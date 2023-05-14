Куратор регионов из «Росатома» занялся вопросами госидеологии на должности проректора РАНХиГС

Куратор регионов из «Росатома» занялся вопросами госидеологии на должности проректора РАНХиГСАндрей Полосин покинул госкорпорацию, а его может сменить сотрудница администрации президента
Директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин перешел на работу в РАНХиГС. Академией с января (пока в качестве и. о.) руководит Алексей Комиссаров, гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (организатор кремлевских кадровых конкурсов, например «Лидеры России»). Об уходе Полосина из госкорпорации рассказали «Ведомостям» четыре источника, близких к администрации президента (АП), и собеседник, близкий к «Росатому».
Один из источников заявил «Ведомостям», что экс-сотрудник «Росатома» стал проректором РАНХиГС. Полосин подтвердил «Ведомостям» и свой переход в академию, и назначение проректором.
По словам одного из источников «Ведомостей», на своей новой должности доктор политических наук Полосин сосредоточится на работе над госидеологией, в том числе в образовательном процессе. В частности, он будет заниматься внедрением в вузах нового курса «Основы российской государственности». Поручение о внедрении курса подписал президент. Его разработкой совместно с Минобрнауки занимался проект «ДНК России» (под кураторством внутриполитического блока АП). Полосин отвечал за него еще во время работы в «Росатоме».
Это Полосин также подтвердил. «Буду на этой [новой] должности заниматься проектом «ДНК России». Решением Минобрнауки РАНХиГС определена вузом – координатором для внедрения «Основ российской государственности», – заявил он «Ведомостям». Это говорит о том, что теперь академия, а не ВШЭ (в которую переходили работать экс-сотрудники внутриполитического блока АП) становится важной для работы с кадрами и идеологией, указывает еще один собеседник «Ведомостей».
Разговоры о переходе Полосина в систему высшего образования шли давно, но чаще говорили про ВШЭ, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это укладывается в стремление политического блока АП укрепить свое влияние над вузовским сообществом в рамках предъявления своей роли по идеологическому влиянию на молодежь. Поэтому логика в данном случае есть», – полагает он.
Проректор РАНХиГС считается соратником начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (отвечает в том числе за работу с экспертами и выборы) Александра Харичева, который прежде также работал в «Росатоме». В частности, Полосин с 2014 по 2017 г. был замначальника управления по работе с регионами «Росатома», когда им руководил Харичев (гендиректором госкорпорации был Сергей Кириенко). После перехода Харичева в АП в 2017 г. (тогда внутриполитический блок возглавил экс-глава «Росатома») Полосин занял его должность и начал курировать регионы.
Директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами отвечает за работу с субъектами, в которых представлены интересы госкорпорации, в том числе за проведение выборов в ЗАТО. В последние годы Полосин занимался идеологической работой в сотрудничестве с АП. К примеру, в октябре 2022 г. в «Журнале политических исследований» вышла статья «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России» за авторством Харичева, Полосина, а также заместителя исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерины Соколовой и декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова. Концепция «пентабазиса» («человек – семья – общество – государство – страна») нашла расшифровку в курсе «Основ российской государственности».
Вместо Полосина на должность в «Росатоме» рассматривается начальник департамента управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Марина Кирдакова, говорит один из источников в АП. Еще один близкий к АП собеседник «Ведомостей» описывает ее как человека, близкого к Харичеву: она отвечает за широкий круг вопросов, в том числе координацию с политтехнологами при проведении важных кампаний (например, при избрании властей в федеральной территории «Сириус» в 2021 г.). Но, в отличие от Полосина, говорит собеседник, идеология ей неинтересна. Другой собеседник отмечает, что она занимается в том числе работой по новым регионам.
Полосин не стал говорить, кто сменит его в госкорпорации. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Росатома».