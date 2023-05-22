Сенатор Семенов перейдет в правительство Красноярского края

Свое место в СФ, как писали «Ведомости», Семенов уступит экс-губернатору Александру Уссу. 24 апреля «Ведомости» сообщали, что он как лидер общерегиональной части списка «Единой России» на выборах в краевой парламент в 2021 г. может стать депутатом после отставки одного из избранных по списку коллег (это необходимо, чтобы его делегировали в СФ от заксобрания).