Сенатор Семенов перейдет в правительство Красноярского края

Сенатор Семенов перейдет в правительство Красноярского краяОн станет вице-премьером, а освободившийся мандат достанется экс-губернатору Уссу
Представитель заксобрания Красноярского края в Совете Федерации (СФ) в ближайшие дни сдаст мандат сенатора и перейдет на работу в региональное правительство, выяснили «Ведомости». По словам двух источников «Ведомостей», близких к руководству края, Семенов станет вице-премьером региона, по совместительству отвечающим за работу его постоянного представительства в Москве.
«С одной стороны, это позволит ему постоянно находиться в столице, а с другой – так комфортнее работать новому руководству края, с которым он никак не связан (врио губернатора 20 апреля стал 46-летний замминистра финансов, выходец из региона Михаил Котюков. – «Ведомости»)», – говорит один из собеседников «Ведомостей».
Помощница сенатора Ольга Родионова не ответила на звонок «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в правительство Красноярского края. «Я не сомневался, что Валерию Семенову предложат достойное место, куда он с удовольствием перейдет», – заявил «Ведомостям» бывший зампред правительства Красноярского края (до 2014 г.), депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Семенову 62 года, он является членом комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сенатор представляет заксобрание края в верхней палате парламента с 2014 г., прежде с 2001 г. был депутатом заксобрания региона. До 2004 г. также занимал руководящие посты в «Норильском никеле».
Свое место в СФ, как писали «Ведомости», Семенов уступит экс-губернатору Александру Уссу. 24 апреля «Ведомости» сообщали, что он как лидер общерегиональной части списка «Единой России» на выборах в краевой парламент в 2021 г. может стать депутатом после отставки одного из избранных по списку коллег (это необходимо, чтобы его делегировали в СФ от заксобрания).
Такая схема изначально закладывалась при формировании партсписка в 2021 г., сказал источник, близкий к руководству региона. Избранный от Красноярского края депутат Госдумы Зубарев сообщил «Ведомостям», что описанная ранее схема перехода Усса в СФ по-прежнему актуальна.
В последние годы СФ пополнился пулом бывших губернаторов. К примеру, в 2022 г. в верхнюю палату парламента перешли бывшие главы Рязанской и Саратовской областей Николай Любимов и Валерий Радаев соответственно, в 2021 г. сенатором стал экс-губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
Полномочия губернатора Красноярского края с 20 апреля временно исполняет Котюков, работавший на различных федеральных должностях с 2010 г.
Сейчас он нуждается в команде, в том числе и с опорой на местные элиты, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Во многих регионах такие сценарии (сохранение представителей старых групп влияния. – «Ведомости») были реализованы», – отметил политолог. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, многое определится конфигурацией бизнес-групп, которая выстроится в крае по итогам замены губернатора «с учетом того, что Семенов выходец из «Норникеля».
Сложившаяся практика показывает, что уход в СФ для политика зачастую означает закат карьеры, потому назначение вице-премьером уже после СФ скорее исключение, говорит Виноградов. «Перезапуск случается, но это исключение из правил – вроде Сергея Меликова, Дмитрия Азарова, Ростислава Гольдштейна или Олега Мельниченко в Пензе (или, вероятно, рассчитывающих на дальнейшую карьеру Андрея Клишаса и Андрея Турчака)», – говорит он.
Впрочем, как отмечает политолог Виталий Иванов, Семенов идет на работу в правительство Красноярского края скорее «не как человек «Норильского никеля», а как бывший сенатор»: «Ведь он ушел из компании 20 лет назад».