выбраны» заксобраниями уже в 2023 г. (пока соответствующее решение принято только в ДНР и ЛНР, по Херсону и Запорожью юридического решения нет).
Восемь человек станут руководителями регионов впервые – они входят в кампанию со статусом врио и перед назначением традиционно встречаются с президентом. Формально остальные не обязаны общаться с главой государства для того, чтобы идти на новый срок.