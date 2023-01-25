Сергей Лавров взял курс на Африку

Россия в рамках своего поворота на Восток и на Юг крайне заинтересована в укреплении своих позиций в регионе, отмечает Лукьянов: «Не зря в 2019–2021 гг. велись переговоры о российской базе ВМФ в Судане, на берегу Красного моря, ведь присутствие в двух его точках усиливает позиции Москвы, а вслед за этим появляются гарантии для российского бизнеса». Российская дипломатия здесь не может ограничиваться ставкой на один Судан, который под влиянием тяжелой внутриполитической обстановки и давления США может в любой момент сменить ориентацию в отличие от Эритреи, считает эксперт.