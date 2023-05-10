Выборы президента Узбекистана пройдут досрочно

Выборы президента Узбекистана пройдут досрочноДействующий президент Шавкат Мирзиеев теоретически сможет править до 2037 года
О решении провести досрочные выборы президента Мирзиеев объявил 8 мая во время встречи с председателями палат узбекского парламента, лидерами партий и главами органов исполнительной и судебной власти. Встреча была посвящена итогам референдума по новой версии конституции, который состоялся 30 апреля. Более 90% избирателей одобрили новую редакцию основного закона, разрешающую президенту избираться дважды на срок в семь лет. Ранее этот срок составлял пять лет. Действующий мандат Мирзиеева истекал в 2026 г. На пост президента он был впервые избран в 2016 г. после смерти своего предшественника Ислама Каримова, получив 88% голосов, и переизбран в 2021 г., набрав 80% голосов.
Решение отказаться от оставшихся трех с половиной лет президентского срока Мирзиеев объяснил «необходимостью проведения актуальных изменений и реформ во всех сферах». «Наша обновленная конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и хокимами (главами администраций) новые политические, социальные и экономические задачи, решение которых нельзя откладывать», – заявил он.
Кроме того, по словам Мирзиеева, согласно новой конституции, реформируются все ветви власти и «серьезно меняются отношения и баланс между ними». «Единственным источником государственной власти является народ, целесообразно доверить руководство страной только тому лидеру, которому наш народ доверяет», – добавил глава государства.
6 мая Мирзиеев подписал конституционный закон о внесении поправок в Избирательный кодекс, касающихся досрочных выборов главы государства и депутатов двух палат парламента. Согласно документу, при назначении досрочных выборов президента они проводятся в течение двух месяцев.
Принятые на референдуме поправки в конституцию предусматривают увеличение продолжительности полномочий главы государства с пяти до семи лет и обнуление срока действующего президента. После вступления закона в силу Мирзиеев теоретически сможет находиться у власти до 2037 г. Кроме того, новая конституция расширяет контрольные функции депутатов парламента в сфере исполнения государственного бюджета и рассмотрения отчетов Счетной палаты.
После вероятного переизбрания Мирзиеева на новый, третий срок в стране вряд ли последуют политические преобразования, полагает узбекский политолог Фарход Толипов. «Государственная система Мирзиеева не отличается от системы предыдущего главы государства», – полагает эксперт. Недавний референдум, с его точки зрения, не отвечал требованиям подлинного политического плюрализма и конкуренции.
Как полагает специалист по Центральной Азии политолог Галия Ибрагимова, указ о досрочных выборах президента имеет символическое значение для Мирзиеева. «Действующий президент пытается выстроить политическую систему с чистого листа и не ассоциировать свою власть с предшествующим президентом. Он пытается провозгласить наступление новой мирзиеевской эпохи в истории Узбекистана, – считает эксперт. – Но, по сути, страна воспроизводит ту же модель государства, в которой все рычаги правления сконцентрированы в руках одного человека».
По мнению Ибрагимовой, Мирзиеев опасается столкнуться с сопротивлением силового блока внутри властной вертикали. «В отличие от Каримова у действующего президента нет полного контроля над силовиками. Раньше главной структурой была служба госбезопасности. В противовес ей Мирзиеев сформировал нацгвардию. И теперь пытается балансировать между ними. В таких условиях он полагает, что досрочные выборы еще больше укрепят его легитимность в глазах внутренних и зарубежных элит и собственного населения», – говорит эксперт.