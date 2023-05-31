Израиль ужесточает правила выдачи загранпаспортов для репатриантов

Израиль ужесточает правила выдачи загранпаспортов для репатриантовДокумент можно будет получить после годичного проживания в стране
Израильский кнессет (парламент) 30 мая в первом чтении утвердил законопроект, согласно которому новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Он дает возможность безвизового въезда в 161 страну мира. Вместо даркона теперь эмигранты будут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе) – с ним можно въехать без визы в 54 страны. Законопроект был инициирован ультрарелигиозной политической партией ШАС, входящей в правящую коалицию премьера Биньямина Нетаньяху.
В пояснительной записке сказано, что закон предотвратит использование израильских загранпаспортов лицами, «имеющими право на гражданство по «Закону о Возвращении», но поддерживающими с Израилем лишь формальную связь». Кроме того, применение израильского закона о гражданстве лицами, которые не намерены постоянно жить в стране, может привести к «снижению статуса загранпаспорта Израиля» и также «нанести вред национальной безопасности» государства, говорится в документе.
Если законопроект будет принят, то документ таким образом установит заслон преимущественно выходцам из бывшего Советского Союза, которые, воспользовавшись законом об алии (репатриации людей, имеющих еврейское происхождение), приезжали в Израиль ради получения израильского гражданства, чтобы потом проживать в других странах. Согласно подсчетам израильской газеты The Jerusalem Post, по итогам прошлого года выходцы с постсоветского пространства обеспечили более 80% миграционного притока в ближневосточное государство, при этом порядка 40% из них впоследствии вернулись назад в свои страны.
Предыдущая версия закона была принята в 2017 г., она предусматривала выдачу даркона сразу же после репатриации. В новой версии, предложенной в марте израильским МВД, поправки фактически возвращают закон о зарубежном паспорте к положению 1954 г.
Это не первая попытка ужесточить правило выдачи паспортов в Израиле. В декабре 2020 г. тогдашний министр внутренних дел Арье Дери предложил сложную схему выдачи дарконов. Согласно его проекту, доступ к полноценному заграничному документу открывался переселенцу лишь после 12 месяцев постоянного проживания в стране и лишь на один год. При этом если репатрианты прожили в Израиле до пяти лет, из которых не менее 75% срока проводили в стране, то даркон планировалось выдавать на пять лет. Но тот законопроект не получил поддержки у законодателей.
Законодатели хотят стимулировать репатриантов оставаться в Израиле на постоянной основе, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «Так они хотят отсечь группы людей, переезжающие в страну ради израильских паспортов. Кроме того, у части израильского общества есть сомнения в лояльности прибывших новых соотечественников, которые имеют к государству лишь косвенное отношение», – сказала эксперт.
Текущая версия закона о загранпаспортах, по словам Самарской, была принята для стимулирования приезда новых мигрантов в Израиль: «В страну действительно увеличился приток переселенцев. Тем не менее этот процесс вызывал недовольство у крайне правых граждан и ортодоксальных иудеев, поскольку и те и другие скрупулезно относятся к вопросу о национальной и религиозной идентичности мигрантов и национальной безопасности. Не случайно принятый только что законопроект инициировали крайне правые политики». Партия ШАС, внесшая законопроект, занимает 11 из 120 мест в кнессете. Она и другие крайне правые партии, продолжает Самарская, очень идеологизированы. «Не исключаю, что после принятия закона о загранпаспортах они также инициируют законопроект, запрещающий внукам евреев репатриироваться в Израиль, потребовав от таких соискателей подтверждения, что он прошел ортодоксальное обращение в иудаизм. Так они стремятся сохранить свою монополию в религиозной жизни страны», – заключила эксперт.