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Как западные СМИ отреагировали на итоги выборов в Турции

Пресса рассказала о предстоящем втором туре
Александр Соколов Галина Казакулова
Yves Herman / REUTERS

14 мая в Турции прошли выборы президента. Официальная явка достигла рекордных 88,9%, но ни одни трех из кандидатов не преодолел отметку в 50% голосов, необходимую для победы в первом туре.

Президент и лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости Реджеп Эрдоган набрал 49,51% против 44,88% у выдвиженца от Республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Кандидат от националистов, Синан Оган, набрал 5,17% голосов.

Именно за его избирателей начнется тяжелая борьба во втором туре. Он состоится 28 мая.

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«Судьба Эрдогана будет иметь серьезные последствия не только для демократии в его стране, над ослаблением которой он работал, но и для внешней политики США. Хотя Турция является союзником НАТО, Эрдоган часто раздражал Вашингтон, например, заигрывая с Россией и предлагая сближение с Сирией.

Его вежливость по отношению к коллеге – сильному президенту России Владимиру Путину – раздражала США, поскольку они стремятся сохранить суверенитет Украины».

Стивен Коллинсон, CNN

«Европейские лидеры были бы рады иметь «более легкую Турцию» [без Эрдогана], а Россия может потерять важное экономическое и дипломатическое партнерство, если турецкий лидер потеряет власть».

Стивен Эрлангер, Анатолий Курманаев, New York Times

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«Победа Эрдогана, одного из самых важных союзников президента Владимира Путина, скорее всего, ободрит Кремль, но расстроит администрацию Байдена, а также многих европейских и ближневосточных лидеров, у которых были сложные отношения с Эрдоганом».

Орхан Коскун, Эдже Токсабай и Али Кучукгокмен, Reuters

«Даже если Кылычдароглу победит [во втором туре], политика Турции в отношении Украины и России, скорее всего, сохранится, считает Джеймс Джеффри, бывший посол в Ираке и Турции и председатель Ближневосточной программы Центра Вильсона.

«Путину нравится иметь дело с лидерами, которых он считает сильными и предсказуемыми <...>. Я не думаю, что Путин думает, что Кылычдароглу будет к нему жестче, чем Эрдоган. Но Путин любит иметь дело с людьми, которых он знает и думает, как он», – сказал Джеффри».

Фатьма Халед, Newsweek

«Второй тур будет первым при нынешней избирательной системе и предполагает, что в нем будет участвовать более разрозненный электорат, чем в 2018 г., когда Эрдоган победил сразу в первом туре. Это было первое голосование при новом исполнительном президентстве Эрдогана, которое расширило его полномочия и которое, по мнению критиков, подорвало турецкую демократию.

«Наша нация приняла решение», – сказал Эрдоган в речи с балкона штаб-квартиры своей партии в Анкаре до того, как результат стал официальным. Его альянс сохранил большинство в парламенте Турции, что, по словам Эрдогана, поможет ему переизбраться во втором туре голосования. 

Его главный соперник назвал результаты выборов признаком слабости действующего президента. «Если наша нация говорит о втором туре, мы это уважаем», – сказал Кылычдароглу. – «Эрдоган не смог добиться желаемых результатов».

Фират Козок, Берил Акман, Селкан Хаджаоглу, Bloomberg

«Президент, скорее всего, воспользуется своим высоким рейтингом одобрения, неожиданной победой в парламенте и преимуществами занимаемой должности для обеспечения переизбрания [во втором туре]», – сказал Эмре Пекер из консалтинговой компании Eurasia Group.

Сильные результаты ПСР и ее союзников в парламентских опросах показали, что «проблемы идентичности, терроризма и безопасности хорошо сыграли с более широкой базой Эрдогана и помогли президенту компенсировать свои экономические недостатки», добавил он.

В то же время поддержка курдскими избирателями альянса Кылычдароглу означает, что маловероятно, что многие сторонники Огана изменят свою лояльность. Это затруднит положение дел для кандидата от оппозиции [Кылычдароглу], сказал Пекер».

Джон Хенли, The Guardian

«За выборами очень внимательно следят на Западе, потому что кандидат Кылычдароглу пообещал возродить турецкую демократию, а также отношения с ее союзниками по НАТО. С другой стороны, исламистское правительство президента Эрдогана обвинило Запад в заговоре с целью его свержения, а кандидатура Турции в ЕС уже давно заморожена. 74-летний Кылычдароглу несколько раз проигрывал выборы в качестве лидера своей Народно-республиканской партии, но на этот раз его призыв отказаться от чрезмерных полномочий президента вызвал отклик».

Пол Кирби, BBC News

«Исход воскресного голосования может иметь глобальные последствия, поскольку эта страна-член НАТО при Эрдогане превратилась в военного тяжеловеса, влияние которого простирается от таких стран, как Сирия, до России».

Наталья Васильева, The Telegraph

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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