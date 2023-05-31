Израиль ужесточает правила выдачи загранпаспортов для репатриантов

Текущая версия закона о загранпаспортах, по словам Самарской, была принята для стимулирования приезда новых мигрантов в Израиль: «В страну действительно увеличился приток переселенцев. Тем не менее этот процесс вызывал недовольство у крайне правых граждан и ортодоксальных иудеев, поскольку и те и другие скрупулезно относятся к вопросу о национальной и религиозной идентичности мигрантов и национальной безопасности. Не случайно принятый только что законопроект инициировали крайне правые политики». Партия ШАС, внесшая законопроект, занимает 11 из 120 мест в кнессете. Она и другие крайне правые партии, продолжает Самарская, очень идеологизированы. «Не исключаю, что после принятия закона о загранпаспортах они также инициируют законопроект, запрещающий внукам евреев репатриироваться в Израиль, потребовав от таких соискателей подтверждения, что он прошел ортодоксальное обращение в иудаизм. Так они стремятся сохранить свою монополию в религиозной жизни страны», – заключила эксперт.