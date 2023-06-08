Депутат Константин Затулин повторил тезисы о специальной военной операции

«Первый – мы так уважаем частную собственность, что мы не ставим под сомнение, что это не наше. Но я думаю, что никто нас не поймет после всех жертв, которые принесены, что мы оставляем за [украинским бизнесменом] Ринатом Ахметовым заводы и пароходы. Или за кем-то еще», – сказал Затулин. Второй подход – «передать в хорошие руки», распределив среди российских предпринимателей, однако это «не будет понято уже на этих освобожденных территориях». Поэтому, по его мнению, нужно идти по третьему пути: «землю – крестьянам, заводы – рабочим».