ФСБ предложила инструкцию по осмотру жилищ и машин без судебного разрешения

ФСБ предложила инструкцию по осмотру жилищ и машин без судебного разрешенияДокумент четко определяет перечень лиц, которые могут принимать такие решения
ФСБ разработала инструкцию о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) своими сотрудниками. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно действующему законодательству не только сотрудник ФСБ, но и служащий другого силового ведомства имеет право провести подобное мероприятие до судебного разрешения.
Случаи, которые «не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ» оговариваются в в ст. 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Следователь обязывается при этом в течение 24 ч после ОРМ уведомить об этом суд.
Несмотря на имеющийся закон об ОРД, по которому работали все силовики, нормы часто нарушались – сначала правоохранители проводили оперативное мероприятие, потом получали подтверждение законности в суде, говорит адвокат Александр Бурчук. Практика, по его словам, сложилась так, что, например, обыски проводятся неотложно. «По закону, чтобы получить судебное решение, понадобится две-три недели, что в принципе невозможно так долго ждать (для проведения оперативных мероприятий. – «Ведомости»)», – пояснил адвокат. Инструкция же должна упорядочить эти процессы с точки зрения законности.
Помимо порядка обследования помещений, зданий и транспортных средств документ включает в себя перечень категорий руководителей органов ФСБ, способных принимать решения об ОРМ. В перечень помимо директора ФСБ и его заместителей включены руководители всех подразделений службы и их замы, ответственные за ОРД. Помимо этого, инструкция позволяет ФСБ при осмотре проводить изъятие подозрительных документов и предметов. Также оговаривается, что для обеспечения физической защиты сотрудников, проводящих обследование, разрешается задействование сотрудников подразделений специального назначения органов безопасности.
«В инструкции не содержится каких-либо новелл – это просто порядок действий сотрудников ФСБ России при инициировании, проведении и документальном закреплении обследования помещения», – написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Кроме того, это положение закона к тому же рассматривалось Конституционным судом в 2017 г., отметил Клишас. Сенатор также напомнил, что аналогичная инструкция действует для МВД с 2014 г.
Приказом ФСБ устанавливает для своих следователей критерии безотлагательности проведения обысков, и при этом прописано, что права граждан ни в коем случае не должны нарушаться, сказал «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов Борис Золотухин. Адвокат Максим Пашков указал на то, что «осмотр жилого помещения» – вид ОРМ, проводящийся до возбуждения уголовного дела, который сейчас часто заменяет обыск.
«До этого для проведения осмотра требовалось решение суда – формальность, но все же теперь и этого не потребуется», – подчеркнул адвокат. По словам Пашкова, эта инструкция направлена на упрощение уголовного судопроизводства: «При негибкости системы – все идет к тому, что неприкосновенность жилища становится сугубо формальным правом».