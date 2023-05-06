Как российские политики отреагировали на теракт в отношении Прилепина

Как российские политики отреагировали на теракт в отношении ПрилепинаПокушение на него, Дугину и Татарского – это «звенья одной цепи», считают они
В Нижегородской области был взорван автомобиль писателя и политика, сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Российские политики, которые успели отреагировать на случившееся, фактически единогласно говорят о том, что Украина действует как террористическое государство.
Взрыв произошел около 11:00 мск в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате происшествия его водитель погиб.
У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по горячим следам в Нижегородской области был задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).
Председатель «Справедливой России» и лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в своем Telegram-канале написал, что «этот спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов» со стороны Украины, «которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов» спецоперации.
«Это еще одно подтверждение того, что военную спецоперацию нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической, и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств Вооруженных сил России», – написал Миронов.
Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев также назвал произошедшее террористическим актом. «Это теракт по тем ценностям, которые Захар собой олицетворял (и, вероятно, еще олицетворяет. – "Ведомости"), за которые он сражался – с оружием в руках и своими произведениями. Эти ценности – любовь к своей стране. Когда на нее нападают, ее надо защищать. Мне кажется, это самое главное», – сказал он «Ведомостям».
По информации Гусева, состояние Прилепина позволяет сделать вывод, что с ним «все будет хорошо».
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил «Ведомостям», что «врагу бы не пожелал» увидеть случившееся и желает Прилепину скорейшего выздоровления. «Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда провокации, теракты неизбежны. Сегодня нам важно всем сплотиться, оставить на потом все разногласия», – отметил он.
По словам Нилова, депутатам Госдумы «достаточно давно» [после начала специальной военной операции] поступают письма и сообщения с угрозами, и с этим приходится жить. «Поэтому эта ситуация – она, с одной стороны, вопиющая, а с другой – объяснимая в силу того, что происходит», – сказал депутат.
Источник в Госдуме отмечает, что именно в связи с потенциальными угрозами, к примеру, было решено прекратить публикации детальных деклараций депутатов и чиновников. Впрочем, Прилепин к ним не относился – хотя он и баллотировался в Госдуму в общефедеральной части списка, от мандата он отказался (передал его Дмитрию Кузнецову, избранному, кстати, от Нижегородской области).
Депутат Госдумы и руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко также рассказал об угрозах в адрес российских политиков и общественных деятелей и призвал их не игнорировать и не воспринимать как норму. «Украинские спецслужбы и украинский режим выбрали путь на террористические действия в отношении мирного населения – это видно и по обстрелам, и по работе диверсионных групп», – отметил Ющенко.
По его мнению, покушение на Прилепина, смерти военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной – «это звенья одной цепи», подпольных организаций, которые финансируются из-за рубежа. Депутат пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что к угрозам надо относится серьезно и «гибель одного человека не гарантирует безопасность других».
«Конечно же, это теракт, циничный теракт, и украинский режим пошел на это, повторяя все атрибуты ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ)», – подытожил Ющенко.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов («Единая Россия») предложил дождаться окончания расследования [уголовного дела по факту взрыва]. «Я понимаю искушение выдвигать версии, и даже можно предположить, какие они, но это может помешать оперативникам работать. Пока сложно понять, на что реагировать», – сказал он «Ведомостям».
Впрочем, зампредседателя Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал покушение на Прилепина «подлым нападением». Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов, пишет ТАСС.
«Ведомости» направили также запрос в пресс-службу партии «Новые люди».
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что воспринимать случившееся как атаку на партийную систему сложно: «Прилепин в большей степени одиночка». «Он никогда особенно не спешил интегрироваться в существующие политические институты. Его позиции в "Справедливой России" скорее номинальны – хотя периодически и возникали разговоры о разных конструкциях вплоть до его участия в президентских выборах от партии. Но обычно безуспешно», – отметил политолог.