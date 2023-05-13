В Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС

Вскоре после крушения Ми-8 появились сообщения о падении самолета Су-34 в той же Брянской области. В экстренных службах ТАСС рассказали, что истребитель упал недалеко от украинской границы. Там не уточнили, где именно разбилось воздушное судно. Также появились сообщения о крушении Су-35. О последних двух инцидентах Минобороны России, экстренные службы и власти региона официально пока не сообщали.