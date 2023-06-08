Депутат Константин Затулин повторил тезисы о специальной военной операции

Депутат Константин Затулин повторил тезисы о специальной военной операцииТеперь он выступил в Крыму на дискуссии «Русский мир на переломе»
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») вновь повторил тезисы своего выступления, касающиеся проведения специальной военной операции. Он выступил 7 июня на пленарном заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе», который проходил в Симферополе.
Депутат, выступая на заседании клуба, сказал, что в последние дни «меня бесконечно предупреждают, что я что-то такое сказал необыкновенно критичное, заявив, что цели специальной военной операции не достигнуты». «Если бы они были достигнуты, у нас бы прекратились военные действия», – сказал Затулин. Правда, теперь он уточнил, что цели спецоперации долгосрочные.
«На этом этапе, очевидно, нам нужен и проект для той самой оставшейся Украины, которая может остаться по итогам этого конфликта. После заморозки этого конфликта. Потому что с этим тоже надо работать», – сказал Затулин.
Затулин рассуждал и об условиях мира. «Что касается остановки военных действий, она будет рано или поздно, конечно, но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше», – считает он. К примеру, по его мнению, надо продвинуться до приднестровской границы.
Он также начал рассуждать о том, что делать с собственностью на новых территориях, которая раньше принадлежала украинским бизнесменам. И заявил, что есть три подхода.
«Первый – мы так уважаем частную собственность, что мы не ставим под сомнение, что это не наше. Но я думаю, что никто нас не поймет после всех жертв, которые принесены, что мы оставляем за [украинским бизнесменом] Ринатом Ахметовым заводы и пароходы. Или за кем-то еще», – сказал Затулин. Второй подход – «передать в хорошие руки», распределив среди российских предпринимателей, однако это «не будет понято уже на этих освобожденных территориях». Поэтому, по его мнению, нужно идти по третьему пути: «землю – крестьянам, заводы – рабочим».
По сведениям близкого к Госдуме собеседника «Ведомостей», власти не выработали окончательной позиции по данному вопросу.
«Единая Россия» в конце прошлой недели начала консультации по поводу высказываний Затулина, писали «Ведомости». Источники говорили, что обсуждаются разные вероятные шаги вплоть до его исключения из фракции, но один из собеседников сказал, что все может ограничиться и разговором с Затулиным. Обсуждение поведения депутата началось после того, как 1 июня он выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», в ходе которого заявил, что ни по одной из целей спецоперации не было достигнуто результатов.
Сейчас идет обсуждение, какие меры принять, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Но что именно обсуждается, он не сказал. Затулин отказался отвечать на вопросы «Ведомостей».