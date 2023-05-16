Конституционный суд попросят отменить указ о передаче Крыма Украинской ССР

Генпрокуратура РФ в 2015 г. признала неконституционной передачу Крыма Укранской ССР. Во время этого процесса советские власти «забыли» про Севастополь, заявлял в 2018 г. президент России Владимир Путин. По его словам, Севастополь был городом центрального подчинения, но при этом ни в постановлении президиума Верховного совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», ни в одноименном указе президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 г., ни в законе СССР от 26 апреля того же года нет ни одного упоминания о нем.