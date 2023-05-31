Министр обороны Китая Ли Шанфу отказался встречаться с американским визави на форуме в Сингапуре

Встреча уровня министров обороны США и Китая могла стать одной из тех, где стороны договариваются о «правилах игры», но китайцы принципиально решили указать на действующие санкции против Ли, которые были введены по надуманному предлогу из-за очередных контрактов на поставки российского оружия, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом китайцы не отказываются от таких встреч в принципе, о чем говорят другие переговоры представителей Вашингтона и Пекина, подчеркивает эксперт. По его мнению, встреча Ли и Остина больше отвечала интересам США, чем Китая, так как американцы хотят и дальше вести свою линию по наращиванию сотрудничества с Тайванем и повышению активности в Азии, но при этом имея за спиной четкие договоренности с КНР, чтобы избегать непредсказуемой эскалации. Для этой цели, помимо прочего, нужно иметь открытые линии между военными, чтобы они могли быстро оповещать друг друга и разрешать конфликтные ситуации, например, на море, говорит Кашин. Китайцы не горят желанием упрощать задачу США, добиваясь при этом снятия санкций с министра обороны, заключает эксперт.