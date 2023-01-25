Сергей Лавров взял курс на Африку

Сергей Лавров взял курс на АфрикуОн посетил ЮАР и планирует первый визит в Эритрею
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января начал второе за год турне по Африке с рабочего визита в Южно-Африканскую республику (ЮАР, вместе с Россией и Китаем входит в группу БРИКС). Там российский министр уже встретился с южноафриканской коллегой Наледи Пандор и с президентом страны Сирилом Рамафозой.
Африканский диалог
Визит прошел на фоне подготовки совместных военно-морских учений России, ЮАР и Китая, которые пройдут с 17 по 27 февраля недалеко от берегов ЮАР. В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что уважает равноудаленную позицию страны в отношении конфликта на Украине.
В свою очередь Пандор отметила, что право ЮАР участвовать в совместных тренировках с Россией и Китаем «недопустимо ставить под сомнение»: «ЮАР является суверенной страной и сама решает, где и с кем проводить учения». Лавров же назвал их «транспарентными» и соответствующими нормам права, комментируя, по его мнению, «смешанную» реакцию западных стран и США которые имеют «более 200 баз по всему земному шару» и «считают, что учения по всему миру могут проводить только они».
Это не первая встреча Лаврова и его южноафриканской коллеги. В сентябре 2022 г. они общались на полях 77-й сессии генассамблеи ООН: министр иностранных дел ЮАР публично осудила рассматриваемый на данный момент сенатом США законопроект, направленный против деятельности России в Африке. Вашингтон хочет получить право отслеживать деятельность «лиц и организаций, прямо или косвенно нанятых Россией или финансово или политически связанных с Россией». Осудил законопроект и президент Рамафоза, отметив, что он «маргинализирует» Африку.
Куда дальше
Предыдущее масштабное турне министра иностранных дел по Африке прошло уже после начала боевых действий на Украине, в июле 2022 г., и включало Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В рамках нынешнего визита Лавров посетит Анголу, а также впервые в истории двусторонних отношений – Эсватини (прежнее название – Свазиленд) и Эритрею.
Россию и Эритрею, которую впервые посетит Лавров, связывает не только поддержка в генассамблее ООН, но и сложная история взаимоотношений в советский период, ведь Москва помогала удержать страну в составе Эфиопии, говорит научный сотрудник Института Востока РАН Григорий Лукьянов. «Теперь же основа возможного российско-эритрейского сотрудничества – перспективы выгодного экономического проникновения России в стратегический регион Африканского рога как потенциальной «точки входа» на африканские рынки в целом», – отмечает он.
Эритрея занимает стратегическое положение на выходе из Красного моря в Индийский океан – у Баб-эль-Мандебского пролива. До обретения независимости в 1991 г. после нескольких десятилетий войны она входила в состав союзной Москве Эфиопии, и в это время на будущей эритрейской территории существовала единственная в Африке база советского ВМФ Нокра. В 1999–2000 гг. между Эфиопией и Эритреей произошел конфликт из-за спорной территории вокруг города Бадме. В 2018 г. новый премьер Эфиопии Абий Ахмед Али согласился передать территорию вокруг Бадме Эритрее, за что получил Нобелевскую премию мира.
Соседней растущей эфиопской экономике нужен выход к Красному морю, потерянный после обретения независимости Эритреей, а при посредничестве Катара ранее двум странам удалось подписать соглашения о примирении, отмечает Лукьянов. «Арабские страны, в первую очередь Катар, партнер подсанкционной Эритреи, а также ОАЭ, использовавшие страну как базу для ведения боевых действий в Йемене, инвестируют в нее и окружающие страны, заинтересованы в появлении в регионе Красного моря новых игроков, кроме США, в частности России и Китая (у последнего уже есть база ВМФ в соседнем Джибути)», – говорит Лукьянов.
Поворот на Юг
Россия в рамках своего поворота на Восток и на Юг крайне заинтересована в укреплении своих позиций в регионе, отмечает Лукьянов: «Не зря в 2019–2021 гг. велись переговоры о российской базе ВМФ в Судане, на берегу Красного моря, ведь присутствие в двух его точках усиливает позиции Москвы, а вслед за этим появляются гарантии для российского бизнеса». Российская дипломатия здесь не может ограничиваться ставкой на один Судан, который под влиянием тяжелой внутриполитической обстановки и давления США может в любой момент сменить ориентацию в отличие от Эритреи, считает эксперт.
В 2019 г. в Сочи прошел первый саммит Россия – Африка, в котором приняли участие лидеры десятков африканских государств. Проведение второго саммита Россия – Африка планируется в 2023 г. в июле в Санкт-Петербурге.
Москва всегда уделяла большое внимание африканскому направлению своей внешней политики, эта тенденция только усилилась после 2014 г., отмечает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Азии РАН Рахимбек Бобохонов. Влияние России в Африке укрепляется на фоне ослабления позиций бывших колониальных стран, причем Москва уже развивает связи и с государствами, где не было значимого присутствия СССР, примером чего является активная деятельность в ЦАР и Мали. Визит Лаврова в первую очередь связан с расширением связей России с Африкой в принципе. По словам Бобохонова, налицо объективный процесс продвижения российских интересов на континенте по многим направлениям – экономическому, политическому и даже религиозному, включая деятельность Патриаршего экзархата РПЦ, проводящего миссионерскую деятельность в Африке.