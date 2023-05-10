Выборы президента Узбекистана пройдут досрочно

О решении провести досрочные выборы президента Мирзиеев объявил 8 мая во время встречи с председателями палат узбекского парламента, лидерами партий и главами органов исполнительной и судебной власти. Встреча была посвящена итогам референдума по новой версии конституции, который состоялся 30 апреля. Более 90% избирателей одобрили новую редакцию основного закона, разрешающую президенту избираться дважды на срок в семь лет. Ранее этот срок составлял пять лет. Действующий мандат Мирзиеева истекал в 2026 г. На пост президента он был впервые избран в 2016 г. после смерти своего предшественника Ислама Каримова, получив 88% голосов, и переизбран в 2021 г., набрав 80% голосов.