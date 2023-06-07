Как мировые лидеры отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Как мировые лидеры отреагировали на разрушение Каховской ГЭСВ зоне подтопления оказалась территория с населением в 40 000 человек
Утром 6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал обрушение дамбы результатом действий Киева. В зоне подтопления оказались территории региона, подконтрольные как России, так и Украине, включая города Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, часть города Херсон и др. с общим населением более 40 000 человек. Обе стороны конфликта начали эвакуацию, есть первые пропавшие без вести. Произошедшее грозит эпидемиологическими, энергетическими, экологическими и климатическими рисками.
Что говорили за рубежом
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции. «Мы будем привлекать к ответственности Россию», – написал Мишель в Twitter во вторник.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в произошедшем, отметив, что «разрушение дамбы (находящейся под контролем России. – "Ведомости"), возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру ставит под угрозу сотни тысяч человек». Она пообещала Украине гуманитарную помощь от Брюсселя в виде доставки дренажных насосов и пожарных рукавов для откачки воды из затопленных подконтрольных Киеву территорий.
Это преднамеренная диверсия киевского режима. <...> Еще раз подчеркну: преднамеренное, целенаправленное изничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению – это, конечно, террористический акт
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также возложил на российскую сторону ответственность за разрушение части собственной ГЭС. Он добавил, что Берлин наблюдает за ситуацией с Запорожской АЭС, которая зависима в плане охлаждения реакторов от уровня воды в Каховском водохранилище.
США намерены продолжать оказывать помощь Украине, заявил во вторник американский президент Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС, прямого обвинения России от него не прозвучало.
Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС, и сейчас делать какие-либо выводы еще рано, заявил премьер-министр страны Риши Сунак. По его словам, если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала боевых действий.
По словам Сунака, первоочередная задача – справиться с последствиями катастрофы, которая привела к затоплению населенных пунктов и поставила под угрозу снабжение питьевой водой.
Премьер Каналы Джастин Трюдо назвал «абсолютно разрушительным» для жителей последствия разрушения дамбы, выступая перед журналистами в Оттаве.
Президент Польши Анджей Дуда назвал разрушение дамбы «экологической катастрофой» для сотен тысяч человек. «Те, кто являются виновниками, должны понести наказание в виде репараций», – сказал он.
В СНГ произошедшее прокомментировала пока только президент Молдавии Майя Санду, возложившая ответственность на Россию и предложила помощь Украине.
Что говорили в России
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал украинские власти ответственными за разрушением ГЭС. «Разрушение ГЭС – это катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет. Марионеточный украинский режим», – сказал он в эфире «Соловьев Live».
«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», – заявил 6 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что инцидент может повлечь за собой «очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона».
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил подрыв сооружений Каховской ГЭС терактом.
«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», – сказал он. Шойгу отметил, что произошедшее будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.
Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением – и это доказывает спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию», уверен он. По словам главы Минобороны, из-за отсутствия успеха в контрнаступлении украинские власти намерены перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий.
«Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», – заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем 7 июня.
По его словам, украинские войска уже больше года обстреливают Новую Каховку, которая находится рядом со станцией.