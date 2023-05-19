Президент Алжира посетит Россию в июне

Президент Алжира посетит Россию в июнеЭто станет первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет
Как сообщил дипломатический источник «Ведомостей», в середине июня Россию посетит президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Этот визит будет означать возобновление прямых личных контактов лидеров двух стран в ходе визитов на высшем уровне. Источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества, подтвердил подготовку визита. Близкие отношения Алжира и СССР в 90-е гг. прошлого века стали на паузу. Она возникла из-за войны с террористическими группировками в Алжире и нестабильности в России в то время.
В начале 2000-х гг. российско-алжирские связи активизировались. Первый официальный визит президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики в Москву состоялся в начале апреля 2001 г. В ходе визита стороны подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В 2006 г. Алжир посетил российский президент Владимир Путин. В ходе визита было подписано соглашение об урегулировании задолженности Алжира перед бывшим СССР, что открыло путь к масштабному военно-техническому сотрудничеству. В результате Национальной народной армии Алжира были поставлены новейшие российские боевые самолеты и вертолеты, танки, подводные лодки и средства ПВО на сумму более $15 млрд. По словам источника, близкого к «Рособоронэкспорту», военно-техническое сотрудничество с Алжиром продолжается и сейчас составляет одну из основ двусторонних отношений. Оно поддерживается, несмотря на проведение специальной военной операции, требующей увеличения поставок вооружений Вооруженным силам России.
Товарооборот России с Алжиром в 2021 г. составил $3,007 млрд, что на 3,2% больше, чем годом ранее, следует из данных российской таможенной статистики. При этом экспорт России в Алжир был $2,989 млн, а импорт из Алжира – всего $18 млн.
В феврале 2008 г. Бутефлика снова посещал Москву. Ответный визит президент России Дмитрий Медведев осуществил в 2010 г. После этого двусторонних визитов лидеров двух стран не было 13 лет, их общение проходило на полях международных форумов. Визит алжирского президента в Москву – знаковое явление внешней политики двух стран, говорит эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов. «Во-первых, алжирцы проявляют интерес к России, несмотря на давление и угрозы применения санкций со стороны Запада. Это показатель значимости нашей страны в арабском мире, и в частности в Северной Африке. Во-вторых, после ухода предыдущего президента – Абдель Азиза Бутефлики в 2019 г. Алжир не проявлял активность на международной арене и на российском направлении, и теперь будет наверстываться упущенное», – говорит он. За это время, продолжает Долгов, накопился ряд региональных вопросов, которые алжирское руководство может обсудить с Москвой. «В первую очередь, это проблема безопасности в соседней Ливии, где есть и российские интересы. Кроме того, стороны будут координировать усилия в рамках межарабского взаимодействия и возвращения Сирии в Лигу арабских государств, в процессе которого Алжир играет важную роль», – считает эксперт.
Алжирское руководство с помощью России собирается решать свои внешнеполитические задачи и получить экономические преференции, продолжает старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. В ноябре 2022 г. Алжир подал заявку на вступление в БРИКС, напоминает он. Другими основными темами переговоров, по мнению Балмасова, могут стать вопросы военно-технического сотрудничества. Кроме того, по словам Балмасова, алжирская сторона обсудит вопросы координации усилий на мировом газовом рынке. «А для России Алжир – большое окно в Африку. Эта страна очень авторитетна на континенте из-за своих разведывательных возможностей и военной мощи. В период колониальной борьбы африканских народов за независимость эта страна предоставляла свои тренировочные базы повстанцам – через эту сеть прошли многие южноафриканские бойцы, которые сегодня занимают руководящие должности в ЮАР», – говорит Балмасов.