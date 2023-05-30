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ЛДПР хочет запретить въезд в Россию иностранкам на поздних сроках беременности

Рождение ребенка часто используют для закрепления в РФ на постоянной основе
Александр Тихонов Дарья Мосолкина
Константин Михальчевский / РИА Новости

Фракция ЛДПР в Госдуме занялась подготовкой законопроектов по ограничению въезда в Россию женщин-иностранок на поздних сроках беременности, следует из письма председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (копия есть у «Ведомостей»). Инициатива связана со «значительным ростом количества преступлений с участием иностранных граждан, прибывших на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности, а также возрастающим числом жалоб на межэтнические конфликты».

Партия планирует ограничить возможность въезда и пребывания «определенной категории лиц женского пола на поздних сроках беременности, если у них отсутствует гражданство РФ». При этом ограничения не должны распространяться на супруг и близких родственников россиян, отмечается в письме. «Разрабатываемые меры направлены в первую очередь на недопущение длительного нелегального пребывания иностранных семей с детьми на территории России и на предотвращение излишней нагрузки на отечественные системы здравоохранения, образования и социального обеспечения», — пишет Нилов Мурашко.

В ходе подготовительной работы над законопроектом депутат просит Минздрав предоставить данные о количестве женщин без гражданства РФ, вставших на учет в российских медицинских учреждениях для наблюдения за беременностью, а также информацию о детях, родившихся у указанной категории женщин в период с 2021 по 2023 г. «Часто рождение ребенка в России используется для закрепления в нашей стране на постоянной основе и получения разных социальных привилегий и льгот, оплачивает которые российское общество», – уточнили «Ведомостям» в пресс-службе ЛДПР суть разрабатываемых законопроектов.

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Проект закона будет предусматривать комплекс мер по ужесточению миграционного законодательства в целом, сообщил «Ведомостям» Нилов. В ЛДПР предлагают установить контроль за передвижением мигрантов по территории России, за местом их проживания и трудоустройства, а также отправкой денег в собственные страны, уточнил он.

Также законопроект будет предусматривать запрет въезда на территорию страны женщинам с иностранным гражданством на поздних сроках беременности. При этом запрет не будет действовать на тех, чей муж или близкие родственники имеют российское гражданство, а также при наличии контракта с медучреждением на ведение беременности и роды, отметил Нилов.

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По его словам, в России обостряется «национальный вопрос» из-за того, что эмигранты перегружают социальную инфраструктуру и в последующем пользуются льготами и мерами поддержки, которые рассчитаны на граждан России. «Вот нам говорят сейчас, что приводим ребенка в детский сад, а там полгруппы мигранты, в школу – полкласса мигранты, половина очереди в больницах – мигранты», – сказал депутат.

Нилов сообщил, что ЛДПР намерена внести законопроект в ходе весенней сессии Госдумы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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