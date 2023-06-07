Как мировые лидеры отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС, и сейчас делать какие-либо выводы еще рано, заявил премьер-министр страны Риши Сунак. По его словам, если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала боевых действий.