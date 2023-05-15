Как западные СМИ отреагировали на итоги выборов в Турции

«Путину нравится иметь дело с лидерами, которых он считает сильными и предсказуемыми <...>. Я не думаю, что Путин думает, что Кылычдароглу будет к нему жестче, чем Эрдоган. Но Путин любит иметь дело с людьми, которых он знает и думает, как он», – сказал Джеффри».