ФСБ предложила инструкцию по осмотру жилищ и машин без судебного разрешения

Несмотря на имеющийся закон об ОРД, по которому работали все силовики, нормы часто нарушались – сначала правоохранители проводили оперативное мероприятие, потом получали подтверждение законности в суде, говорит адвокат Александр Бурчук. Практика, по его словам, сложилась так, что, например, обыски проводятся неотложно. «По закону, чтобы получить судебное решение, понадобится две-три недели, что в принципе невозможно так долго ждать (для проведения оперативных мероприятий. – «Ведомости»)», – пояснил адвокат. Инструкция же должна упорядочить эти процессы с точки зрения законности.