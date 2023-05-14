Куратор регионов из «Росатома» занялся вопросами госидеологии на должности проректора РАНХиГС

Вместо Полосина на должность в «Росатоме» рассматривается начальник департамента управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Марина Кирдакова, говорит один из источников в АП. Еще один близкий к АП собеседник «Ведомостей» описывает ее как человека, близкого к Харичеву: она отвечает за широкий круг вопросов, в том числе координацию с политтехнологами при проведении важных кампаний (например, при избрании властей в федеральной территории «Сириус» в 2021 г.). Но, в отличие от Полосина, говорит собеседник, идеология ей неинтересна. Другой собеседник отмечает, что она занимается в том числе работой по новым регионам.