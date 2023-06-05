«Единая Россия» начала консультации в связи с высказываниями члена фракции Константина Затулина

«Единая Россия» начала консультации в связи с высказываниями члена фракции Константина ЗатулинаДепутат заявил, что ни по одной из целей спецоперации не было достигнуто результатов
В «Единой России» начали консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина. Об этом «Ведомостям» сказали два источника в партии и собеседник, близкий к администрации президента. По словам последнего, пока рано говорить о том, какие именно меры будут приняты.
По словам собеседника в «Единой России», сейчас с ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. Сам Затулин (депутат I, IV, V, VII и VIII созывов) хоть и не является членом партии, но состоит в ее думской фракции.
Среди обсуждаемых вариантов действий – лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов думских единороссов, говорит один из источников. Подобный прецедент уже был: осенью 2021 г. фракция голосовала за исключение из своего состава другого одномандатника – Евгения Марченко, хотя такой порядок не прописан в профильном законе. Тот не поддержал проект бюджета, нарушив, по мнению единороссов, партийную дисциплину.
У единороссов давно накопились вопросы к Затулину по поводу его высказываний, говорит собеседник во фракции. Причем, по словам собеседника «Ведомостей», претензии появились еще во время последнего обсуждения законопроекта о гражданстве, который вносил в декабре 2021 г. президент. Затулин в апреле 2023 г. выступал со своими поправками к инициативе (их не приняли) и критиковал его итоговую версию.
Новый повод для обсуждения действий депутата из фракции «Единая Россия» оказался связан с военной операцией на Украине.
В четверг, 1 июня, Затулин, выступая на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?», сказал, что сейчас Россия находится в сложной ситуации, когда требуется «перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы». «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» – философски спросил Затулин. Были в его выступлении и другие подобные высказывания.
Затулин сказал «Ведомостям», что с ним никто из руководства фракции не связывался по поводу его выступлений на форуме. «За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило», – заверил он.
При этом в своем Telegram-канале Затулин написал, что «уважаемые комментаторы подходят к моему тексту [на форуме], как к шведскому столу – выдергивают из контекста одно и забывают или затемняют другое». «Я говорил о том, что на данный момент цели военной спецоперации <...> не достигнуты. Зачем? Затем, чтобы вслед за этим сказать, что нужно сделать для того, чтобы достичь этих целей. Я, по-моему, ясно выразил мысль, что ради этого все мы, находящиеся в одной лодке, должны приложить максимум усилий», – написал депутат.
Еще один источник «Ведомостей» допускает, что все консультации по поводу выступления Затулина могут ограничиться лишь воспитательными мерами: «С Затулиным переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее».
Сейчас Затулин как зампред профильного комитета влияет на позицию фракции «Единая Россия» по законопроектам, связанным с вопросами соотечественников, евразийской интеграции, отмечает член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук. Кроме того, у него есть единственный в совсем роде статус спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства, и на этом основании он участвует в заседаниях Совета Думы и, например, выступал с отдельным докладом на правчасе с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в феврале этого года.
«Единая Россия» стремится поддерживать строгую дисциплину, это видно и в Госдуме, и в регионах, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Но думаю, что случай Затулина особенный. Он связан не с голосованием, а с публичной позицией, причем по теме, которая депутату очень близка», – говорит он. Все будет зависеть от того, насколько в партии и фракции считают эту позицию допустимой.
В целом же в ходе обсуждения и принятия законопроектов единороссы поддерживают так называемую «фракционную дисциплину», отмечает один из собеседников. Кроме того, после начала специальной военной операции депутатов неоднократно просили быть аккуратнее со своими высказываниями. Как писали «Ведомости» 17 мая, спикер Госдумы поддержал предложение КПРФ о том, чтобы депутаты «аккуратнее» вели себя в социальных сетях, высказываясь по теме спецоперации.