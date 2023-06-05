«Единая Россия» начала консультации в связи с высказываниями члена фракции Константина Затулина

В четверг, 1 июня, Затулин, выступая на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?», сказал, что сейчас Россия находится в сложной ситуации, когда требуется «перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы». «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» – философски спросил Затулин. Были в его выступлении и другие подобные высказывания.