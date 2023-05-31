Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встречаться с американским визави на форуме в Сингапуре

Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встречаться с американским визави на форуме в СингапуреПекин недоволен санкциями США против министра за закупку оружия у России
Китай ответил отказом США на запрос о встрече их министра обороны Ллойда Остина с руководителем оборонного ведомства КНР Ли Шанфу на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, который запланирован на 2–4 июня. Поводом стало то, что администрация президента США Джо Байдена оставила в силе американские санкции против Ли, введенные при Дональде Трампе из-за закупок российских вооружений. Первыми о решении Пекина сообщили газеты Financial Times (FT) и The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Пентагона.
Затем данную информацию де-факто подтвердила на брифинге 30 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин, не прибегая к конкретике. По ее словам, в Вашингтоне «хорошо знают» о причинах отсутствия связей между министрами. «Американская сторона должна <...> немедленно исправить свои ошибочные действия», – пояснила позицию Пекина Мао.
Власти США давали понять китайцам, что санкции не помеха встрече министров обороны в Сингапуре, но у китайской стороны оказалось иное мнение. При этом 29 мая министерство обороны КНР анонсировало, что Ли выступит на упомянутом международном форуме с докладом «Новые инициативы Китая в области безопасности», а также проведет переговоры с представителями правительства и оборонного ведомства Сингапура и другими главами делегаций стран – участниц форума.
«Это далеко не первый случай, когда КНР отклоняет приглашения на общение от министра обороны, председателя Объединенного комитета начальников штабов или других должностных лиц министерства обороны», – отметил высокопоставленный представитель Пентагона, которого цитирует FT. Он добавил, что Пекин использует введенные санкции против Ли лишь в качестве предлога, а всего с 2021 г. Китай отклонил или проигнорировал более 12 запросов о встречах на высоком уровне, не считая запросы о встречах на рабочем уровне. В Пентагоне заверяют, что там верят в «открытое общение, чтобы конкуренция не переросла в конфликт».
65-летний Ли был утвержден новым министром обороны Китая и членом Госсовета 12 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Еще в сентябре 2018 г. он попал под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) как глава управления по развитию вооружений Центрального военного совета КНР за закупку у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. В Вашингтоне тогда подчеркивали, что конечная цель таких санкций именно Россия. Ограничения включали заморозку всех активов на территории США, запрет на проведение финансовых операций и отказ в выдаче экспортных лицензий ведомству КНР, а лично Ли запретили въезд на территорию США.
Ситуация в межгосударственных отношениях США и Китая, и как следствие со встречами их руководителей, осложнилась в начале 2023 г. из-за ситуации с китайским аэростатом, который был обнаружен в небе над США. 3 февраля госдеп объявил, что запланированный еще по итогам переговоров осенью 2022 г. председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин отложен. Впрочем, затем 18 февраля Блинкен и глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
10 и 11 мая прошли две встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Ван И в Вене, которые суммарно продолжались более восьми часов. 25 мая в Вашингтоне состоялась первая за долгое время встреча членов кабинета правительства двух стран – министр торговли Джина Раймондо и коммерции Ван Вэньтао обсудили вопросы торговых отношений и области потенциального сотрудничества. Известно, что китайский министр выразил серьезную обеспокоенность экспортными запретами США.
При этом еще 20 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что глава Белого дома очень хочет поговорить с лидером Китая. 17 мая Байден заявил, что «рано или поздно» он встретится с Си.
Встреча уровня министров обороны США и Китая могла стать одной из тех, где стороны договариваются о «правилах игры», но китайцы принципиально решили указать на действующие санкции против Ли, которые были введены по надуманному предлогу из-за очередных контрактов на поставки российского оружия, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом китайцы не отказываются от таких встреч в принципе, о чем говорят другие переговоры представителей Вашингтона и Пекина, подчеркивает эксперт. По его мнению, встреча Ли и Остина больше отвечала интересам США, чем Китая, так как американцы хотят и дальше вести свою линию по наращиванию сотрудничества с Тайванем и повышению активности в Азии, но при этом имея за спиной четкие договоренности с КНР, чтобы избегать непредсказуемой эскалации. Для этой цели, помимо прочего, нужно иметь открытые линии между военными, чтобы они могли быстро оповещать друг друга и разрешать конфликтные ситуации, например, на море, говорит Кашин. Китайцы не горят желанием упрощать задачу США, добиваясь при этом снятия санкций с министра обороны, заключает эксперт.