Газета
Политика

В Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС

Речь идет о двух вертолетах Ми-8, а также двух боевых самолетах
Полина Худякова Наталья Колотович
wikimedia.org

В Брянской области практически одновременно могли быть сбиты российские два самолета и два вертолета, выяснил «Коммерсантъ». Речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, истребителе Су-35 и двух вертолетах Ми-8 ВКС России. Как пишет «Коммерсантъ», согласно предварительным данным все они входили в одну авиагруппу. Идет поиск причастных к произошедшему.

Днем 13 мая в Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Воздушное судно упало в приграничном городе Клинцы, два члена экипажа погибли, писал ТАСС. Источник «РИА Новости» в оперативных службах сначала сообщил, что обломками вертолета оказались повреждены некоторые дома, а среди мирных граждан погибших и серьезно пострадавших нет.

В Крыму разбился военный вертолет Ми-28

В экстренных службах сразу после происшествия сообщили, что вертолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На опубликованных в Telegram-каналах видеозаписях инцидента видно, что перед падением вертолета происходит взрыв, после чего он «разваливается в воздухе».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате падения вертолета пострадала женщина, ее доставили в районную больницу. В своем Telegram-канале он коротко уточнил характер разрушений после аварии: «Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы».

Вскоре после крушения Ми-8 появились сообщения о падении самолета Су-34 в той же Брянской области. В экстренных службах ТАСС рассказали, что истребитель упал недалеко от украинской границы. Там не уточнили, где именно разбилось воздушное судно. Также появились сообщения о крушении Су-35. О последних двух инцидентах Минобороны России, экстренные службы и власти региона официально пока не сообщали. 

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных