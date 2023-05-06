Как российские политики отреагировали на теракт в отношении Прилепина

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев также назвал произошедшее террористическим актом. «Это теракт по тем ценностям, которые Захар собой олицетворял (и, вероятно, еще олицетворяет. – "Ведомости"), за которые он сражался – с оружием в руках и своими произведениями. Эти ценности – любовь к своей стране. Когда на нее нападают, ее надо защищать. Мне кажется, это самое главное», – сказал он «Ведомостям».