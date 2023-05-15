Как западные СМИ отреагировали на итоги выборов в Турции

Как западные СМИ отреагировали на итоги выборов в ТурцииПресса рассказала о предстоящем втором туре
14 мая в Турции прошли выборы президента. Официальная явка достигла рекордных 88,9%, но ни одни трех из кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.
Президент и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости Реджеп Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от Республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов, Синан Оган, набрал 5,17% голосов.
Именно за его избирателей начнется тяжелая борьба во втором туре. Он состоится 28 мая.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на выборы в Турции
«Судьба Эрдогана будет иметь серьезные последствия не только для демократии в его стране, над ослаблением которой он работал, но и для внешней политики США. Хотя Турция является союзником НАТО, Эрдоган часто раздражал Вашингтон, например, заигрывая с Россией и предлагая сближение с Сирией.
Его вежливость по отношению к коллеге – сильному президенту России Владимиру Путину – раздражала США, поскольку они стремятся сохранить суверенитет Украины».
Стивен Коллинсон, CNN
«Европейские лидеры были бы рады иметь «более легкую Турцию» [без Эрдогана], а Россия может потерять важное экономическое и дипломатическое партнерство, если турецкий лидер потеряет власть».
Стивен Эрлангер, Анатолий Курманаев, New York Times
«Победа Эрдогана, одного из самых важных союзников президента Владимира Путина, скорее всего, ободрит Кремль, но расстроит администрацию Байдена, а также многих европейских и ближневосточных лидеров, у которых были сложные отношения с Эрдоганом».
Орхан Коскун, Эдже Токсабай и Али Кучукгокмен, Reuters
«Даже если Кылычдароглу победит [во втором туре], политика Турции в отношении Украины и России, скорее всего, сохранится, считает Джеймс Джеффри, бывший посол в Ираке и Турции и председатель Ближневосточной программы Центра Вильсона.
«Путину нравится иметь дело с лидерами, которых он считает сильными и предсказуемыми <...>. Я не думаю, что Путин думает, что Кылычдароглу будет к нему жестче, чем Эрдоган. Но Путин любит иметь дело с людьми, которых он знает и думает, как он», – сказал Джеффри».
Фатьма Халед, Newsweek
«Второй тур будет первым при нынешней избирательной системе и предполагает, что в нем будет участвовать более разрозненный электорат, чем в 2018 г., когда Эрдоган победил сразу в первом туре. Это было первое голосование при новом исполнительном президентстве Эрдогана, которое расширило его полномочия и которое, по мнению критиков, подорвало турецкую демократию.
«Наша нация приняла решение», – сказал Эрдоган в речи с балкона штаб-квартиры своей партии в Анкаре до того, как результат стал официальным. Его альянс сохранил большинство в парламенте Турции, что, по словам Эрдогана, поможет ему переизбраться во втором туре голосования.
Его главный соперник назвал результаты выборов признаком слабости действующего президента. «Если наша нация говорит о втором туре, мы это уважаем», – сказал Кылычдароглу. – «Эрдоган не смог добиться желаемых результатов».
Фират Козок, Берил Акман, Селкан Хаджаоглу, Bloomberg
«Президент, скорее всего, воспользуется своим высоким рейтингом одобрения, неожиданной победой в парламенте и преимуществами занимаемой должности для обеспечения переизбрания [во втором туре]», – сказал Эмре Пекер из консалтинговой компании Eurasia Group.
Сильные результаты ПСР и ее союзников в парламентских опросах показали, что «проблемы идентичности, терроризма и безопасности хорошо сыграли с более широкой базой Эрдогана и помогли президенту компенсировать свои экономические недостатки», добавил он.
В то же время поддержка курдскими избирателями альянса Кылычдароглу означает, что маловероятно, что многие сторонники Огана изменят свою лояльность. Это затруднит положение дел для кандидата от оппозиции [Кылычдароглу], сказал Пекер».
Джон Хенли, The Guardian
«За выборами очень внимательно следят на Западе, потому что кандидат Кылычдароглу пообещал возродить турецкую демократию, а также отношения с ее союзниками по НАТО. С другой стороны, исламистское правительство президента Эрдогана обвинило Запад в заговоре с целью его свержения, а кандидатура Турции в ЕС уже давно заморожена. 74-летний Кылычдароглу несколько раз проигрывал выборы в качестве лидера своей Народно-республиканской партии, но на этот раз его призыв отказаться от чрезмерных полномочий президента вызвал отклик».
Пол Кирби, BBC News
«Исход воскресного голосования может иметь глобальные последствия, поскольку эта страна-член НАТО при Эрдогане превратилась в военного тяжеловеса, влияние которого простирается от таких стран, как Сирия, до России».
Наталья Васильева, The Telegraph