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Как российские политики отреагировали на теракт в отношении Прилепина

Покушение на него, Дугину и Татарского – это «звенья одной цепи», считают они
Евгений Мездриков Анна Нараева
Место подрыва Audi, на которой ехал политик и писатель Захар Прилепин / Следственный комитет России

В Нижегородской области был взорван автомобиль писателя и политика, сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Российские политики, которые успели отреагировать на случившееся, фактически единогласно говорят о том, что Украина действует как террористическое государство.

Взрыв произошел около 11:00 мск в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области. Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате происшествия его водитель погиб.

У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь.

Глеб Никитин
губернатор Нижегородской области

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по горячим следам в Нижегородской области был задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Председатель «Справедливой России» и лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в своем Telegram-канале написал, что «этот спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов» со стороны Украины, «которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов» спецоперации.

«Это еще одно подтверждение того, что военную спецоперацию нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической, и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств Вооруженных сил России», – написал Миронов.

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Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев также назвал произошедшее террористическим актом. «Это теракт по тем ценностям, которые Захар собой олицетворял (и, вероятно, еще олицетворяет. – "Ведомости"), за которые он сражался – с оружием в руках и своими произведениями. Эти ценности – любовь к своей стране. Когда на нее нападают, ее надо защищать. Мне кажется, это самое главное», – сказал он «Ведомостям».

По информации Гусева, состояние Прилепина позволяет сделать вывод, что с ним «все будет хорошо».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил «Ведомостям», что «врагу бы не пожелал» увидеть случившееся и желает Прилепину скорейшего выздоровления. «Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда провокации, теракты неизбежны. Сегодня нам важно всем сплотиться, оставить на потом все разногласия», – отметил он.

По словам Нилова, депутатам Госдумы «достаточно давно» [после начала специальной военной операции] поступают письма и сообщения с угрозами, и с этим приходится жить. «Поэтому эта ситуация – она, с одной стороны, вопиющая, а с другой – объяснимая в силу того, что происходит», – сказал депутат.

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Источник в Госдуме отмечает, что именно в связи с потенциальными угрозами, к примеру, было решено прекратить публикации детальных деклараций депутатов и чиновников. Впрочем, Прилепин к ним не относился – хотя он и баллотировался в Госдуму в общефедеральной части списка, от мандата он отказался (передал его Дмитрию Кузнецову, избранному, кстати, от Нижегородской области).

Депутат Госдумы и руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко также рассказал об угрозах в адрес российских политиков и общественных деятелей и призвал их не игнорировать и не воспринимать как норму. «Украинские спецслужбы и украинский режим выбрали путь на террористические действия в отношении мирного населения – это видно и по обстрелам, и по работе диверсионных групп», – отметил Ющенко.

По его мнению, покушение на Прилепина, смерти военкора Владлена Татарского и Дарьи Дугиной – «это звенья одной цепи», подпольных организаций, которые финансируются из-за рубежа. Депутат пожелал Прилепину скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что к угрозам надо относится серьезно и «гибель одного человека не гарантирует безопасность других».

«Конечно же, это теракт, циничный теракт, и украинский режим пошел на это, повторяя все атрибуты ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ)», – подытожил Ющенко.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов («Единая Россия») предложил дождаться окончания расследования [уголовного дела по факту взрыва]. «Я понимаю искушение выдвигать версии, и даже можно предположить, какие они, но это может помешать оперативникам работать. Пока сложно понять, на что реагировать», – сказал он «Ведомостям».

Впрочем, зампредседателя Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал покушение на Прилепина «подлым нападением». Об этом сообщил помощник Медведева Олег Осипов, пишет ТАСС.

«Ведомости» направили также запрос в пресс-службу партии «Новые люди».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что воспринимать случившееся как атаку на партийную систему сложно: «Прилепин в большей степени одиночка». «Он никогда особенно не спешил интегрироваться в существующие политические институты. Его позиции в "Справедливой России" скорее номинальны – хотя периодически и возникали разговоры о разных конструкциях вплоть до его участия в президентских выборах от партии. Но обычно безуспешно», – отметил политолог.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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