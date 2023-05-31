Президент Эритреи впервые посетит Россию

СССР в свое время оказывал военную помощь Эфиопии в борьбе с эритрейскими повстанцами. Взамен советский ВМФ имел удобную военно-морскую базу на архипелаге Дахлак (ныне Эритрея) практически на выходе в Индийский океан. Эритрейцы в 1993 г. добились независимости от Эфиопии, лишив ее выхода к морю. В 1999–2000 гг. между Эфиопией и Эритреей произошел конфликт из-за спорной территории вокруг города Бадме. В 2018 г. новый премьер Эфиопии Абий Ахмед Али согласился передать территорию вокруг Бадме Эритрее, за что получил Нобелевскую премию мира. С 2020 г. эритрейские вооруженные формирования выступали на стороне эфиопской армии в кровопролитном конфликте между Аддис-Абебой и провинцией Тыграй. В связи с действиями эритрейских войск на страну наложены санкции минфина США и ЕС.