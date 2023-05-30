ЛДПР хочет запретить въезд в Россию иностранкам на поздних сроках беременности

В ходе подготовительной работы над законопроектом депутат просит Минздрав предоставить данные о количестве женщин без гражданства РФ, вставших на учет в российских медицинских учреждениях для наблюдения за беременностью, а также информацию о детях, родившихся у указанной категории женщин в период с 2021 по 2023 г. «Часто рождение ребенка в России используется для закрепления в нашей стране на постоянной основе и получения разных социальных привилегий и льгот, оплачивает которые российское общество», – уточнили «Ведомостям» в пресс-службе ЛДПР суть разрабатываемых законопроектов.