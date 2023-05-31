Президент Эритреи впервые посетит Россию

Президент Эритреи впервые посетит РоссиюМосква ищет в стране замену Судану как стратегической точке на Красном море
Президент Эритреи Исайяс Афеверки прибыл 30 мая в Москву с первым в истории двух стран официальным визитом. В ходе визита 31 мая он встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Кремле. В частности, как отметили там, планируется обсудить перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые в российской истории посетил Эритрею в ходе турне по Африке. Афеверки занимает пост президента страны 30 лет с момента получения ею независимости от Эфиопии.
Эритрея расположена на берегу Красного моря вблизи стратегически важного морского пути из Европы в Индийский океан через Суэцкий канал. В соседнем Джибути действует пять иностранных военных баз – США, Франции, Италии, Китая и Японии. Россия подписала соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения для своего флота в соседнем Судане, однако оно не было ратифицировано суданцами, а в апреле в этой стране вновь вспыхнула гражданская война.
СССР в свое время оказывал военную помощь Эфиопии в борьбе с эритрейскими повстанцами. Взамен советский ВМФ имел удобную военно-морскую базу на архипелаге Дахлак (ныне Эритрея) практически на выходе в Индийский океан. Эритрейцы в 1993 г. добились независимости от Эфиопии, лишив ее выхода к морю. В 1999–2000 гг. между Эфиопией и Эритреей произошел конфликт из-за спорной территории вокруг города Бадме. В 2018 г. новый премьер Эфиопии Абий Ахмед Али согласился передать территорию вокруг Бадме Эритрее, за что получил Нобелевскую премию мира. С 2020 г. эритрейские вооруженные формирования выступали на стороне эфиопской армии в кровопролитном конфликте между Аддис-Абебой и провинцией Тыграй. В связи с действиями эритрейских войск на страну наложены санкции минфина США и ЕС.
В 2010–2019 гг. на продажу Эритрее оружия были наложены санкции Совбеза ООН, они выполнялись Россией. Эритрея – восьмая по уровню бедности страна в Африке: по оценке Всемирного банка, на 2021 г. ВВП страны составлял $642,5 на душу населения. В стране действует однопартийная политическая система. Лидер страны Афеверки, генеральный секретарь Народного фронта освобождения Эритреи, добившегося независимости страны, ни разу не участвовал в выборах. Эритрея не голосовала на Генассамблее ООН в 2022 г. за антироссийские резолюции.
Для России Эритрея является удобной логистической точкой входа на континент, говорит старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев. Правительство Афеверки, оказавшись в изоляции, переориентировалось на Китай. Пекин стал наращивать инвестиции в эту страну, мимо берегов которой проходит основной торговый трафик между Китаем и ЕС. По мнению эксперта, для России Эритрея является более предпочтительным партнером, в том числе и в военной сфере, чем раздираемый конфликтами Судан, – режим Афеверки стабилен, а страна последовательно выступает на российской стороне в ООН. Эритрея отчаянно нуждается в модернизации своей транспортной инфраструктуры, поэтому наряду с китайскими не откажется и от российских инвестиций, заключает Мезенцев.