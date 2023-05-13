В Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС

В Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКСРечь идет о двух вертолетах Ми-8, а также двух боевых самолетах
В Брянской области практически одновременно могли быть сбиты российские два самолета и два вертолета, выяснил «Коммерсантъ». Речь идет об истребителе-бомбардировщике Су-34, истребителе Су-35 и двух вертолетах Ми-8 ВКС России. Как пишет «Коммерсантъ», согласно предварительным данным все они входили в одну авиагруппу. Идет поиск причастных к произошедшему.
Днем 13 мая в Брянской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Воздушное судно упало в приграничном городе Клинцы, два члена экипажа погибли, писал ТАСС. Источник «РИА Новости» в оперативных службах сначала сообщил, что обломками вертолета оказались повреждены некоторые дома, а среди мирных граждан погибших и серьезно пострадавших нет.
В экстренных службах сразу после происшествия сообщили, что вертолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На опубликованных в Telegram-каналах видеозаписях инцидента видно, что перед падением вертолета происходит взрыв, после чего он «разваливается в воздухе».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате падения вертолета пострадала женщина, ее доставили в районную больницу. В своем Telegram-канале он коротко уточнил характер разрушений после аварии: «Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы».
Вскоре после крушения Ми-8 появились сообщения о падении самолета Су-34 в той же Брянской области. В экстренных службах ТАСС рассказали, что истребитель упал недалеко от украинской границы. Там не уточнили, где именно разбилось воздушное судно. Также появились сообщения о крушении Су-35. О последних двух инцидентах Минобороны России, экстренные службы и власти региона официально пока не сообщали.