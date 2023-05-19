Президент Алжира посетит Россию в июне

В феврале 2008 г. Бутефлика снова посещал Москву. Ответный визит президент России Дмитрий Медведев осуществил в 2010 г. После этого двусторонних визитов лидеров двух стран не было 13 лет, их общение проходило на полях международных форумов. Визит алжирского президента в Москву – знаковое явление внешней политики двух стран, говорит эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Во-первых, алжирцы проявляют интерес к России, несмотря на давление и угрозы применения санкций со стороны Запада. Это показатель значимости нашей страны в арабском мире, и в частности в Северной Африке. Во-вторых, после ухода предыдущего президента – Абдель Азиза Бутефлики в 2019 г. Алжир не проявлял активность на международной арене и на российском направлении, и теперь будет наверстываться упущенное», – говорит он. За это время, продолжает Долгов, накопился ряд региональных вопросов, которые алжирское руководство может обсудить с Москвой. «В первую очередь, это проблема безопасности в соседней Ливии, где есть и российские интересы. Кроме того, стороны будут координировать усилия в рамках межарабского взаимодействия и возвращения Сирии в Лигу арабских государств, в процессе которого Алжир играет важную роль», – считает эксперт.