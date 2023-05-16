Конституционный суд попросят отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР

Конституционный суд попросят отменить указ о передаче Крыма Украинской ССРВласти хотят окончательно закрыть вопрос принадлежности полуострова для будущих поколений
Научный совет по правотворчеству при председателе парламента Крыма займется проработкой обращения в Конституционный суд России (КС) для отмены указа президиума Верховного совета СССР 1954 г. о передаче Крыма РСФСР Украинской РСФСР. Соответствующее поручение совету дал председатель парламента Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости». По его словам, власти Крыма постоянно откладывали вопрос отмены этого акта, «жалея чувства отдельных товарищей», но сейчас настало время поставить точку.
«В политическом плане мы, конечно, все сделали в 2014 г., но в правовом... Для этого следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Этот процесс политически был ничтожен, он был осуществлен с грубейшим нарушением Конституции СССР. Наше возвращение уже состоялось, а с этим политико-правовым недоразумением (указом 1954 г. – “Ведомости”) нужно покончить раз и навсегда», – сказал Константинов. Он уточнил, что отмена указа президиума Верховного совета СССР о передаче полуострова будет означать «окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины».
С инициативой отменить акт 1954 г. о передаче Крыма также выступил сенатор от полуострова Сергей Цеков. «С учетом той лжи, которая исходит от государственных лиц Украины, нужно официально отменять это решение. Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены», – сказал он агентству.
Крымская область перешла из состава РСФСР Украинской СССР 19 февраля 1954 г., издание указа связывают с личной инициативой занимавшего на тот момент пост первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Решение объяснялось «общностью экономики, территориальная близости и тесными хозяйственными и культурными связями». После распада СССР Крым остался в составе Украины в статусе автономной республики. 16 марта 2014 г., после государственного переворота на Украине, в Крыму состоялся референдум о присоединении к России. 96,57% участников голосования поддержали присоединение региона к РФ, и 18 марта 2014 г. он стал частью России. Украина не признала результаты плебисцита.
Генпрокуратура РФ в 2015 г. признала неконституционной передачу Крыма Укранской ССР. Во время этого процесса советские власти «забыли» про Севастополь, заявлял в 2018 г. президент России Владимир Путин. По его словам, Севастополь был городом центрального подчинения, но при этом ни в постановлении президиума Верховного совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», ни в одноименном указе президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 г., ни в законе СССР от 26 апреля того же года нет ни одного упоминания о нем.
Политолог Евгений Минченко сказал «Ведомостям», что возможная отмена указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крыма «не является полноценным аргументом для международного сообщества, но в копилочке лишней не будет». «Я думаю, что это такой вопрос юридической техники, который вполне себе имеет право на существование», – добавил он. Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин обратил внимание на то, что Конституционный суд «не может отменять документы», а может «признать некий документ неконституционным».
«Здесь есть проблема, потому что возникает вопрос, о какой Конституции идет речь. КС проверяет соответствие Конституции 1993 г., которая была принята почти через 40 лет после передачи Крыма [УССР]. Соответственно, речь в данном случае может идти о нарушении Конституции РСФСР, причем не самой последней. И я не припоминаю случаев, чтобы КС разбирался разрешением таких исторических вопросов, связанных с документами, которые уже давно не действуют», – сказал он. Впрочем, по мнению эксперта, КС может дать «политико-правовую оценку» передачи Крыма в 1954 г., чтобы «закрыть этот вопрос навсегда».